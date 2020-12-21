Щелчок по носу, или За что я благодарен коронавирусу

Святослав Ханенко семейный врач, основатель и главный врач клиники для здоровых SQLAB
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21 грудня 2020

До последнего я был уверен в том, что со мной этого не случиться.

Коронавирус настиг меня, убежденного биохакера, в момент, когда мне почти удалось доказать окружающим и самому себе свою неуязвимость.

Уроки, которые я извлек из собственной болезни, а вернее – причин, ее спровоцировавших, могут быть полезны, и я с удовольствием поделюсь ими в этой колонке.

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Напомню, что биохакинг – это управление своим здоровьем, как проектом, для повышения продуктивности во всех сферах жизни.

Здоровье же в биохакинге определяется как комплексное благополучие тела, разума, духа, социальных связей и окружающей среды.

Баланс этих составляющих, внимание к себе и своему состоянию – главное условие хорошего самочувствия и сохранения защитного барьера при ежедневном и ежеминутном контакте с вирусами и бактериями.

Много месяцев тема коронавируса – с момента ее появления в информационном пространстве – была одной из главных в моей коммуникации с клиентами и общественностью. 

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Как мог, я пытался донести аудитории: с разнообразными инфекциями мы сталкиваемся постоянно, главное – перманентно уделять внимание своему здоровью, как проекту, сохранять и усиливать защитные функции организма, действовать проактивно, а не реактивно тушить пожары. Правильно относиться к себе и окружающим.

Сам я в течение этих месяцев часто сталкивался с коронавирусом, но он меня "не брал", и это служило лучшим подтверждением моих убеждений.

Что же случилось? Обучая других, я сам отклонился от главного правила биохакинга и потерял баланс.

Вот несколько факторов, которые к этому привели:

1

Губительная самоуверенность

В августе этого года я достиг лучших показателей своего здоровья за всю жизнь.

С 2016 года я делал регулярный чек-ап в своей же клинике, безукоризненно следовал правилам, проходил комплексы оздоровительных процедур, занимался спортом, отслеживал основные показатели своего организма с помощью Oura ring (гаджет в виде кольца для контроля состояний тела).

С 2016 по 2020-й мое здоровье улучшалось на 15-20% в год, что подтверждают зафиксированные показатели.

На определенном этапе я сказал себе: "Ты уже настолько крут, что можно немного сбавить обороты". Такая самоуверенность оказалась крайне губительной.

2

Несвоевременное повышение уровня стресса

В начале осени мы реализовали давно запланированный переезд за город.

Казалось бы, благоприятная перемена должна принести пользу во всех аспектах. Радикально улучшенные факторы внешней среды: качество воздуха, снижение шума, снижение электромагнитного излучения и постоянный контакт с красотой природы.

Между тем, мы недооценили фактор возросшей нагрузки, связанной с переездом. В первую очередь, управленческой нагрузки.

Совокупно с другими факторами, которые я опишу далее, это повысило уровень стресса и спровоцировало целый каскад иммуноподавляющих гормонов вроде кортизола и норадреналина. 

3

Возросшая нагрузка и требовательность к себе и окружающим в бизнесе

Приятное и явно позитивное обстоятельство – стремительное развитие бизнеса – обусловило нездоровую активность и завышенные требования как к себе, так и к сотрудникам компании.

Сам того не заметив, я встал на самый низкопродуктивный путь – начал давить на окружающих и самого себя, выжимать соки.

Естественно, такой подход сильно меня истощал, но, чувствуя снижение продуктивности, я заставлял себя еще больше поднажать и увеличивал порции энергозатрат.

4

Искажение приоритетов

Если изобразить структуру социальных связей в виде кругов, то, в соответствии с философией биохакинга, в центре находится сам человек, а первый, ближайший к нему круг – это его муж/жена. Далее – дети, родители и т.д.

Качество отношений с партнером и семьей – основа основ в сохранении правильного баланса, влияющего на наше здоровье.

Сместив фокус на переезд и бизнес, я стал уделять меньше внимания отношениям с близкими.

Нездоровый приоритет и искаженные ценности внесли свою лепту в то, что мои иммунные барьеры ослабли, предоставив возможность патогенным агентам беспрепятственно войти в мой организм и мою жизнь.

Что ж, я сам виноват в том, что произошло со мной в дальнейшем. Не коронавирус, и не какие-либо другие внешние обстоятельства.

Наступившая болезнь лишь стала катализатором, указавшим мне на то, что я серьезно сбился с правильного пути.

Все началось со снижения продуктивности и быстрой утомляемости.

Я привык к большим физическим нагрузкам: три полуторачасовые тренировки в неделю, получасовые динамичные пробежки в дни, когда нет тренировок.

На работе я стал быстрее уставать, раздражаться от этого и, как следствие, уставать еще больше.

Ощутив спад продуктивности, я не обратил на это должного внимания, допустив еще одну ошибку, от которой всегда предостерегаю своих пациентов. Малейшие отклонения от нормы должны служить сигналом о том, что с вами что-то не так, что в организме произошел сбой. Иначе придется выдержать более суровый урок.

В моем случае он не заставил долго ждать.

Далее я начал ловить себя на проявлении каких-то псевдоаллергических реакций, замечать, что нарастает отек на лице.

В одну из ночей мой Oura ring зафиксировал резкий скачок температуры – яркий интоксикационный дебют.

Увидев утром свои данные за ночь, я понял, что случилось, хотя до последнего (до получения позитивного результата теста) отказывался признать факт своего поражения.

Я переболел в относительно легкой форме, своевременно предприняв меры. Много воды, качественный продолжительный сон, сбалансированное питание, обеспечивающее правильное усваивание необходимых организму аминокислот.

Сейчас я снова в строю: развиваю бизнес, занимаюсь спортом, завершаю обустройство дома.

Та же динамика и те же цели, только теперь правильно расставленные приоритеты, правильное распределение энергии, без давления на себя и окружающих, без губительного перфекционизма и еще более губительной самоуверенности.

Я благодарен коронавирусу за ценные уроки и болезненный, отрезвляющий щелчок по носу. 

Святослав Ханенко, основатель первой Клиники Биохакинга в Восточной Европе "SQLAB – клиника для здоровых", специально для УП.Жизнь

Всі світлини Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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