Роль культури: приклад Франції, який показовий для України

Культура кожної країни – унікальна. Вона поєднує творення людського таланту сучасності і минулого.

Усвідомлення цінності культури та регулярний внесок у її розвиток – сходинка до підвищення освіченості громадян, росту економіки, визнання на світовому ринку, стабільності в країні, розкриття туристичного потенціалу...

А головне – шлях до єдності нації.

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Коли ми говоримо про культуру в Європі – безумовно, однією з перших на думку спадає Франція, модель якої до прикладу можна взяти для України.

І не тільки через величезну культурну спадщину, яка сягає назад сторіччями: Лувр, "Мона Ліза", французький романтизм і готика, Собор Паризької Богоматері, Дюма, французькі романтичні комедії, які вивели жанр кіно на новий рівень, сюрреалісти…

Багато в чому Франція показова завдяки реформі, яка там відбулась у 50-60 роках та змінила ставлення французів до культури. Ключовими в цьому стали фігури Шарля де Голля і Андре Мальро.

Після того як Шарль де Голль став президентом Пятої республіки, його товариш у боротьбі, письменник та візонер культури Андре Мальро очолив Міністерство культури Франції. Разом із де Голлем Андре Мальро і трансформував це міністерство.

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Мальро прагнув надати жителям відкритий доступ до культури, адже на його думку, її основною аудиторією були інтелектуали та творчі люди.

Необхідно було розповсюджувати культуру серед широкого загалу. Це вилилося у термін "демократизація" культури, який до сих пір використовується в країні.

Одними із перших його кроків на посаді стали "Велика Реставрація" та децентралізація культури: створення невеличких культурних хабів по всій країні.

Так, відреставрували великі пам’ятки (7 ключових об’єктів за період з 1962 по 1966 роки), сотні історичних об’єктів (з 1968 по 1970 роки), а також зберегли 40 міських кварталів до 1970 років.

Протягом 60-х відкрито 8 культурних хабів в невеликих містах – Гавр, Кен, Бурж, Гренобль, а також створили Національну комісію, яка веде реєстр пам’яток.

Серед пріоритетних напрямків була й підтримка кінематографії, сучасного мистецтва та досліджень і позиціонування Парижа як міжнародного культурного центру.

Тому Франція не просто так стала осередком мистецького піднесення і фаворитом туристів.

Франція не просто так стала осередком культури. Фото thebang/Depositphotos

Над тим, щоб культура тут стала пріоритетною сферою – велась системна робота. Її формували і розвивали у контексті з усіма гучними історичними подіями.

Часто, слугуючи віддзеркаленням або переосмисленням реальності, відкриваючи при цьому нові проривні течії та сміливих незалежних митців.

Створювалися альтернативні напрямки в літературі, архітектурі, кінематографі, мистецтві та інших сферах.

Цінність культури країни на світовому рівні ілюструє випадок 2019-го із загорянням Собору Паризької Богоматері. На його реконструкцію за перший день вдалося зібрати 600 млн євро.

Українці також масово репостили у соцмережах відео та фото із зруйнованою будівлею. Проте, коли справа стосується безпосередньо нашої країни і наших пам’яток – більшість не турбується даним питанням або і не в курсі їх долі.

Розумієте тепер актуальність впровадження в Україні програми "Великої Реставрації"?

Саме тому українці повинні усвідомити цінність культури для своєї держави і для себе, як для громадян цієї держави.

Повертаючись до Франції, то через карантинні збитки там, на підтримку культури та креативних індустрій було виділено 2 млрд євро. А музиканти, актори, режисери, художники отримували стипендіальні виплати.

Звичайно, економіку України і Франції порівнювати некоректно. Проте цифри і показують розуміння та ставлення до культури.

У нас же Міністерство культури та інформаційної політики, комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради, а також сама індустрія під час коронакризи почали ледь не кричати про вагу культури, коли вирішувалось питання бюджету для сфери на початку 2020 року.

Як результат – виділення фінансової інституційної підтримки у формі грантів майже на 700 млн грн та зміни до законодавства, що полегшують існування сфери.

Перемогою став й бюджет на 2021 – 12,5 млрд гривень.

Згідно даних Київської школи економіки, у 2019 році сектор креативних індустрій приніс валової доданої вартості в економіку України 117,2 млрд гривень (3,9%).

Для порівняння, у 2013 ця цифра складала 30,8 млрд (3%). Ріст є.

Креативні індустрії України співставні із іншими країнами за рівнем ВДВ, зайнятості на кількість суб'єктів. Підґрунтя для подальшого економічного росту міцне. Так само і щодо створення додаткових робочих місць.

Україна – молода держава. Перебуваючи у складі СРСР, кордони "нашого" стирались, стаючи "спільним" культурним здобутком. Це значно ускладнювало ситуацію тоді і дається взнаки зараз.

Повертати наше, українське, цінувати та підтримувати його – має стати місією кожного українця.

У Франції своя історія та шлях усвідомлення ваги культури. Орієнтуючись на Європу, зважаймо й на розвиток культури у нашій країни. Вона має значний вплив на спільне представлення успішної держави. Адже наша спадщина, майстри та творці нічим не поступаються французьким.

Українська культура – унікальна, усвідомити це і мають українці. Усвідомити та пишатися.

Олександр Ткаченко, міністр культури України, спеціально для УП.Життя

Титульне фото stefano.zaccaria1704.gmail.com/Depositphotos

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