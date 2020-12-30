Україна закупить китайську вакцину Sinovac проти COVID-19, яку ще не протестували до кінця

Міністерство охорони здоров'я через "Медичні закупівлі України", уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).

"Президент України Володимир Зеленський спільно з Міністерством охорони здоров'я проводить активну роботу щодо отримання Україною вакцин проти COVID-19.

Завдяки поставці вакцин від компанії "Сіновак" ми отримаємо 1,913 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах", –наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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