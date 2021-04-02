Як виглядає ставлення до дітей в американських лікарнях 

Анна Руда член ГО PH Capital, мама чудових близнюків
3658
2 квітня 2021

У зовсім недалекому 2017 році, перебуваючи на той момент в Україні, мої близнюки почали хворіти.

Стеноз ІІ ступеня виявили у одного з малюків. Негайна госпіталізація в дитячу лікарню, в якій час зупинився дуже давно. Ми пройшли, напевне, всі кола пекла, як мені здавалося тоді...  

❌  Неорганізована належним чином медична допомога: дитині треба було часто робити інгаляцію, а нам зробили лише один раз на день, недоступність аналізів під час вихідних днів.

Реклама:

❌  Використання недоказових практик: українські педіатри 11-ти місячній дитині виписували величезні списки ліків, які годиться давати згідно з інструкціями дітям від 12 років!

І тут не обійшлося без славнозвісного "Декасану", який доказова медицина не визнає взагалі. Ніде не написано дихати цим розчином для лікування респіраторних захворювань у маленьких дітей.

"Декасану", який використовують як розчин для знезараження ран, гнійників на шкірі, для дезінфекції рук та інструментів.

❌  Неналежні інфраструктура та умови перебування: задушлива палата вщент забита хворими дітьми різного віку з їх мамами та відвідувачами.

Саме в ці наші 11 місяців почалися прояви харчової алергії, яка до моменту потрапляння в лікарні і застосування всіляких лікарських можливих і неможливих засобів на дитині, не проявлялася жодного разу.

8 разів дитина мала прояви алергії з викликами швидких і потраплянням в лікарні під крапельниці.

Реклама:

Зокрема, одного з цих злощасних разів годину (!) дитині не могли знайти вену аби поставити крапельницю.

За всі ці рази нам ніхто не встановив вірного діагнозу і лише після повернення в США вдалося виявити явну причину наших харчових алергій і власне відтоді ми вже знали, як вона проявляється і чому.

Всі ці поневіряння і досвід відвідування українських та американських медичних закладів підштовхнули мене до цього опусу.

Важливо, щоб лікарі робили все для того, щоб дитина не відчувала страху і почувала себе
як вдома. Фото luckybusiness/Depositphotos

То як лікують маленьких пацієнтів у США?

Перш за все, поняття "дитячого здоров'я" включає в себе емоційну, соціальну, навчальну, психологічну та духовну складові.

Дитячі емоції, дитячі відчуття, переживання, біль – це найвищий пріоритет для лікарів.

Саме тому в медичних закладах США важливу роль відіграють ігри, розваги, гумор та посмішки.

Медичний персонал ладен перевтілюватися, одягати кумедні костюми, виступати фокусниками, жонглерами, аніматорами чи клоунами – будь-які ролі доречні, аби лише дитина почувалася комфортно і затишно, не переймалася процесом медичного огляду. 

Все робиться для того, щоб дитина не відчувала страху і почувала себе як вдома.

Педіатричний огляд ґрунтується на сімейних відносинах та цінностях. До кожної дитини медичний персонал ставиться з повагою та емпатією.

Велика увага приділяється комунікації та співпраці між медичним персоналом та родиною дитини для досягнення найкращого обстеження та ефективного результату лікування.

Здоров’я пацієнта ставиться на перше місце і стоїть вище потреб лікаря у процесі лікування. 

Існує навіть спеціальний документ, на який орієнтуються американські заклади охорони здоров’я – так званий Білль про права дітей та підлітків, в якому прописані такі істини як: 

👶  повага та особиста гідність пацієнта "...ти важливий і ми хочемо познайомитися з тобою ближче; ми розповімо тобі про себе і знайдемо час вислухати тебе; ми поважаємо твою приватність..."; 

👶  догляд, що спрямований на підтримку пацієнта та його родини " ...ти і твоя родина – важливі; ми будемо працювати разом, аби ти відчував себе у безпеці та щоб тобі було комфортно; всі родини різні, ми хочемо знати, що важливо саме для тебе і твоєї родини..."; 

👶  надання доступної для розуміння інформації, якісного медичного огляду та емоційної підтримки;

👶  врахування потреб на розвиток, гру та навчання.

Сам процес комунікації з маленькими пацієнтами теж дуже відрізняється від українських лікарень.

Відчуття дитини як рівноправного учасника процесу починається з самого знайомства з приміщенням дитячої лікарні.

Зазвичай вхід розділено на дві зони: окремий вхід для здорових пацієнтів та окремий – для хворих пацієнтів.

Так само для кожної групи є своя відокремлена зона, окремі зали очікування.

Максимальне розділення здорових і хворих дітей враховує права здорових дітей бути захищеними від небажаних вірусів та бактерій. 

У залах очікування створено доволі привітну атмосферу: стіни прикрашені красивими дитячими фотокартками чи картинами улюблених мультиплікаційних героїв.

В очікуванні пацієнти можуть переглянути мультфільми на встановлених телевізорах у фойє.

Зазвичай у наявності також дитячі кольорові меблі та ігри.

Все це допомагає подолати страх і не думати про візит до лікаря. 

Жодного разу за всі роки мого проживання в США я не бачила лікаря з телефоном у руках – ні сімейного лікаря, ні педіатра. Лікар і його телефон – це тут ніби різні світи.

Медсестри чи медбрати зустрічають своїх юних гостей і супроводжують в окремі кімнати огляду. Вітаються, знайомляться, посміхаються, тиснуть руки тощо.

Спершу медсестра чи медбрат розпитує та нотує причину візиту, індикатори розвитку, скарги тощо.

Наступний етап – лікар. 

До кімнати огляду лікар не увійде, не постукавши попередньо в двері та не попередивши, що він на порозі й готовий до зустрічі.

Привітно привітається, блисне посмішкою, назве своє ім'я/прізвище, запитає як справи і потисне руку, в першу чергу, своєму пацієнтові.

Вітання відбувається в ігровій формі. Лікар жартуватиме аби викликати довіру до себе і підняти настрій, розвеселити відвідувача. Ігри бувають доволі кумедні і незвичні, посміхатимуться навіть батьки (лікар може бути віднесеним вітром від дмуху пацієнта, може жонглювати). 

Перевірка стану здоров'я та розвитку пацієнта теж відбувається у формі гри. Лікар може надати пацієнту свій стетоскоп, аби той прослухав як б'ється серце лікаря; може дати паличку для перевірки горла, одягнути рукавички для огляду на дитину. 

Здійснюючи огляд, лікар обов'язково запитає, чи можна дитині зняти підгузок. Приватність і повага – понад усе.

За подвиги та відвагу під час огляду дитина часто отримує винагороду: цукерки, стікери. Спогадів та емоцій від візиту вистачає надовго.

Важливо відмітити, що під час огляду батьки залишаються в кімнаті з дитиною.

Елементи ігор – це база у встановленні контакту та побудові відносин між лікарем та дітьми-пацієнтами. В офісах спеціалізованих лікарів оздоблення кімнат огляду пацієнтів та фойє відіграє велику роль у забезпеченні емоційної безпеки та комфорту дитини.

Наприклад, кабінет дантиста може бути декорованим під острів пригод з різними драбинами, нірками, гніздами, кімнатами з комп'ютерними іграми та телевізором, все робиться, аби переключити увагу на приємні моменти радості та забави.

Деякі лікарі мають цілі арсенали іграшок і починають свій огляд із "задарювання маленькими подарунками" пацієнтів і тим самим отримують моментальну довіру від дітей.

Як не дивно, але тут діти люблять лікарні. Ось, наприклад, в деяких медичних закладах з візитом приходять баскетбольні команди і діти мають змогу гратися зі своїми кумирами.

В лікарнях часто організовують спеціальні святкування та забави для дітей. А для тих дітей, які змушені бути ізольованими в своїх палатах деякі госпіталі навіть закупили роботів, щоб діти мали зв'язок через високі технології із зовнішнім світом (зі своїх ліжок пацієнти можуть керувати роботами, які переміщуються по госпіталю, і спілкуватися з іншими дітьми та персоналом). Звичайно, це приносить радість і задоволення дітям. 

Деякі заклади практикують заспокійливу терапію завдяки спеціально тренованим собакам (чотирилапі друзі допомагають дітям проходити лікування, забезпечуючи зменшення стресу через контакт).

Ми живемо в мегаполісі. Дитячі лікарні нашого міста надають пацієнтам окремі палати, які мають, зокрема, окремі санвузли.

Є невеликі дивани в палатах та зручні крісла, де можуть розміститися батьки, перебуваючи поруч з дітьми та доглядаючи за ними. 

Жодного разу моїм дітям не виписували величезних списків медикаментів.

Рекомендації лікаря для збиття температури вище 38,5 – це рясне пиття та прохолодне повітря при респіраторних захворюваннях.

При розладах шлунку та кишкових інфекціях, наприклад, рекомендують напої з електролітами. Це все лікування.

Якщо дитині встановлено важкий діагноз, то, зазвичай, у лікарні працюють спеціально навчені соціальні працівники, які допомагають батькам у підготовці дітей до сприйняття такого діагнозу. 

До таких лікарів і лікарень діти просяться самі! З таким медичним персоналом, інфраструктурою ти дійсно відчуваєш себе частиною великої медичної родини, невід'ємною частиною медичного процесу і системи. 

Анна Руда, член ГО PH Capital, мама чудових близнюків, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Bork/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Гроші загубили пацієнта: що насправді відбувається на другому етапі медреформи

То ходять гроші за пацієнтом чи ні? Що відбувається із сімейною медициною насправді

"Не вийшло": Зеленський про другий етап медреформи

Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – новий прем'єр про долю медреформи

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1259
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2468
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19900
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій