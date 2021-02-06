Чому нам варто змінити ставлення до зимових свят

Друга декада січня завершила цикл новорічних свят.

Новий рік ми відсвяткували місяць тому, але традиційні Святки завершилися 19 січня, на Водохреща, а почалися на Святого Миколая 19 грудня.

Погодьтеся, місяць – значно довше, ніж один вечір. І значно корисніше для фізичного та ментального здоров’я. Чому – розкажу в цьому матеріалі.

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На хвилинку задумайтеся над тим, що для вас – Новий рік?

Певне, для більшості це одна святкова ніч, прикрашена ялинка, салат олів’є, феєрверки, вітання президента та різні варіанти старого доброго "Вогника".

Цим кільком годинам передує робочий день, вечір прибирання і готування, інколи ще й прикрашання ялинки в останній момент.

І така асоціація нормальна для більшості людей, адже традиція десятиріччями формувалася та закріплювалася в свідомості радянської людини.

Нещодавно я переглянув фільм "Іронія долі". Зрозумів, що це квінтесенція сприйняття Нового Року за часів Радянського союзу, що плавно перейшла у спадок та укорінилася в звичках сучасного українця.

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Що бачимо ми в цьому фільмі, як розставлені в ньому акценти?

Майже всі герої в останній день похапцем купують та прикрашають ялинку, готують вечерю після робочого дня, сідають за стіл пізно ввечері, чекають дзвону курантів. Все відбулося, коли стрілки годинника та дзвін бокалів засвідчили початок нового року.

Проаналізував, як відзначаємо це свято я, моя родина та друзі та жахнувся – наскільки глибоко шкідлива антибіохакінгова традиція пронизала наш мозок і життя.

Кажуть, з нового року можна розпочати нове життя, бажають одне одному щастя та міцного здоров’я в новому році.

Ще кажуть: як новий рік зустрінеш, так його і проведеш.

Як же ми зустрічаємо новий рік?

Втомлені, з повним кендюхом, набитим пізно ввечері важкою нездоровою їжею, накачані алкоголем, з перевернутими догори дригом днем та ніччю.

Ранок (який настає після полудня) першого січня – часто один із найжахливіших з погляду самопочуття момент в новому році. А це, на хвильку, його початок.

Почали класно: з червоними очима, ледачо сповзаючи з ліжка, з важкістю в животі та головним болем. За одну ніч впали в глибоку емоційну та фізичну прірву, з якої потім довго вибираємося.

Другого ж січня багатьом на роботу – якщо це не вихідний або відпустка.

То де ж в цьому круговороті була омріяна зимова казка та чарівне свято, повне магії?

Скільки годин або хвилин вони продовжувалися, і що з тієї казки ми пам’ятаємо?

Замислився над тим, що саме потрібно змінити в традиції, і в який спосіб наступного року моя родина відзначатиме Новий рік.

Отже, починати занурюватися в казку варто не о 22.00 31-го грудня, а 18-грудня, напередодні Дня Святого Миколая.

Завершити робочу метушню, підвести підсумки року, не поставити робочий процес різко на "Стоп", але перейти в більш спокійний режим.

Продумати в цей день подарунки для дітей на завтра, раніше повернутися додому, провести вечір в родинному колі, лягти спати з установкою: "Розпочався мій зимовий тайм-аут".

Повторюся, я не закликаю оголосити місяць байдикування (хоча багато моїх знайомих на цей період дійсно вимикають робочі телефони і пошту та відлітають у довгу відпустку за кордон), а просто пригальмувати.

Це потрібно і мозку, і тілу – відпочинок, перезавантаження, рефлексія, підбиття підсумків, аналіз року, висновки.

Символічно, що Святки починаються з Дня Святого Миколая, дитячого свята, коли ми ще більше думаємо про дітей, радуємо їх подарунками, балуємо своєю увагою.

Символічно, оскільки є ще одна дитина, яка потребує уваги, любові та подарунків – дитина всередині кожного із нас. Зимові канікули – слушний час, щоб побалувати її смачним какао, закутати в затишну ковдру, почитати їй цікаву книгу або включити давно зафіксований у wish-list фільм чи серіал, зводити на театральну виставу або просто дати їй виспатися і місяць не користуватися будильником.

При цьому гнати від себе почуття провини за свою неквапливість. Цим ви не крадете у своєї роботи, а навпаки, готуєте ґрунт для кращого результату.

Відпочивши та перезавантажившись, попрацювавши над своїми цілями, набравшись енергії, ви станете значно продуктивнішими, з’являться нові ідеї та сили для їх реалізації.

Святки – вдалий період для того, що почати усвідомлено займатися своїм здоров’ям, якщо на це не вистачало часу протягом року.

Покласти початок формуванню нових корисних звичок, які стануть невід’ємною частиною життя після свят, коли повернеться звичний динамічний темп.

Протягом тижня перед Новим роком піднімати собі настрій вибором подарунків для близьких та друзів, прикрашанням ялинки та домівки, плануванням святкового меню та розваг у святковий вечір 31-го грудня.

Як плануємо провести цей вечір в 2021 році я та мої близькі:

🎄 Накрити новорічний стіл відповідно до порад дієтолога: овочі, салати на основі зелені, риба.

Традиційні страви – в невеликій кількості (поставити галочку, щоб не переживали стрес від різкого перелому традицій).

🎄 Святкова вечеря – з 18.00 до 20.00, без поспіху.

У супровід – спокійна музика, що створює настрій. Наприклад, джазове виконання класичних різдвяних пісень.

Око радує прикрашена ялинка та веселий танець вогню в каміні.

🎄 З 20.00 до опівночі активний час ігор з дітьми. Можна прогулятися, подихати свіжим повітрям, сповненим енергією свята.

Пам’ятати, що справжнє джерело насолоди в цей вечір – не їжа і напої, а спілкування з рідними та близькими людьми.

🎄 Повернувшись з прогулянки, зігрітися теплим какао або чаєм, зустріти Новий рік і одразу лягти спати, щоб прокинутися в перший день нового року бадьорим, повним сил та намірів провести новий рік так, як його зустрів – з користю для тіла, розуму і духу.

Святослав Ханенко, засновник першої Клініки Біохакінгу у Східній Європі "SQLAB – клініка для здорових", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина KonArt/Depositphotos

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