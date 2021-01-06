"Пацієнти України": Степанов доручив закупити вакцини від COVID-19 через компанію-посередника

Вакцина від коронавірусу іноземного виробництва буде закуповуватися Україною через українську компанію-посередника "Лекхім".

Про це заявили у громадській організації "Пацієнти України".

"Максим Степанов (міністр охорони здоровя ­– ред.) фактично самостійно призначив компанію, в якої буде закуплена вакцина від COVID-19, – зазначають у пацієнтській організації, яка, зокрема, моніторить державні закупівлі.

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Міністр МОЗ вирішив не змінювати свої звички у новому році і знову втрутитись у роботу ДП "Медичні закупівлі України".

Держпідприємство надіслало на міністерство документи щодо укладання угод із кількома компаніями.

"Проте очільник МОЗ наполіг на укладанні лише однієї угоди на закупівлю вакцини. Вакцина від коронавірусу іноземного виробництва, проте продає її виключно єдина українська фірма – "Лекхім".

Інші виробники не можуть вийти на український ринок, адже це блокує особисто міністр Степанов", – кажуть в пацієнтах.

Вакцина від коронавірусу іноземного виробництва буде закуповуватися Україною

через українську компанію-посередника "Лекхім"

Раніше гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що його держпідприємство було позбавлене можливості самостійно вибрати постачальника та заощадити кошти платників податків.

"Вибір Максима Степанова не випадковий, – вважають "Пацієнти України".

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Компанія "Лехкім" вже має свою скандальну репутацію часів Раїси Богатирьової.

Власником заводу АТ "Лекхім", як і ще одного ПрАТ "Технолог" є Валерій Печаєв – соратник Раїси Богатирьової.

Препарати цих двох заводів за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах".

У середу, 6 січня, Максим Степанов під час брифінгу прокоментував останні заяви керівника Арсена Жумаділова щодо закупівель вакцин проти COVID-19.

Зокрема, він пообіцяв найближчим часом змінити компанію, яка буде безпосередньо виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу, тобто пообіцяв усунути ДП "Медичні закупівлі України".

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