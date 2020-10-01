Їж, пий, не викидай: чому питання харчових відходів стосується саме вас

29 вересня у світі відзначали Міжнародний день обізнаності про втрату їжі та харчові відходи.

Саме цей день для багатьох країн світу став чітким закликом до дії як державного (національних чи місцевих органів влади), так і приватного (бізнесу та приватних осіб) секторів для активізації зусиль зменшити втрати їжі та відходи для забезпечення продовольчої безпеки для всіх і особливо найбільш вразливих груп, на які впливає пандемія COVID-19.

Світова статистика "харчових втрат" вражає. Третина виробленої їжі потрапляє на смітник, навіть не доходячи до столу.

Це близько 1,3 млрд тонн на рік або 42 тонни в секунду.

При цьому 870 мільйонів населення Землі недоїдають щодня.

Світова статистика "харчових втрат" вражає. Фото giorgio trovato

Чому ми продовжуємо викидати продукти?

Причин безліч: надмірний урожай, проблеми транспортування, неналагоджена логістика, нераціональне використання продуктів в ресторанах і на домашніх кухнях.

Згадайте, скільки разів, кладучи їжу до холодильника, ви забували про неї. В результаті зіпсовані продукти відправлялися на смітник.

До речі, на їхню утилізацію потрібні чималі кошти. Проте більшість споживачів не знають реальних цифр і, скоріше за все, навіть не підозрюють про масштаби майбутньої катастрофи.

За даними ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН), 1 кг викинутої їжі призводить до викиду 2 кг вуглекислого газу (CO2). Це лише посилює глобальний парниковий ефект.

Надзвичайно велика кількість ресурсів йде безпосередньо на виробництво харчових продуктів. Згідно зі статистикою, на вироблену, але не спожиту їжу припадає близько 1/3 сільськогосподарських угідь всієї планети.

Аби максимально збільшити обсяги продукції сільського господарства, потрібно розорювати додаткові площі. В результаті цього зникає велика кількість тварин та рослин.

Масове вирощування свійських тварин також несе за собою використання пестицидів (адже тварин потрібно годувати). Через це маємо забруднені водойми та поганий стан флори й фауни.

Цифри, отримані в ході досліджень, вражають: 1 склянка вилитого молока дорівнює втраті 250 л води, а 1 кг викинутої яловичини – втраті 15 тисяч літрів води.

Як питання харчових відходів вирішують в різних країнах?

У Франції закон зобов’язує супермаркети передавати продукти благодійним організаціям, перш ніж вони стануть непридатними до вживання.

За відправку таких продуктів на смітник супермаркету загрожує штраф у розмірі декількох тисяч євро.

Німецька організація Tafel також співпрацює з супермаркетами у напрямку зменшення кількості "харчових втрат". Кожен, хто не має достатньо коштів на харчування, може прийти до спеціальної лавки й обрати те, що йому потрібно.

У різних містах по всьому світу люди збираються на цілі фестивалі, покликані врятувати їжу, яка перебуває на межі псування. Вони готують різноманітні страви, танцюють, розважаються і водночас демонструють світу важливість раціонального використання продуктів.

А шеф-кухар зі світовим іменем Массімо Боттура відкрив вже декілька закладів, в яких зі своїми колегами безкоштовно годує переселенців та безпритульних.

Шеф говорить, що продукти, які не доживуть до завтра, не мають піти на смітник, адже є багато людей, які їх потребують вже сьогодні.

Що кожен з нас в силах зробити зараз?

📱 Найпростіше – зателефонувати додому і запитати, чи потрібно купувати новий хліб. Несвіжий хліб можна підсушити на сковорідці й приготувати з нього смачний тост.

🥧 Накладайте в тарілку таку кількість їжі, яку зможете з’їсти.

🍏 Фрукти та овочі, які виглядають не надто привабливо, можна врятувати, обрізавши зіпсовані частинки. З залишків вийде хороший соус, джем, крем-суп, смузі.

Фрукти та овочі можна врятувати, обрізавши зіпсовані частинки

🥞 Наприкінці тижня готуйте з продуктів, які лишились. Наприклад, якщо маєте картопляне пюре, яке не доїли раніше, зробіть з нього начинку для пирога.

🛒 Плануйте покупки перед походом у магазин.

👉 Розповсюджуйте інформацію про важливість раціонального використання продуктів у своїх соціальних мережах та серед знайомих.

🐱 По можливості, зменшуйте кількість продуктів тваринного походження (м’яса, риби, яєць, молока) у своєму раціоні. Як зробити це легко і без шкоди для здоров’я навчить безкоштовний проєкт Веган Челендж.

Наташа Поллі, менторка кампанії Веган Челендж, спеціально для УП.Життя

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