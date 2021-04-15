Якщо трамвай застарів, або Як забезпечити мешканців віддалених сіл меддопомогою

Колись електричний трамвай витіснив кінний, і це тривалий час здавалось справжнім технічним прогресом.

Але сьогодні трамвай не витримує конкуренції, наприклад, з автомобілем. Тому обмежені колією трамвайні маршрути замінюють на гнучкі колесні перевезення.

І від цієї заміни виграють всі учасники процесу, адже зручність та доступність колесного транспорту у порівнянні з рейковим є очевидною.

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Так само і з наданням медичної допомоги у селі. Час переходити від ФАПів до більш мобільного формату.

У нових реаліях час обирати такі моделі, які забезпечують доступність первинної медичної допомоги навіть у найвіддаленіших куточках країни.

Медична реформа має на меті створити універсальний доступ громадян до необхідних медичних послуг, і зокрема – первинної медичної допомоги.

Щоб мешканці великих і маленьких, наближених та віддалених до райцентрів сіл отримували своєчасну консультацію, своєчасний огляд, призначення чи електронний рецепт від свого сімейного лікаря.

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Про що говорять цифри електронної системи охорони здоров’я?

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Що з 1562 надавачів первинної медичної допомоги, партнерів Національної служби здоров’я, 700 – це заклади, які мають 5 789 місць надання послуг у селах.

Майже 4000 лікарів надають пацієнтам первинну медичну допомогу у селах.

Найбільша кількість лікарів, майже 400, працює у селах Львівської області. Понад 300 – у селах Івано-Франківщини та Закарпаття.

Свого лікаря обрали трохи більше 5 мільйонів українців, які мешкають у сільській місцевості: 92% – сімейного лікаря, 5% – терапевта, майже 2,4% – педіатра.

Незалежно від того, де розташований заклад – в міській чи сільській місцевості, пацієнт отримує безоплатно весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій.

Зокрема, це консультації, базові дослідження та аналізи, швидкі тести, вакцинація дітей та дорослих згідно календаря щеплень.

Також сільський лікар первинки так само виписує електронні рецепти на "Доступні ліки" та електронні направлення до інших спеціалістів.

Так, лікарі первинки виписали понад 5 млн електронних рецептів на "Доступні ліки" своїм пацієнтам, які мешкають у селі та потребують постійного прийому ліків при серцево-судинних захворювань, бронхіальній астмі, діабеті ІІ типу та ревматичних хворобах.

На сьогодні "Доступні ліки" отримали 130 тис. пацієнтів-мешканців села.

Лікарі виписали понад 5 млн електронних рецептів на "Доступні ліки" пацієнтам з сіл

Не можна не згадати про ФАПи. Ці пункти, як і трамвай двадцятого сторіччя, є своєрідною прикметою свого часу. Нерідко вони вже морально застарілі, не облаштовані ані для прийому пацієнтів, ані для комфортної роботи медичних працівників. Їх дорого утримувати для бюджету сільської ради, та й чи є в цьому сенс?

Адже можна знайти інші шляхи, як забезпечити мешканців сіл доступом до первинної меддопомоги. Наведу кілька прикладів.

Один із шляхів – зробити аналіз ефективності наявної мережі та обрати вектор для розвитку.

Гарний приклад Бахмутської ОТГ, де внаслідок аналізу роботи ФАПів виявили, що у деяких селах вони функціонують лише на папері.

Десь приміщення майже повністю зруйноване, десь немає ніякого медичного працівника, і через це місцеві жителі змушені звертатись до сусіднього села. Але й там жодних умов – ані води, ані опалення.

В іншому селищі інша картина: є і ФАП, і амбулаторія, але – без постійного лікаря. При цьому у приміщенні не було ні води, ні каналізації, а платити за оренду – потрібно.

Хіба ж це ефективно?

Такі ФАПи закрили. Як свого часу – неефективні трамвайні маршрути.

За словами директора КНП "ЦПМД" міста Бахмут Світлани Шабаліної, замість восьми ФАПів залишили чотири. Але всі приміщення відремонтовані та оснащені усім необхідним.

Попри закриття неефективних ФАПів, жоден мешканець віддаленого села не залишилися без медичної допомоги. Натомість створено пункти тимчасового базування. Туди за графіком кілька разів на тиждень виїжджають мобільні групи у складі сімейного лікаря, педіатрів. Постійно працює мобільний флюорограф.

Такі ж процеси відбуваються у сусідніх Краматорську та Костянтинівці.

Інший шлях – співпраця місцевої влади з лікарями-ФОП. Наприклад, місцева влада може забезпечити транспорт для виїзду у найвіддаленіші села. Або надати льготні умови оренди приміщення.

У довгостроковій перспективі – це дуже взаємовигідне партнерство.

На сьогодні понад 26 тисяч мешканців сіл обрали лікарів у приватних центрах, 64 тисячі – серед лікарів-ФОП.

За договором з НСЗУ первинну медичну допомогу у селах України надають понад 100 лікарів, які працюють у приватному секторі. Деякі ФОП працюють у складі одного лікаря, деякі – через великий попит поступово розширюються.

Наприклад, ФОП Кучеренко Антоніна Іванівна на Закарпатті, обслуговує понад 1900 мешканців двох сіл, сума контракту з НСЗУ – 1,8 млн грн.

ФОП Буснюк Валентин Васильович на Херсонщині працює у смт. Чаплинка та обслуговує мешканців близько 10 населених пунктів району. У ФОП працює троє сімейних лікарів та терапевт, з якими уклали декларації понад 9 300 пацієнтів. Контракт з НСЗУ складає 4,2 млн грн.

Пацієнти доїжджають до лікарів самостійно, але у ФОП Буснюк не виключають можливості співпраці з місцевою владою за умов надання транспорту.

Це лише кілька шляхів, як завдяки тандему місцевої влади та центру надання первинної медичної допомоги, покращити доступ мешканців віддалених сіл до якісної первинної медичної допомоги.

Не на папері, а насправді. Адже саме місцева влада відповідає за доступність до медичної допомоги мешканців своїх громад.

І повертаючись до алегорії з транспортом: не завжди, якщо трамвай застарів, єдиний вихід – це придбання нового трамваю. Потрібно враховувати якість, економічну складову, залучати нові види транспорту та прокладати нові маршрути.

Так само і з медичною допомогою.

Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікацій НСЗУ, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина threecvet.gmail.com/Depositphotos

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