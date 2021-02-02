Як COVID-19 впливає на життя людей з неінфекційними захворюваннями

Пандемія стала викликом для системи охорони здоров’я багатьох країн і спричинила серйозні збої у наданні медичний послуг.

Перш за все, це стосується людей, які живуть з неінфекційними захворюваннями і потребують постійного медичного догляду.

До пандемії коронавірусу неінфекційні захворювання (надалі – НІЗ) були причиною смертності №1 у світі та в Україні. Вони залишаються і досі на першому місці за смертністю, попри COVID-19.

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Карантин, ізоляція та соціальне дистанціювання призвели до появи та поширення нездорового харчування, малорухливого способу життя, вживання алкоголю та куріння. Така поведінка – це основні фактори ризику неінфекційних захворювань – цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, онкологічних, хронічних респіраторних захворювань та психічних розладів.

У листопаді 2020 року стартував швейцарсько-український проєкт "Діємо для здоров’я", щоб зменшувати фактори ризику виникнення неінфекційних захворювань в Україні.

Він спрямований допомогти державним інституціями впроваджувати Національний план заходів із протидії неінфекційним захворюваннями, щоб покращувати здоров’я та щоденне життя українців.

Чому люди із НІЗ мають більше ризиків розвитку ускладнень від COVID-19?

💊 Цукровий діабет

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Високий рівень цукру в крові пригнічує імунну систему та робить людей більш вразливими до інфекцій.

Якщо пацієнт із цукровим діабетом захворіє на COVID-19, йому може знадобитися спеціалізована допомога.

Насамперед необхідно сконтактувати з вашим сімейним лікарем або лікарем-ендокринологом. Тільки він може змінювати препарат чи його дозування під час інфікування на COVID-19.

Також важливо самостійно контролювати стан здоров’я: подбайте про запас інсуліну чи інших препаратів, дотримуйтеся здорової дієти, придбайте глюкометр та тонометр, щоб зайвий раз не відвідувати лікарню.

💊 Хронічна хвороба нирок (ХХН) останньої стадії

Пацієнти, які проходять гемодіаліз (штучне очищення крові), не можуть повноцінно самоізолюватися.

Часто у них є супутні хвороби, зокрема гіпертонія, цукровий діабет та серцево-судинні захворювання.

У разі виникнення симптомів ГРВІ чи грипу або, якщо пацієнт контактував з хворими на COVID-19, він має одразу повідомити лікарів та медсестер, які проводять йому гемодіаліз.

У випадку інфікування коронавірусом лікар має розробити індивідуальний план лікування, щоб зменшити ризик зараження інших пацієнтів та піклуватися про лікування пацієта з коронавірусом.

У випадку інфікування коронавірусом лікар має розробити індивідуальний план лікування.

Фото logolis/Depositphotos

💊 Онкологічні захворювання

Пацієнти, що борються з раком або мають онкологію в анамнезі, також ризикують захворіти COVID-19.

Головна причина – це ослаблення імунітету, спричинене протираковим лікуванням (хіміотерапія, імунотерапія, хірургічні операції тощо).

Відкладати лікування людей із онкологічними захворюваннями неможливо, адже це небезпечно для життя. Тому під час проходження терапії людина має суворо дотримуватися всіх протиепідемічних правил та за перших ознак ГРВІ звернутися до свого лікаря.

💊 Серцево-судинні захворювання

Серцево-судинні захворювання – найпоширеніша супутня патологія серед хворих на коронавірус.

Пацієнти із кардіоміопатією, ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, серцевою недостатністю мають важчий перебіг хвороби і вищий рівень смертності.

Цитокіновий шторм (неконтрольоване збільшене виділення речовин, які провокують запалення, стимулює імунні клітини атакувати власний організм) під час COVID-19 викликає пряме пошкодження міокарда (серцевого м’язу) та призводить до тромбоутворення.

Навіть пацієнти з легкою формою COVID-19, які не були госпіталізовані, зазнають пошкодження серцево-судинної системи та мають супутні ускладнення.

За дослідженням JAMA Cardiology, 60% людей, які захворіли на коронавірус і не мали до того серцево-судинних захворювань, після хвороби отримали активний міокардит (запалення у серці).

Якщо ваші рідні захворіли на COVID-19 і у вас немає можливості ізолюватися?

Перше, що важливо – не панікувати. Продовжуйте носити маски та регулярно мити руки з милом.

За можливості розділіть спільний простір: спіть в окремих кімнатах, по черзі користуйтеся ванною кімнатою. Уникайте спільного використання особистих речей та не торкайтеся очей, носа та рота. Регулярно провітрюйте кімнати та протирайте поверхні.

Якщо у вас з’явились симптоми, зверніться до лікаря за допомогою телефону або через соціальні мережі.

Близько 80% людей одужують від коронавірусу без спеціального лікування.

Однак для людей, які мають супутні неінфекційні захворювання або старші 60 років, COVID-19 може призвести до серйозних ускладнень. Тому необхідно погодити спеціальний план лікування з вашим лікарем.

Що робити, якщо людина із неінфекційними захворюваннями має коронавірус?

🦠 Перше і найголовніше – дотримуйтесь правила трьох:

– Маска для обличчя – носіть маску, коли ви поруч з іншими;

– Руки – мийте руки з милом не менше 30 секунд або користуйтесь дезінфікуючим засобом із 60% вмістом спирту;

– Ноги – обмежте контакт з іншими за допомогою соціальної дистанції у 1,5-2 метри.

🦠 Дотримуйтесь медичних рекомендацій вашого лікаря.

Тільки він може відміняти чи призначати нові препарати необхідні для вас. Якщо є потреба і можливість, зробіть запас необхідних вам ліків на місяць.

🦠 Особливу увагу приділяйте харчуванню.

Намагайтеся вживати їжу багату на корисні речовини. можуть бути овочі, фрукти, бобові, горіхи, цільнозернові. Вони багаті на білки, вітаміни групи А, В, С, В, D, E, цинк, залізо, які необхідні організму для боротьби з COVID-19.

Уникайте великої кількості кофеїну та цукру.

🦠 Відмовтеся від куріння. Воно ускладнює процес лікування коронавірусу та подовжує процес відновлення.

🦠 Кожного дня робіть легкі фізичні навантаження, але не перевантажуйте себе. Регулярні вправи підвищують імунну систему та сприяють здоровому сну.

🦠 Зберігайте психічну рівновагу.

Навіть, якщо ви знаходитесь на ізоляції, не закривайтесь в собі. Подзвоніть друзям та рідним по телефону чи онлайн-зв’язку, діліться своїми емоціями та переживаннями.

Як відновитися після COVID-19 людям з НІЗ?

Реабілітація після короновірусу напряму залежить від того, як людина перенесла хворобу. Хтось одужує швидко і самостійно, а комусь потрібен постійний супровід лікаря і тривалий час для повного відновлення організму.

Фізична слабкість та вірусна втома, задишка, погана концентрація та сонливість, підвищена тривожність і навіть депресія – усе це може супроводжувати пацієнта після хвороби ще досить довго. А у людей з неінфекційними захворюваннями можуть з’явитися додаткові ускладнення або супутні захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров’я розробила пам’ятку "Підтримка для самостійної реабілітації після пов’язаних з COVID-19 захворювань" для пацієнтів, які мали середній і важкий перебіг хвороби. Вона перекладена українською мовою і містить рекомендації щодо відновлення пацієнтів після коронавірусної хвороби.

🤜 Дихання

Вірус уражає дихальну систему, тому лікарі рекомендують виконувати дихальну гімнастику.

Передусім це стосується пацієнтів, які мали низькі показники сатурації (насичення крові киснем) та перебували на кисневій терапії.

Різні техніки допоможуть попередити виникнення задишки та загалом полегшити дихання.

🤜 Фізичні навантаження

Ліжковий режим та ізоляція вимагає додаткових обмежень фізичної активності хворого.

Відсутність руху (гіподинамія) – це фактор ризику не тільки неінфекційних захворювань, але стану нашого здоров’я загалом.

Після COVID-19 необхідно поступово повертатися до фізичної активності, але водночас не переобтяжувати себе. Оздоровчі вправи або прогулянка парком, подвір’ям чи навіть квартирою допоможуть відновитися і відчути покращення.

🤜 Харчування

Наш імунітет залежить від їжі, яку ми їмо. Під час хвороби організм виснажується, тому до основного раціону лікарі призначають додаткові вітами та мікроелементи.

Однак після хвороби жодні добавки не замінять повноцінного харчування. Вживайте більше овочів, фруктів, бобових, у них міститься багато корисних речовин.

Щоб полегшити прохідність їжі, ретельно пережовуйте її, не поспішайте, пийте достатню кількість води. Під час хвороби наші м’язи стають слабшими, а це стосується і тих м’язів, що відповідають за ковтання.

🤜 Психічне здоров’я

Стрес та підвищена тривожність – досить поширені явища під час і після COVID-19. Після хвороби криза ментального здоров’я може поглибитись і призвести до розвитку психічних розладів, зокрема депресії.

Щоб уникнути цих наслідків, поступово повертайтеся до звичного життя. Не накидайтесь одразу на роботу, займіться справами, які покращують настрій та розслабляють.

Важливу роль у процесі відновлення відіграє ваша сім’я та друзі. Не соромтесь говорити їм про свої потреби та звертатися за підтримкою. У разі необхідності зверніться до фахівців, які зможуть вам допомогти.

Харчування, фізична активність, відмова від алкоголю та куріння – це лише частина того, що підтримує імунітет і змушує наш організм працювати краще.

Здоровий спосіб життя – комплексна річ, яка допомагає нам боротися з будь-якою інфекцією, включно з COVID 19. Пам’ятайте, ваше здоров’я – у ваших руках.

Джума Худоназаров, доктор, керівник швейцарсько-українського проєкту "Діємо для здоров’я", спеціально для УП.Життя

Титульне фото girafchik/Depositphotos

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