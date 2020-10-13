Що зміниться у первинній медичній допомозі в 2021 році. Пояснення НСЗУ

Національна служба здоров'я уклала договори з 1686 закладами первинної допомоги.

А близько 75% українців обрали сімейних лікарів.

При цьому з початку року заклади первинки отримали від НСЗУ 14,3 млрд грн за надання допомоги пацієнтам.

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Про це повідомляють на офіційній сторінці НСЗУ у мережі.

Фото stockasso/Depositphotos

Крім того, у відомстві розповіли, як планують розвивати первинну ланку мединої допомоги протягом 2021 року:

Підвищити тариф для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу.

За обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація, буде сплачуватися 710 грн.

За умови, що бюджет Програми медичних гарантій становитиме 225 млрд грн.

Як і раніше зберігаються коефіцієнти за вік пацієнта та статус гірського населеного пункту.

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Запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні ПМД.

Ця вимога не є обов’язковою. Лише за власним бажанням заклади первинки зможуть підписати договір на надання допомоги хворим на туберкульоз.

Як тільки пацієнт перестане виділяти бактерію туберкульозу, він матиме змогу лікуватися під наглядом свого сімейного лікаря.

Сімейний лікар буде контролювати прийомом ліків та результативність лікування.

Лікар первинки для ведення пацієнта з туберкульозом повинен буде пройти відповідне навчання.

Запровадити індикатори якості.

Зокрема, НСЗУ планує запровадити від 2,5% до 5% доплати закладам за виконання умов договору.

Це додаткові кошти, які заклад може отримати до капітаційної ставки.

Перелік індикаторів якості, за які заклад зможе отримати доплату, зараз фіналізується. Такими коефіцієнтами можуть бути:

Регулярний моніторинг стану пацієнтів із ризиком серцево-судинних захворювань та отримання ними ліків за програмою "Доступні ліки".

Досягнення необхідного рівня вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень.

Запобігання ургентним госпіталізаціям пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, які знаходяться під наглядом сімейного лікаря.

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