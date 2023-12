Молодіжні й не тільки обміни. Чому їх має бути якомога більше в нашій освіті

Оскільки останні 10 років набуло великої популярності life-long learning (що означає навчання упродовж всього життя або ж українською дуже влучним буде вислів "Вік живи – вік учись"), то до освітнього процесу залучають не тільки дітей чи підлітків, а й людей, які входять до категорії "молодь" та "старше покоління".

Тобто світ все більше підтримує тенденцію, що вчитися варто й ніколи не пізно.

Українці у цьому процесі задніх не пасуть. Все більше наших земляків вступають до вишів задля отримання другої вищої освіти, беруть участь у виїзних семінарах, марафонах, тренінг-курсах, воркшопах, онлайн-конференціях.

Одним із видів такого неформального навчання є обмін.

В Україні дуже популярні саме молодіжні обміни, адже все-таки підростаюче покоління поки що більш відкрите до навчання та нових досвідів.

Проте стверджувати, що старші люди не готові змінювати свої професійні навички, буде некоректно. Люди, які перетнули віковий бар’єр 30, а подекуди й 40 та більше років, також можуть долучатися до подібних проектів.

Що ж таке навчальний обмін?

Це певний освітній курс, метою якого є обмін знаннями між представниками однієї спільноти, проте із різних регіонів однієї чи більше країн.

Під час такого курсу зустрічаються представники певного виду діяльності (до прикладу, екологи, активісти, учасники політичних партій, представники технологічних індустрій, вчителі і т.д.), вони проходять певну навчальну програму та обмінюються знаннями й досвідом.

Під час обмінів ви не зустрінете звичних вам учителів чи професорів у ролі очільників курсу. Тут вони називаються фасилітаторами, завдання яких полягає у створенні розкладу, що може бути змінений згідно з очікуваннями учасників, та веденні процесу навчання.

Ця людина разом із колегами (за великої групи їх може бути навіть два й більше) фактично є кращими друзями учасників. Їх завдання – створити теплу та комфортну атмосферу. Власне, від фасилітаторів, як і від вчителів у школі, залежить, чи буде успішним обмін.

Головне у такій програмі – це акцент на неформальну освіту, тобто навчання під час гри. Кожне завдання носить дещо розважальний характер.

Люди знайомляться, сидячи у колі та кидаючи одне одному м’яча. Учасники придумають певні танці чи жести, які презентують їх як особистість та можуть запам’ятатися іншим колегам.

Одним із найсильніших видів роботи – це виконання завдань у командах.

Зазвичай в обмінах присутня велика кількість видів активностей, у них ви зустрінете елементи тренінгів, воркшопів, семінарів (що доволі часто проводяться самими учасниками), буткемів та просто розваг.

Особливо такі обміни дуже цікаві та ефективні за участю представників різних країн. У такому випадку люди не просто обмінюються знаннями та досвідом, вони ще й розширюють свої культурні та ментальні світогляди.

Однак буде нечесно не зазначити, що обмін і всередині однієї країни також дуже цікавий та захопливий, адже зазвичай в одному місті збираються представники різних регіонів, у кожному із яких погляди на одну й ту ж проблему чи ситуацію може кардинально різнитися.

Чому обміни такі ефективні?

Тому що це цікаво. А цікаво – значить, більша частина отриманих знань легко засвоїться у голові.

Кожен обмін неодмінно має елемент фану. Учасники не відвідують довготривалі лекції, які, варто визнати, втрачають свою актуальність у швидкому ритмові сучасного світу.

Їм майже не доводиться працювати над довгими пеленами тексту.

Навіть під час вивчення певної історичної події учасники самостійно проводять дослідження (research), після чого віднайдена інформація презентується перед всією групою.

Для навчання корисно обмінюватися знаннями й досвідом.

До речі, презентація досліджень зазвичай проходить у форматі speed-dating або ж word cafe, де кожна із груп має обмежений час для ведення комунікації.

Обміни розвивають силу силенну навичок, особливо так званих soft skills, без яких нині практично неможливо досягти професійних вершин. Це і вміння працювати у команді, і лідерські навички, комунікаційні, покращення тайм-менеджменту та креативності.

Учасники не лише вчаться швидко та ефективно проводити дослідження, вони ще розвивають у собі здатність виступати публічно, легко виходять зі своєї комфортної зони та пробують себе у новій ролі.

Зрештою, прийняття думки інших та усвідомлення, що це є нормально, що скільки людей – стільки й думок, розвиток логічного та критичного мислення є тими результатами, після яких учасники починають діяти та самостійно змінювати свої життя.

Цікавий факт: зазвичай після завершення робочого дня люди не розходяться, більшість із них залишається обговорити певні теми. Так вони будують майбутні колаборації.

Мої власні спостереження свідчать, що більшість учасників обмінів стають доволі активними, навіть якщо їх поведінка не є такою у повсякденному житті. Звичайно, такі процеси відбуваються за умови правильного фасилітування групи.

Обмін – це першою чергою душа

У кожному обміні обов’язково є душа. Учасники спілкуються і після завершення навчального процесу, вони зустрічають нових друзів, запрошують одне одного в гості.

В ідеалі завершується кожен обмін оцінюванням навчального процесу та набутих знань. Першою чергою, це потрібно фасилітаторам для вдосконалення своєї роботи.

Однак і для учасників курсу дуже важливим є проговорення та усвідомлення досягнутих цілей.

Найбільш вживаною фразою в анонімних оцінюваннях є: "Це змінило моє життя!". І я щиро вірю таким відгукам, адже за доволі короткий час – від тижня до декількох місяців – можна набути чи розвинути навички, які вплинуть на ваше професійне життя. А зустріч з колегами з різних регіонів мотивує до нових звершень.

Зрештою, я сама колись спробувала себе у ролі студентки під час одного із таких обмінів.

"Першою чергою, мені запам‘яталися люди. Під час завершення проекту я плакала декілька разів. Обміни – це ідеальне суспільство, яке дуже надихає.

Я досі зберігаю паперове сердечко, на якому інші учасники написали мені слова подяки.

Запам‘ятовуються, безсумнівно, культурні вечори, танці, вікторини. Проте окрім всіляких розваг у мене справді було бажання прокидатись зранку, та йти на навчання. Дебати, робота в командах, обговорення, покращення комунікаційних навичок, спостереження за тим, як змінилося моє власне почуття у команді, настрій – це все так надихає.

На деякі речі з молодіжного обміну я посилалася у своїй курсовій", – ділиться враженнями Олена, учасниця обміну в Болгарії, в якому брали участь представники вісьмох країн.

Серед міжнародної спільноти існує такий вислів: exchange isn’t a year in your life, it’s a life in year (що значить: обмін це не рік у твоєму житті, це ціле життя у році). І це прекрасно.

Якщо ви ще не мали нагоди долучитися до обміну знаннями – шукайте такі, подавайтеся, і ви зрозумієте, скільки всього вам може дати навіть тиждень чи два проведений у компанії однодумців.

Навіть якщо він за нинішніх обставин проводиться у режимі онлайн.

Оксана Шамонова, проєктна менеджерка неформальної освіти, комунікаторка, спеціально для УП.Життя

