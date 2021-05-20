Що змінилося для пацієнтів з психічними захворюваннями в Україні

На початку ХХ сторіччя лоботомію вважали ефективним методом лікування психічних розладів, а нейрохірург, який розробив цей метод, отримав Нобелівську премію.

Через кілька десятиріч стало очевидним, що негативні наслідки операції переважають користь, і лоботомію в багатьох країнах заборонили.

На відміну від пожиттєвого лікування людей з психічними розладами у закритих психіатричних лікарнях. Нерідко таке "лікування" дорівнює довічній ізоляції людини.

Негативних наслідків від такого лікування більше, ніж користі, але в Україні донедавна це вважалось оптимальним засобом надання медичної допомоги.

На щастя, вже маємо інший досвід. Він – про наближення медичної допомоги до таких пацієнтів та їх соціалізацію.

Одна з важливих цілей трансформації системи охорони здоров’я України у напрямку психіатричної допомоги – поліпшити якість та доступність медичних послуг для пацієнтів.

Досягти цієї мети можна, зменшуючи стигматизацію людей із психічними хворобами та застосовуючи мультидисциплінарний підхід до їх лікування. Також дуже важливо не відгороджувати, а включати таких пацієнтів до соціуму.

Для цього Національна служба здоров’я України укладає договори на 2021 рік з усіма медичними закладами, які спроможні надавати якісну психіатричну допомогу.

Зокрема, цього року у вимогах до надання психіатричної допомоги НСЗУ є наявність чотирьох лікарів-психіатрів у закладі, а не двох, як минулоріч. Адже пацієнта лікують не стіни лікарні, а кваліфіковані фахівці.

ДОДАТКОВО ПО ТЕМІ: Чому в Україні немає послуг у сфері психічного здоров’я і як це змінити

До речі, у 2021 році пропозиції на надання стаціонарної психіатричної допомоги подали 108 лікарень.

З них 50% – спеціалізовані психіатричні, 50% – багатопрофільні.

Надання допомоги пацієнтам із психічними захворюваннями саме у багатопрофільних лікарнях є дуже важливим. Це загальна світова практика, і вона допомагає зменшити стигматизацію пацієнтів. Адже люди менше соромляться звертатися в такі лікарні.

Крім того, у багатопрофільних закладах, на відміну від монопрофільних, пацієнту із супутніми захворюваннями можуть надати комплексну допомогу.

Після завершення гострого перебігу хвороби пацієнти мають продовжувати лікування амбулаторно. Жити вдома, бачити рідних, спілкуватись з ними, працювати або робити домашню роботу по мірі можливостей.

Все це, на відміну від тривалих госпіталізацій в стаціонарі, не позбавляє людей із психічними хворобами соціальних зв’язків.

Цього року НСЗУ прагне створити більше можливостей для амбулаторного лікування таким пацієнтам.

У 2021 році пропозиції на укладення договору на надання амбулаторної допомоги подали понад 1400 закладів, з них у 692 лікарнях працює, за даними електронної системи охорони здоров’я, 2 587 лікарів за спеціалізаціями "Психіатрія" та "Дитяча психіатрія". Саме до них людина може звернутись по необхідну амбулаторну психіатричну допомогу.

Є й інший формат амбулаторної психіатричної допомоги – мобільні мультидисциплінарні команди. Вони виїжджають до пацієнта, щоб надати йому допомогу вдома.

Такий формат давно використовується у європейських країнах, а в Україні – в рамках пілотного проєкту за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Так, наразі працює сім мультидисциплінарних команд з психічного здоров’я – у містах Сміла, Берегове, Івано-Франківськ, Глеваха, Одеса, Маріуполь та Слов’янськ – які опікуються понад 200 людьми. Незабаром у роботу включиться ще 8 таких команд.

Надання допомоги пацієнтам із психічними захворюваннями є дуже важливим.

Фото photographee.eu/Depositphotos

З 1 липня пілотний проєкт перетвориться на системну роботу, за яку платитиме держава.

У Програмі медичних гарантій передбачено новий пакет – "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами".

Національна служба здоров’я укладатиме договори за цим пакетом з 1 липня з усіма закладами, які відповідатимуть вимогам і оплачуватиме надані послуги згідно з підписаним договором.

Тариф визначається, як глобальна ставка за 1 команду на місяць, та становить 50 535 гривень на місяць.

Мобільна команда буде виїжджати до пацієнта, щоб надати йому допомогу саме там, де він перебуває.

До складу команди увійдуть і медичні, і соціальний працівники: психіатр, психолог, медсестра та представник надавача соціальних послуг.

Завдяки цьому пацієнт отримує вдома комплексну допомогу. Це сприяє його якнайшвидшій адаптації поза стінами лікарні.

Зокрема, команда надає необхідну психіатричну допомогу пацієнтові, визначає та за потреби призначає йому необхідні ліки, надає психологічну підтримку родині, допомагає людині оформити пенсію, влаштуватись на роботу.

Таке наближення медичної допомоги до людини та її потреб показує гарні результати.

Наприклад, на краще змінилось непросте життя 39-річного Юрка та його мами, мешканців міста Сміла.

Стаціонарної допомоги Юрко потребує лише під час загострення хвороби, в інший час – перебуває вдома. Завдяки мультидисциплінарній команді, яка допомогла адаптуватися Юркові до життя, у стаціоні він не лежав вже понад рік. Не мав потреби.

Чоловік влаштувався на роботу і купив на зароблені гроші свій перший мобільний телефон. Переглянути сюжет про Юру можна на каналі ТСН.

Це гарний приклад того, як медична допомога здатна покращити психічне здоров’я та якість життя людей з психічними порушеннями.

Стара система, як і лоботомія, руйнувала гідність та основоположні права людини. Вона руйнувала людину взагалі і залишала виключно пацієнта, не здатного існувати поза лікарнею.

Нові підходи дозволяють не втратити за пацієнтами з психічними захворюваннями Людину.

Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікацій НСЗУ, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина lightsource/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".