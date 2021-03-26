Коли і яким препаратом будуть повторно вакцинувати проти COVID-19 в Україні

Повторне вакцинування проти COVID-19 другою дозою препарату від виробника AstraZeneca розпочнеться наприкінці травня 2021 року.

Для повторного щеплення будуть використовувати вакцину CoviShield з наступних поставок.

А 500 доз вакцини, які Україна отримала у першій партій, використають для першого щеплення.

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Про новий алгоритм дій розповів головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 26 березня.

За його словами, таке рішення було прийнято через збільшення інтервалу між двома щепленнями препаратом CoviShield.

Фото belchonock/Depositphotos

Зокрема Національна технічна група експертів з імунопрофілактики в Україні рекомендувала МОЗ робити друге щеплення на 12 тиждень після першої вакцинації.

"Ми будували свою стратегію імунопрофілактики таким чином, щоб 250 тисяч доз з цих 500 використати впродовж перших 28 днів.

А на 29 день повернутися для проведення повторного другого щеплення.

Водночас 10 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала інформацію стратегічної групи з імунопрофілактики, в якій йдеться, що найбільша ефективність від проведеного другого щеплення відбувається на 8-12 тиждень", – пояснює Ляшко.

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Нагадаємо, що виробник рекомендує давати дві ін’єкції препарату з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

У МОЗ зазначають, що перша доза вакцини CoviShield досить ефективно захищає пацієнта з 22 по 90 день після введення препарату.

Ляшко також додав, що друге щеплення повинно проводитися ті є ю ж вакциною, що і першого разу. Хоча вона може бути виготовлена на різних майданчиках.

"Наразі не існує даних про взаємозамінність вакцин проти COVID- 19, які вироблені на різних платформах.

У нас сьогодні є мРНК-вакцини – Pfizer, Moderna, векторні вакцини – AstraZeneca, інактивовані – Sinovac. Ці вакцини не є взаємозамінними.

Але вакцини з однієї платформи, наприклад вектрона вакцина AstraZeneca, є взаємозамінною, навіть якщо виготовлена на різних майданчиках", – пояснив санітарний лікар.

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