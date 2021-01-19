У МОН хочуть відновити змішану форму навчання для 9-11 класів

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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19 січня 2021

У Міністерстві освіти і науки хочуть, щоб учні випускних класів повернулися  до змішаної форми навчання після завершення жорсткого карантину, який триватиме до 24 січня.

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет в Telegram

"В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", - зазначив Шкарлет.

Міністр розповів, що наразі МОН консультується з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком. 

Сергій Шкарлет

"Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання, на мою думку, є вкрай необхідним та важливим. 

Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. 

Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі", - зазначив Шкарлет.

У міністерстві також є "бажання та наміри" відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів.

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