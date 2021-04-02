Чому на локдауні варто подивитися серіал "Формула 1": Летіти, щоб вижити"

Ви не знайдете серіалу "Формула 1": Летіти, щоб вижити" серед номінантів на "Золотий глобус" чи "Еммі", бо це документальний серіал і він про спорт.

Але майстерність з якою він зроблений, і драматургія, яка в нього вкладена, подекуди перевищує найбільш оспівані голлівудські блокбастери та європейські драми.

Якщо просто: "Формула 1" – це перегони швидкісних машин.

Трішки ускладнюючи – це перегони команд, які створені найбільшими машинними компаніями світу, на кшталт Ferrari, Mercedes, Renault та іншими, і їх пілоти літають на трасах на швидкостях у 300-400 км за годину і часом гинуть.

Якщо ще більш розгорнути тему, то "Формула 1" – це королева перегонів, турніри яких дивляться сотні мільйонів глядачів по всьому світі, наживо і онлайн, це найдорожчий вид спорту, бо командами "Формули 1" володіють і можуть собі дозволити тільки мультимільйонери і мільярдери.

І між цими командами, вже 71 рік поспіль, з часів першого турніру 1950 року, царює постійна і непримирима боротьба, з використанням всіх можливих засобів, чесних і не дуже, з вливанням шалених грошей і, кому пощастить потрапити на подіум, виливанням на голови пілотів-зірок літрів найдорожчого шампанського, створеного саме для таких переможних бздурів.

Британський серіал від Netflix "Формула 1": Летіти, щоб вижити" (Formula 1: Drive To Survive) розповідає про це в подробицях.

За формою він не є новаторським і надзвичайним, знаходячись в одній обоймі з іншими спортивними серіалами від Netflix, в дусі "Останнього танцю" про баскетбол чи "Останнього шансу" про американський футбол.

Але новітній, 3-й сезон "Формули 1" обганяє всіх, бо це немов Marvel в документалістиці. От тільки замість комп’ютерних спецефектів тут десятки камер на справжніх людях та їхніх машинах, і кліповий монтаж, і напруга, але й жарти, дотепи, блазнювання на фоні реальної небезпеки й емоцій.

Щоб показати все, і нікого не забути, в 10 серіях вирішили приділити увагу 10 командам з їх 20-ма пілотами, які беруть участь в 17 турнірах 13 країн потягом 2020 року.

Хронологія скаче флешбеками, починаючись з минулорічного лютого і згадок про коронавірус в Китаї, продовжуючись пандемією і локдаунами навесні, і з постійними відсилками на 2-10 років у минуле, адже перший сезон датований 2019 роком, а конфлікти команд сягають глибоко в історію.

Наприклад, історія француза П’єра Гаслі, пілота команди Red Bull (Honda), почалася не з його 5-річного віку, коли він залипав на переглядах перегонів. І не з його захоплень картингом. А з драматичного моменту два роки тому.

Тоді, на гран-прі Бельгії в містечку Спа в страшній аварії загинув його друг, Антуан Юбер, друг з дитинства (його остання швидкість складала 314 км/год).

Криза П’єра, як раз перед цим переведеного з "Формули 1" до "Формули 2", затяглася на рік. Допоки в Монца, на гран-прі Італії, у 8 етапі чемпіонату світу, П’єр, як представник команди "АльфаТаурі", не виборов 1 місце, сенсаційно і феєрично.

В цей момент сльози захвату майже бризкають з очей, блаженно розслабляючи тіло, напружене останніми хвилинами і останніми колами траси, кадрами хвилювання всієї команди – хтось заламував руки, хтось схопився за голову, хтось вже плакав.

І це все – кожний вираз обличчя, кожний поворот машини, кожне слово і вигук – знаходили об’єктивами і записували оператори і техніки Netflix, потому виокремили в цільну, драматичну і динамічну історію, і змонтували фільм, що, проходячи крізь глядача, породжує в ньому відчуття щастя.

Згадка про Netflix не випадкова. Як правило у творі ніхто не називає компанію-виробника, це mauvais ton.

Але, може, вже досить грати за старими правилам, тим паче, якщо вони й так вже всі порушені компанією, яка тепер щороку вкладає у виробництво свого контенту понад $8 мільярдів?

Тому так, в кадрі ми чуємо згадки про Netflix, і неодноразово. Навіть коли її підколюють. "О, це що, знову Netflix?", "Нас записує Netflix", "Нас буде записувати Netflix, але в усі технічні подробиці ми їх не будемо посвячувати", "Мені нема коли тут сидіти і позувати для Netflix, я так і роботу втрачу!".

Самі перегони, звісно, цікаві, та, знімаючи серіал про "Формулу 1", особливо важливо показати не фанату, який і так все знає, залаштунковий світ цього спорту. Підгледіти приватні перемовини пілотів, за межами їх болідів і піт-стопів, підслухати розмову тет-а-тет керівника команди з власником або їх телефонну розмову. І, уявіть, – в серіалі це видно і чутно!

Чутно, як, наприклад, спонсор каже керівникові "чао, шукай нового спонсора". Чи як керівник однієї команди, переховуючись десь між трейлерами, переманює до себе пілота команди-конкурента, натомість офіційно, face-to-face, каже в інтерв’ю, посміхаючись, що це – життя.

Знімаючи серіал про "Формулу 1" авторам вдалося показати залаштунковий світ цього спорту

Журналістський підхід британських режисерів дався взнаки – їх мікрофони і камери пролазили у всі шпарини радіо-будок, трейлерів, у робочі боліди пілотів та у їх приватні машини, навіть у будинки до керівників. В їх голови (не дивно, вони й свою принцесу загнали на той світ, у прагненні зробити краще фото).

На щастя тут, такий безсоромний (але результативний) підхід до жертв не довів. Хоча аварій вистачало. Й іноді їх було більше, ніж завершення гонок.

Як у випадку з пілотом команди Haas данцем Кевіном Магнуссеном, який не завжди був здатний проїхати і коло, щоб не втрапити в аварію й вибути з перегонів.

Про команду Haas загалом мова йшла доволі сумна – після 2018 Haas опустилася до низу таблиці, і коментатор серіалу, один з провідних журналістів спортивних перегонів, Вілл Бакстон, резюмує: "Haas одна з найбільш стабільних команд... в сенсі плину кадрів. Як фабрика Віллі Вонкі".

Така ж критика спіткала і команду "Альфа Ромео". Більше того – попри те, що команда має цінний актив у вигляді чемпіона світу 2007-го року фіна Кімі Ряйкконена, його показують не надто презентабельно.

В епізоді, коли потрібно було сфотографувати усміхнених пілотів, Кімі кажуть: "На рахунок три ви посміхнетеся, ок?.. Один, два, три". І Кім, як був з обличчям спокійного удава, так і залишився. Це дуже красномовна сцена, майже готовий анекдот. Анекдот і про команду також.

Несподівано, що аналогічним, некомплементарним чином знято і про знамениту команду Ferrari. Слава команди, пов’язана зі славетним Міхаельем Шумахером, давно в минулому, й 2020 рік показує проблематичне її існування тепер і сумнівне в майбутньому. Хоча іноді їх здобутки творяться спершу самими інженерами, які вигадують додатки до двигуна чи гальмівної системи.

Натомість постійним лідером в усьому – і в інноваціях, і в пілотуванні – вже скільки років підряд є команда Mercedes (яка, власне, у свій час переконала Шумахера повернутися у "Формулу 1" саме до них).

Багата, цілеспрямована і успішна, вона ще й має кращого пілота, Льюїса Гамільтона. Тут серіал спрямовує на нього увагу не тільки кадрами його кермування. Британець, весь в татуюванні, з мільйонною аудиторією фанатів, розказує на камеру і за кадром, як це все на нього тисне, як йому дається щоденна вимога бути кращим, і демонструє не завжди щасливе, втомлене обличчя.

Така манера з людяним підходом, з показом емоцій героїв, робить "Формулу 1" ближче до звичайного глядача, виходячи за межі спортивних обговорень, на кшталт хто кому потрапив у сліпстрім.

Хоча в сенсі термінології серіал дуже професійний – врешті, головними героями є самі творці спорту, його "голови", "руки" і "ноги".

З цього і складається чудодійна формула шоу, де чисельник з відвертими висловами і важливими кадрами пілотів та їх керівників базується на знаменнику моторної в усіх значеннях форми показу.

А НАШІ КРУТІ СЕРІАЛИ ВИ БАЧИЛИ? Актриса Антоніна Хижняк, "Мотря" з Кайдашів: Це диво, коли майже вся країна подивилася серіал

А родзинкою є влучні деталі, яких міріади по всьому тлу: як один пілот на піт-стопі не міг 5 секунд потрапити в першу передачу; а другий пілот, оминаючи непросте питання, сказав "хочу віскі"; як на крилах літака, що відкривав шоу було написано "Дякуємо лікарям", а на чемпіонаті в Сочі деякі глядачки сиділи в кокошниках...

Історія техніка з команди Mercedes варта особливої згадки: в тому самому Сочі він не "туди" зайшов, і в результаті російські військові в нього забрали паспорт, а потім за ним гнався бродячий пес. "Це Росія", – підсумовує розповідь фінський пілот.

Не забудьмо сказати, що, здається, вперше серед телесеріалів минулого і цього років протягом всього сезону його герої ходили в масках.

Таким чином, "Формула 1: Летіти, щоб вижити" входить в історію ще й через свій короновірусний контекст, більш ніж зрозумілий в Україні – вижити намагаються не тільки на трасі, а й за її межами.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

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