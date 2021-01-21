Роль культури: приклад Франції, який показовий для України

Культура кожної країни – унікальна. Вона поєднує творення людського таланту сучасності і минулого.

Усвідомлення цінності культури та регулярний внесок у її розвиток – сходинка до підвищення освіченості громадян, росту економіки, визнання на світовому ринку, стабільності в країні, розкриття туристичного потенціалу...

А головне – шлях до єдності нації.

Коли ми говоримо про культуру в Європі – безумовно, однією з перших на думку спадає Франція, модель якої до прикладу можна взяти для України.

І не тільки через величезну культурну спадщину, яка сягає назад сторіччями: Лувр, "Мона Ліза", французький романтизм і готика, Собор Паризької Богоматері, Дюма, французькі романтичні комедії, які вивели жанр кіно на новий рівень, сюрреалісти…

Багато в чому Франція показова завдяки реформі, яка там відбулась у 50-60 роках та змінила ставлення французів до культури. Ключовими в цьому стали фігури Шарля де Голля і Андре Мальро.

Після того як Шарль де Голль став президентом Пятої республіки, його товариш у боротьбі, письменник та візонер культури Андре Мальро очолив Міністерство культури Франції. Разом із де Голлем Андре Мальро і трансформував це міністерство.

Мальро прагнув надати жителям відкритий доступ до культури, адже на його думку, її основною аудиторією були інтелектуали та творчі люди.

Необхідно було розповсюджувати культуру серед широкого загалу. Це вилилося у термін "демократизація" культури, який до сих пір використовується в країні.

Одними із перших його кроків на посаді стали "Велика Реставрація" та децентралізація культури: створення невеличких культурних хабів по всій країні.

Так, відреставрували великі пам’ятки (7 ключових об’єктів за період з 1962 по 1966 роки), сотні історичних об’єктів (з 1968 по 1970 роки), а також зберегли 40 міських кварталів до 1970 років.

Протягом 60-х відкрито 8 культурних хабів в невеликих містах – Гавр, Кен, Бурж, Гренобль, а також створили Національну комісію, яка веде реєстр пам’яток.

Серед пріоритетних напрямків була й підтримка кінематографії, сучасного мистецтва та досліджень і позиціонування Парижа як міжнародного культурного центру.

Тому Франція не просто так стала осередком мистецького піднесення і фаворитом туристів.

Франція не просто так стала осередком культури. Фото thebang/Depositphotos

Над тим, щоб культура тут стала пріоритетною сферою – велась системна робота. Її формували і розвивали у контексті з усіма гучними історичними подіями.

Часто, слугуючи віддзеркаленням або переосмисленням реальності, відкриваючи при цьому нові проривні течії та сміливих незалежних митців.

Створювалися альтернативні напрямки в літературі, архітектурі, кінематографі, мистецтві та інших сферах.

Цінність культури країни на світовому рівні ілюструє випадок 2019-го із загорянням Собору Паризької Богоматері. На його реконструкцію за перший день вдалося зібрати 600 млн євро.

Українці також масово репостили у соцмережах відео та фото із зруйнованою будівлею. Проте, коли справа стосується безпосередньо нашої країни і наших пам’яток – більшість не турбується даним питанням або і не в курсі їх долі.

Розумієте тепер актуальність впровадження в Україні програми "Великої Реставрації"?

Саме тому українці повинні усвідомити цінність культури для своєї держави і для себе, як для громадян цієї держави.

Повертаючись до Франції, то через карантинні збитки там, на підтримку культури та креативних індустрій було виділено 2 млрд євро. А музиканти, актори, режисери, художники отримували стипендіальні виплати.

Звичайно, економіку України і Франції порівнювати некоректно. Проте цифри і показують розуміння та ставлення до культури.

У нас же Міністерство культури та інформаційної політики, комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради, а також сама індустрія під час коронакризи почали ледь не кричати про вагу культури, коли вирішувалось питання бюджету для сфери на початку 2020 року.

Як результат – виділення фінансової інституційної підтримки у формі грантів майже на 700 млн грн та зміни до законодавства, що полегшують існування сфери.

Перемогою став й бюджет на 2021 – 12,5 млрд гривень.

Згідно даних Київської школи економіки, у 2019 році сектор креативних індустрій приніс валової доданої вартості в економіку України 117,2 млрд гривень (3,9%).

Для порівняння, у 2013 ця цифра складала 30,8 млрд (3%). Ріст є.

Креативні індустрії України співставні із іншими країнами за рівнем ВДВ, зайнятості на кількість суб'єктів. Підґрунтя для подальшого економічного росту міцне. Так само і щодо створення додаткових робочих місць.

Україна – молода держава. Перебуваючи у складі СРСР, кордони "нашого" стирались, стаючи "спільним" культурним здобутком. Це значно ускладнювало ситуацію тоді і дається взнаки зараз.

Повертати наше, українське, цінувати та підтримувати його – має стати місією кожного українця.

У Франції своя історія та шлях усвідомлення ваги культури. Орієнтуючись на Європу, зважаймо й на розвиток культури у нашій країни. Вона має значний вплив на спільне представлення успішної держави. Адже наша спадщина, майстри та творці нічим не поступаються французьким.

Українська культура – унікальна, усвідомити це і мають українці. Усвідомити та пишатися.

Олександр Ткаченко, міністр культури України, спеціально для УП.Життя

Титульне фото stefano.zaccaria1704.gmail.com/Depositphotos

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