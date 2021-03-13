Карантинна йога замість психіатра. Особистий досвід

Весь останній рік я – йогиня. Мені подобається це слово. Це наче богиня.

Насправді йога – це дуже круто. Я віднайшла цей спосіб життя тільки у 42. І це дійсно відкриття. Асани приводять мене у стан спокою, всередині поступово зникає внутрішня тривога.

Я концентруюся.

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Я намагаюся віднайти баланс.

Я почуваюся сильнішою, ніж була.

Мені стає гарно.

Всередині мене вмикається світло.

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Просвітлення.

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І ось я вже сиджу у саду. Навкруги цвітуть сакури. Я відчуваю аромат. Він наче коктейль ніжності. Навколо мене немає ніяких звуків. Тільки шепіт пелюсток сакур, яких легенько торкнувся вітерець. Одна пелюсточка опустилася на моє плече. Ніжно рожева на чорному одязі. Я піднімаю очі. Дивлюся вперед. Між гілками сакур на горизонті Фудзі. Мене захоплює, як сніг на вершині контрастує з блакитним небом та відтіняється квітками сакур.

Я відчуваю себе частиною цієї краси.

Я зливаюся з природою.

Я природа.

Я щаслива.

Ірина Сєдова, йогиня, дослідниця Кримської правозахисної групи

Мене часто питають, як я роблю свою складну роботу і досі не збожеволіла, та ще й зберігаю чудовий настрій. Ось це і секрет.

Вміння концентруватися на чомусь одному. Саме цьому мене вчить філософія йоги. Я вчуся в індійських гуру цим фокусам. І насправді результати вражають.

За рік я схудла на 10 кілограмів. Але це взагалі-то побічний ефект.

Головне, чому навчила мене йога – бути собою. Не боятися себе. Керувати собою. Любити себе. Ставитися з повагою до своїх бажань. І вже потім так само ставитися і до інших. Будувати з ними свої відносини.

Йога існує тисячі років. Нею займалися тоді, коли психіатрів ще не було. І для мене це прекрасна альтернатива і лікування.

Тому що під час пандемії з вродженими вадами серця ходити кудись не дуже хочеться.

А спілкуватися з психологом онлайн – це ж смішно, крім того, в моєму домі постійно хтось є. Я ж вважаю, що розмови з лікарем краще вести наодинці.

Хоча, коли ти цілу годину стоїш в карколомних асанах, тобі потім вже не потрібні ніякі психіатри. Бо спорт дарує щастя. Медитації також дарують щастя. А йога це поєднання спорту і медитації. Тому це дійсно неймовірний кайф, з якого зазвичай і починається мій день.

А ще я знайшла розраду у написанні художніх творів і сценаріїв. Коли пишу епізоди серіалу про якихось нервових людей, кидаю йогу на кілька днів. І занурююся в цей стан внутрішньої тривоги і трешака.

В мене є один з персонажів – розвідниця-нінзя. Вона люта маніячка. Я коли виконую одну зі складних асан, закинувши ноги за голову, в обтягуючому чорному костюмі для йоги, уявляю себе нею. Це дуже захоплює.

Водночас я розумію, що йога-сутри можна використовувати в різних тлумаченнях. І для маньячкі-нінзі також. Я одного разу уявила себе нею. Було моторошно. Я уявила, що всередині мене взагалі немає ніяких моральних цінностей.

Моя система цінностей не сформована.

Я можу робити будь-що.

Можу маніпулювати.

Я краща за всіх.

Я не належу до звичайних людей.

Я взагалі не належу до людей.

Я не відчуваю себе частиною людства.

Я спостерігаю.

Мене не існує.

Я ніщо.

Коли ти цілу годину стоїш в карколомних асанах, тобі потім вже не потрібні ніякі психіатри.

Фото OlgaZakrevskaya/Depositphotos

І оце перетворення мене налякало в перший раз. Це було так дивно.

А потім, навпаки, стало весело. І саме тоді я зрозуміла, що мені подобається вигадувати різних людей. І надавати їм якісь свої приховані частини. Нехай вони це розповідають назовні. Мене це захоплює.

Сподіваюся, що всі мої тексти та сценарії, які зараз лежать просто в хмарці на компі, напхані по різних папках, колись побачать якихось читачів або глядачів. Бо гратися в цю гру наодинці із собою це круто, але хочеться нарешті з кимось поділитись.

Тому що я ж не Селінджер. І сидіти у своєму будиночку та писати книжки виключно для себе – точно не моє.

Наприкінці кілька слів про те, як я вчила йогу.

Основну філософію та базові асани знайшла в книзі Т.К.В. Дешикачара "Серце йоги".

Книжка розповідає про індійського гуру, в якого вчилися люди з різних країн. Там також є сучасні трактування давніх сутр. Це для тих, хто вважає йогу релігією.

Я ж особисто люблю в цій книзі останні чотири сторінки. Там розписано порядок вправ, та намальовано, як робити асани.

Коли я була початківцем, ходила в студію біля дому. Вчителька вручну поправляла мої помилки і розповідала, як правильно виконувати вправи.

Під час пандемії студія закрилася. І почалися зайняття йогою в Zoom. Завдяки цьому нині вчителя можна знайти у будь-якій країні світу.

Онлайн-учні записують асани на відео і надсилають вчителю. Потім він проводить "розбор польотів" з кожним учнем окремо.

В YouTube також є багато безкоштовних відеоуроків з йоги. Мінуси такого способу навчання – реклама на початку кожного відео. Ну і про помилки ніхто не скаже.

Зараз мене надихають люди, які демонструють складні асани. В таких блогах, до речі, є і безкоштовні поради.

Ось, наприклад, Дарина з Білорусі, яка зараз живе у Польщі, продвинута йогиня. Для мене її блог – більше шоу, ніж просто вправи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СИЛЬНЫЙ ЙОГ | Дарина Егорова (@darin.yoga)

А ось Еріка з Тель Авіву. Я люблю дивитися, як вона робить складні асани. Але повторювати їх поки ще не наважилася.

Не раджу повторювати ці вправи за дівчатами без попередньої ретельної підготовки і тренувань. Адже стійка на голові чи на руках вимагає особливих навичок і для початківців точно не підходить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erica Rintovich Yoga (@ericarinyoga)

А це Жасмін. Вона вже 30 років практикує йогу. Не дивлячись на вік, вона досі працює моделлю. Цей блог скоріше не про йогу, а про стиль життя.

Асани господарка цього блогу показує дуже зрідка, але весь її профіль – сильно мотивує. Тому що це приклад того, як йога допомагає жити повним життям навіть після 65.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yazemeenah

Ірина Сєдова, дослідниця Кримської правозахисної групи, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина OlgaZakrevskaya/Depositphotos

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