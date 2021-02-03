Як школярам "наздогнати втрачене" за період пандемії: досвід Великої Британії

Майже у кожній країні світу існує значний розрив у навчальних показниках між учнями з родин із низьким соціально-економічним статусом та їхніх більш забезпечених однолітків.

В Україні цей виклик особливо помітний у розриві в освітніх результатах серед учнів сільських та міських шкіл.

До пандемії коронавірусу сільські учні, в середньому, відставали від міських аж на два з половиною роки навчання.

Таких дітей в Україні майже 1 мільйон 200 тисяч і є підстави припускати, що саме ці діти зазнали найбільших втрат у навчанні під час пандемії, коли школи вимушено перейшли на онлайн-навчання.

Це спричинено насамперед тим, що батьки учнів із сіл та маленьких містечок мають менше можливостей надати дітям доступ до якісного інтернету й гаджетів та сприяти їхньому навчанню, а це ключові умови для дистанційної освіти.

Втрати в освіті для таких дітей були б менш відчутними, якби сім'ї змогли компенсувати закриття шкіл ефективним домашнім навчанням.

Але для цього потрібні, як мінімум, тихий навчальний простір і людина, яка може допомогти.

На жаль, доступ до такого навчального середовища є досить обмеженим для багатьох дітей не лише в Україні.

Підхід Великої Британії до вирішення проблеми освітніх втрат за час пандемії

Опитування вчителів та батьків в Англії у 2020 році показали, що багато учнів не мають доступу до якісного дистанційного навчання (Sutton Trust, 2020).

Результати цих досліджень свідчать про те, що діти з найбільш незахищених сімей витрачають менше часу на навчальну діяльність, роблять менше домашніх завдань і, як правило, мають доступ до меншої кількості ресурсів вдома.

У відповідь на цей виклик уряд Великої Британії у партнерстві з п’ятьма благодійними організаціями створив Національну програму репетиторства (National Tutoring Program), яка покликана підтримати учнів з найбільш незабезпечених родин у доступі до якісного та ефективного навчання.

На цю програму було виділено майже 350 мільйонів фунтів в рамках масштабного урядового плану з бюджетом 1 мільярд фунтів, який має на меті допомогти учням наздогнати втрачені під час пандемії знання.

Чому Велика Британія вирішила піти саме шляхом створення програми репетиторів для допомоги у навчанні найбільш незабезпеченим дітям?

По-перше, дослідження свідчать про ефективний вплив репетиторства на підтримку учнів, які відстають у навчанні.

По-друге, доступ до репетиторства (як індивідуального, так і у маленьких групах) зазвичай мають діти, чиї батьки можуть собі це дозволити фінансово.

Національна програма репетиторів була створена саме для того, аби надати школам ресурси, необхідні для вирішення цієї проблеми.

У програмі візьмуть участь близько 15 тис. репетиторів, які будуть залучені в рамках двох її основних компонентів.

Перший компонент передбачає, що школи отримують доступ до субсидованого репетиторства. У цьому випадку репетиторів надають спеціальні організації, затверджені урядом.

Другий компонент передбачає, що школам у найбільш неблагополучних районах Великої Британії надається допомога у працевлаштуванні власних академічних наставників або менторів.

Велика Британія вирішила піти шляхом створення програми репетиторів.

Фото monkeybusiness/ Depositphotos

Керівники шкіл та вчителів можуть обрати, який з двох підходів найкраще відповідає їхнім потребам, керуючись стандартами якості та чіткими критеріями, спрямованими на підтримку найбільш знедолених учнів.

Наявність академічних наставників або менторів має кілька важливих переваг.

По-перше, вони стають частиною шкільного колективу і допомагають іншим вчителям та учням наздогнати шкільну програму з конкретного предмету.

По-друге, на підготовку академічних менторів потрібно набагато менше часу та ресурсів, аніж на підготовку вчителів. Академічні ментори повинні мати вищу освіту, але не обов’язково педагогічну.

Дослідження показали, що такі репетитори, використовуючи перевірені моделі професійної підготовки, можуть покращити досягнення учнів настільки ж ефективно, як і сертифіковані вчителі.

Переваги Програми академічного менторства у Великій Британії не лише у тому, що допомагають сотням тисяч дітей наздогнати втрачені знання, але й у тому, що також забезпечують працевлаштуванням талановитих випускників університетів, які можуть мати труднощі з виходом на ринок праці у період рецесії.

Ці молоді люди прагнуть зробити свій внесок у суспільство та розпочати професійну кар’єру, але їм потрібен перший крок по цій драбині, яким стає академічне менторство.

Як застосовувати успішний досвід в українських реаліях?

Набір, навчання та працевлаштування академічних наставників у Великій Британії здійснює не урядова установа, а благодійна організація Teach First ("Навчай спочатку"), аналог якої існує і в Україні.

Це громадська організація "Навчай для України", яка з 2017-го року залучає талановиту та проактивну молодь до викладання в школах в сільській місцевості та маленьких містах задля розширення освітніх можливостей дітей та формування спільноти лідерів, здатних стимулювати позитивні зміни та розвиток України.

Повернення українських шкіл до нормального формату, в якому вони працювали до пандемії Covid-19, не зможе виправити ситуацію із втратою знань для дуже багатьох дітей.

Особливо це стосується сільських учнів, більшість з яких не змогли ефективно скористатися дистанційним навчанням. Без додаткової допомоги школам та вчителям вони не зможуть наздогнати шкільну програму та отримати доступ до тих можливостей, які мають їхні ровесники у великих містах.

При цьому належне фінансування шкіл є надзвичайно важливим, але недостатнім. Потрібен корпус молодих лідерів, які готові на місцях стати підтримкою для тих шкіл, вчителів та дітей, які цього потребують найбільше.

Підготовкою таких лідерів і займається програма "Навчай для України". Після п’ятитижневого тренінгу та з підтримкою досвідчених менторів і методистів молоді талановиті люди із сильними знаннями одного зі шкільних предметів та потужною мотивацією відправляються у школи в сільських місцевостях і малих містечках, де навчатимуть дітей протягом 2 років.

Стаючи вчителем-наставником, учасник програми не лише кардинально змінює своє життя на два роки, але й ініціює позитивні зміни у маленьких населених пунктах (від створених на базі шкіл молодіжних просторів до гуртків робототехніки та локальних велоклубів).

Таке наставництво не тільки допомагає покращити академічну успішність учнів сільських шкіл, але й показує дітям, що можливості для розвитку доступні всім і не обмежуються місцем народження.

Вчитель-лідер стає наставником для кожної дитини та важливим пазлом у формуванні кращого майбутнього всієї країни.

Участь у програмі "Навчай для України" відкриває також безмежні можливості для розвитку самих учасників.

Вони розвивають власний лідерський потенціал, навчаються у найкращих менторів, здобувають дуже круті навички, які знадобляться у подальшому кар’єрному зростанні, та долучаються до глобальної спільноти Teach For All, яка об’єднує подібні програми у 59-ти країнах світу.

Це дає можливість знайомства зі світовими лідерами думок, обміну досвідом з випускниками програм з усього світу, відкриває доступ до багатьох ресурсів та надає додаткові можливості при вступі в такі університети, як Гарвард чи Оксфорд.

Набір на програму розпочнеться вже у лютому.

Основною вимогою є наявність освітнього ступеня бакалавра або магістра будь-якої спеціальності (педагогічна освіта або досвід не є обов’язковими для участі в програмі).

Крім зарплати вчителя, молоді наставники отримують додаткову стипендію для забезпечення їхніх базових потреб і навчаються заочно на магістратурі в університеті Бориса Грінченка за підтримки програми.

У кожного учасника є також свій ментор, який допомагає у педагогічному і професійному розвитку.

Це чудова можливість для молодої людини не обирати між розвитком, роботою і творенням змін, а поєднати це усе, взявши участь у програмі "Навчай для України".

Оксана Матіяш, очільниця програми "Навчай для України", випускниця Оксфордського університету, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина monkeybusiness/Depositphotos

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