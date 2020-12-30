Міністерство охорони здоров'я через "Медичні закупівлі України", уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).
Про це повідомив 30 грудня сайт МОЗ.
"Президент України Володимир Зеленський спільно з Міністерством охорони здоров'я проводить активну роботу щодо отримання Україною вакцин проти COVID-19.
Завдяки поставці вакцин від компанії "Сіновак" ми отримаємо 1 млн 913 доз вакцин проти коронавірусної хвороби.
Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз.
Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах", – наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
|Фото rafapress/Depositphotos
Хоча у самій компанії Sinovac заявляли про ефективність вакцини, що має назву CoronaVac, на рівні 97%.
Однак індонезійська державна фармацевтична компанія Bio Farma заявляла на початку грудня, що ефективність вакцини проти COVID-19 від Sinovac, поки що не може бути доведена.
Звіт третьої фази, після якої її можуть допустити до вакцинації населення, буде опубліковано в січні, писав Reuters.
Компанія Sinovac також підписала угоди про постачання вакцини CoronaVac з Індонезією, Бразилією, Чилі та Сінгапуром і веде переговори з Філіппінами і Малайзією.
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