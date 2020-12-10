Уроки COVID-19, или Технологии как "лекарство" для образования

Люди покоряют космос, делают научные открытия, разрабатывают гаджеты и все это благодаря качественным знаниям.

Образование волнует всех, с этим не поспоришь.

Беспрецедентным для мира стал шок от COVID-кризиса. В марте около 1,6 млрд учащихся в более чем 190 странах вынуждены были перейти на дистанционное обучение.

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К середине апреля уже 1,58 млрд детей, подростков и студентов в 200 странах лишились привычных занятий.

Закрытие учебных заведений из-за карантина повлекло за собой сбой на разных уровнях учебного процесса.

От проведения уроков и проверки домашних заданий до подготовки и организации выпускных экзаменов и вступительных тестов – везде появились сложности как для педагогов, так и для детей и родителей.

Ситуация заставила большинство стран задуматься об альтернативных способах предоставления образования.

Ведь обучение не должно прекращаться. И без пандемии в некоторых странах были проблемы с доступным базовым образованием.

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По данным ООН, около 387 млн детей младшего школьного возраста во всем мире совсем не умеют или достаточно плохо читают. В условии COVID-19 они могут лишиться гарантированного законом права на качественные знания.

Все заговорили о важности диджитализации – способе сделать обучение беспрерывным, независимо от социальных, экономических, эпидемиологических и других ограничений.

Отечественное образование прошло путь кардинальной трансформации длинною в 70 лет – от советского принципа преподавания с акцентом на партийной номенклатуре до момента, когда в центре системы появился ученик со своими потребностями.

Однако ситуация с COVID-19 показала, что украинская система обучения недостаточно гибкая.

В чем же дело?

В нашей сфере образования по-прежнему традиционные подходы существуют плечом к плечу с инновациями. В этом нет ничего плохо, но когда от такой комбинации не страдает эффективность обучения.

Переход на удаленку еще сильнее проявил противостоящие "старой школы" и тенденций Edtech.

"Сухая" теория VS "живая" практика

В старой системе образования основной источник информации – книги. Благодаря учебникам подробно раскрывается каждая тема дисциплины.

Однако студенты могут хорошо разбираться в теоретических аспектах, но совсем не уметь применять полученные знания на практике.

Современный подход поддерживает баланс теоретического и практического обучения. Изучение наук через получение реального опыта – вот, что помогает эффективно закрепить пройденный материал.

В рамках Новой украинской школы детей с младших классов приучают к практическому обучению. Весь учебный процесс построен на игре, чтобы развить у школьников пытливость, насмотренность и внимание к деталям.

Важный момент – учебники никто не отменяет, их оцифровывают. Во время урока школьнику больше не нужно прятать iPad в страхе, что гаджет отберет учитель. В устройстве уже скачан электронный учебник.

Поэтому учебная литература обязана отвечать вызовам современности, быть гибкой. Запуск электронных учебников – правильный шаг в этом направлении.

"Слепое" заучивание VS критическое мышление

В традиционной системе образования важным показателем прогресса ученика считается способность быстро запоминать новый материал.

Результаты экзаменов основываются на оценке воспроизведенной (читайте "заученной наизусть") теории. Только по параметру запоминания можно получить хорошие или наивысшие баллы.

В центре внимания остается лишь знание (понятие, явление, набор формул), а не его понимание или объяснение процесса.

Дети учатся задавать вопросы и мобилизовать все ресурсы. Фото sangoiri/Depositphotos

Новая школьная система взывает к экспериментальному обучению, основанному на критическом мышлении.

Дети учатся задавать вопросы и мобилизовать все ресурсы – собственные умственные способности, теоретическую базу и практический опыт – для поиска интересных решений. Любое теоретическое понятие должно отозваться в реальной жизни.

В современном обучении речь не столько о запоминании, сколько о практичности выученного материала.

Стандартные уроки VS онлайн-интерактив

Система образования в прошлом основывалась исключительно на лекциях строго по программе. Стандартные уроки держали детей в рамках, как учебных, так и личных, творческих.

В отличие от этого скучного подхода, в современном образовании предлагается совмещать теоретические занятия в школе с внеклассными.

Также использовать всевозможные инструменты подачи материала: учебники, игры, групповая работа, брейншторминги, образовательные экскурсии и другие форматы, в зависимости от спецификации дисциплины.

Учащиеся осваивают материал через интерактивное взаимодействие – с учителем и друг с другом. Это помогает сформировать комфортную среду для продуктивного общения, обмена опытом, воспитывает в детях лидерские качества наряду с другими жизненно важными навыками.

С началом карантина остро ощущается потребность в эффективной коммуникации. Онлайн-связь стала чуть ли не единственным возможным мостиком между учениками и преподавателями.

В этом смысле важную роль играет качество образовательной платформы. Ведь онлайн-площадка превращается одновременно в среду обучения и в место взаимной поддержки.

Другое преимущество онлайн-занятий – возможность получать не только изначально запрашиваемые знания, но и дополнительный полезный контент. Пусть даже он точечно касается дисциплины.

Например, изучая испанский язык с педагогом из Мадрида, ученик всегда может поинтересоваться местными традициями, культурой, новостями. Обучение выходит за рамки сугубо образовательного контекста и расширяет кругозор.

К тому же, разговорная практика на отвлеченные темы может быть гораздо интереснее заготовленных рассказов.

Рынок онлайн-репетиторства активно развивается прежде всего благодаря профессиональным педагогам.

Ежемесячно десятки учителей из Украины присоединяются к нам, ведь они видят – за технологиями и гибким обучением – наше будущее, в том числе будущее их детей.

С началом COVID-19 мы отметили рост новых пользователей среди педагогов и учащихся. Детям нравится онлайн-обучение. Учителя – на одной волне с подрастающим поколением, также повышают свою цифровую грамотность.

Сейчас Preply объединяет более 15 тыс. репетиторов из Украины, СНГ, Европы, США, Азии, Латинской Америки, Индии. Педагоги воплощают свои авторские методики обучения и дают ученикам то, чего была лишена традиционная система образования – персональное внимание к каждому.

На сервисе можно пользоваться интерактивными досками, подключать презентации и видео. Доступный интерфейс, гибкое расписание занятий, комфортные условия оплаты для учащихся и хорошего заработка для учителей – все это говорит о том, что отечественный рынок EdTech более, чем готов меняться.

Не отстает и государственный сектор. Министерство образования и науки Украины запускает пилотный проект – электронные классные журналы и цифровые дневники для школьников.

Школы, которые перейдут на электронные журналы, смогут отказаться от их дублирования в бумажном виде.

Из-за усиления карантина большинство учебных заведений в этом году раньше ушли на осенние каникулы. Если обучение придется продолжить дистанционно, появление таких электронных материалов снимет нагрузку с педагогов.

Для школьников же подобное нововведение – привычное дело. Нынешние поколение будто родилось со смартфоном в руках. Дети с малых лет технически подкованы и быстрее любого взрослого найдут нужную информацию в интернете.

Сейчас у них есть возможность заниматься самостоятельно, как в аудитории, так и за ее пределами, онлайн.

Каждый выбирает подходящий темп освоения материала и не гонится за показателями успеваемости группы, как в прошлом этого требовали нормативы.

Всемирная пандемия и повышенное внимание к дистанционному обучению мотивируют нас пересмотреть способы оценивания качества образовательных услуг в эпоху цифрового бума.

Министерства образования и другие государственные ведомства должны изучить и внедрить на местах новые методы обучения и подготовки преподавателей.

Специалистам нужны соответствующие навыки, чтобы не отставать от реформы образования.

В новых реалиях наконец-то на национальном уровне признана эффективность онлайн-обучения.

В долгосрочной перспективе нас ждет переосмысление важности школ как таковых в развитии ребенка как личности.

Государственному и частному секторам в сфере образовательных услуг важно заручиться совместной поддержкой. Тогда новые разработки в этом направлении не остановит никакой катаклизм.

Кирилл Бигай, основатель и СЕО украинского EdTech маркетплейса Preply, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина VisualGeneration/Depositphotos

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