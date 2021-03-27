Як обрізати дерева: правила, техніки та алгоритм

Обрізка дерев – одна з найбільш поширених процедур догляду за рослинами.

"Українська правда. Життя" дізнавалася:

як правильно обрізати дерева,

які бувають техніки та підходи, які з методів обрізки шкодять деревам,

у який час рослини варто обрізати.

Розібратися у питаннях допомогли кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології рослин КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Бут, старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С.Сковороди Юрій Бенгус, а також Служба лісу США.

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Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos

Перш ніж ви навчитеся правильно обрізати дерево, вам потрібно знати, для чого це потрібно.

Основними цілями обрізки декоративних дерев є безпека, здоров'я і естетика.

Обрізка в цілях безпеки – це видалення гілок, які можуть впасти і спричинити травми або пошкодження майна, або ж доростають до комунікаційних мереж.

Обрізка для здоров'я – це видалення хворих або заражених комахами гілок, проріджування крони для збільшення потоку повітря, а також видалення гілок, що розташовані дуже близько одна над одною.

Обрізка для естетики – це поліпшення форми дерев або стимулювання цвітіння.

Найважливіше при обрізці:

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надати кроні механічної міцності,

зробити крону симетричною.

"Коли крона рослини є однобокою, з того боку, де ми більше залишили гілочок, утворюється більше листя, та частина дерева стає більш масивною, важчою і збільшується ймовірність виламування гілок", – пояснює Андрій Бут.

Однак при обрізці потрібно бути обережними, оскільки видалення занадто великої кількості гілок може призвести до зараження дерева через рану або знизити його життєздатність.

"На зрізах можна побачити річні кільця. 3-4 зовнішніх кільця – це "заболонь", вона жива, по ній дерево подає воду від коренів до пагонів. Наступні річні кільця – це "ядрова деревина", вона не жива і виконує лише механічну функцію.

Саме ядрова деревина легко заражається руйнівними грибами, які потім поширюються і пошкоджують все дерево. Тому здорове дерево – це таке дерево, яке доглядають регулярно і вчасно видаляють непотрібні пагони молодими, коли вони ще не мають "ядрової деревини", – розповідає Юрій Бенгус.

Техніки та види обрізки дерев

Під час догляду за деревами в основному застосовують три види обрізки: формувальну, санітарну й омолоджувальну.

Формувальну обрізку проводять, щоб зберегти природну або штучну форму рослини, а також для рівномірного розташування скелетних гілок.

Санітарна обрізка потрібна, щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або тих, які занадто близько розташовані одна до одної.

Омолоджувальна обрізка виконується у дерев, вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився.

"При омолоджувальній обрізці зрізається вже більше, ніж 20% крони, але виключно для того, щоб збалансувати рослину, зробити її симетричною і таким чином безпечною для людей", – каже Бут.

Та обрізати значну кількість гілок треба не одразу – омолоджувати потрібно поступово протягом двох-трьох років.

Основні техніки обрізки – це проріджування і укорочення.

"Укорочення – коли ми укорочуємо однорічні прирости. В умовах міста ми цього практично не робимо, тому що це дуже багато роботи, яка дуже філігранна. Зазвичай видаляють гілки віком від 2-3 років", – розповідає Бут.

Найпоширеніші підходи до формування крони

Проріджування крони

Проріджування крони, насамперед, для листяних порід – це вибіркове видалення гілок для збільшення проникнення світла і руху повітря в кроні дерева.

Мета полягає в тому, щоб підтримувати або розвивати структуру і форму дерева.

Щоб уникнути непотрібного стресу, потрібно видаляти не більше чверті живої крони за один раз. Якщо необхідно видалити більше, це потрібно робити поступово, упродовж декількох років.

"Якщо ви зріжете більше 20% надземної маси рослини, це може призвести до часткової втрати кореневої системи.

Тобто ця обрізка "на карандашик", як ми часто можемо побачити в містах, ослаблює рослину, тому що пагони і скелетні гілки і стовбур мають запасаючу функцію.

Так ми відбираємо у рослини поживні речовини та фотосинтезуючу площу, яка годує кореневу систему", – пояснює Бут.

Підняття крони

Підняття крони – це практика видалення гілок з нижньої частини крони дерева, щоб забезпечити вільний простір для пішоходів, транспортних засобів, будівель.

Після обрізки крона має становити не менш як дві третини від загальної висоти дерева. Наприклад, у 12-метрового дерева живі гілки повинні бути як мінімум на верхніх 8-ми метрах.

Зменшення крони

Обрізка зі зменшенням крони найчастіше використовується тоді, коли дерево стало занадто великим.

Використовувати обрізку зі зменшенням крони радять тільки при гострій потребі, оскільки вона часто призводить до великих ран на стеблах, що може призвести до гниття.

1 – проріджування крони, 2 – підняття крони, 3 – зменшення крони

Метод обрізки, який завдає шкоди

Обрізка верхівок (топпінг) – це безладна обрізка, при якій видаляється вся крона до певної висоти і всі бічні гілки.

"Такий метод використовувати можна лише у крайніх випадках як тимчасове явище з думкою про те, що через декілька років цю рослину треба буде видалити повністю.

Він можливий тоді, коли ми бачимо, що в рослини є вже багато пошкоджених частин і всередині вже є дупло.

Якщо рослина жива, здорова і симетрична, така обрізка недопустима", – застерігає Бут.

При топпінгу великі зрізи скелетних гілок і стовбура стають воротами для інфекції (наприклад для грибів-трутовиків, гливи, опенька, фламмуліни, міксоміцетів), яка за кілька років може знищити дерево.

Менш шкідливий полардинг – метод обрізки дерев для контролю їх зрілого розміру і форми – але з ним все одно треба обережно.

Його використовують для дерев, посаджених на місцях, де вони не можуть вирости до свого повного розміру.

При полардингу треба обрізати центральну верхівку дерева і всі бічні гілки до однакової висоти. На місці зрізів мають з'явитися пагони, які потім треба зрізати майже біля основи. Щороку на місцях зрізів наростатимуть нові гілки і дерево набуде вигляду з наростами, схожі на кущики.

"При полардингу зрізають лише однорічні-дворічні пагони, тому цей спосіб менш травматичний, дерево не інфікується (як при топінгу через великі зрізи) і може залишатися здоровим десятки і навіть сотні років.

На відміну від топінгу, полардинг починають робити з перших років висадки дерев і продовжують його регулярно щороку", – зазначає Бенгус.

В Європі полардинг переважно застосовують до платана, граба, каштана, бука, ясеня тощо.

"Полардинг завдає меншої шкоди кроні, але з ним треба працювати кожен рік, і суть в тому, що після такої радикальної обрізки за деревом треба доглядати дуже уважно, формувати його", – попереджає Бут.

Коли обрізати дерева

В Україні звикли до весняної ранньої обрізки дерев, поки ще рослини "не прокинулися".

Справді, весна - це один із періодів для формування крони дерев, але не єдиний.

"У нашій культурі і правилах утримання зелених насаджень говориться, що треба обрізати дерева і кущі тільки до початку сокоруху, тобто в зимово-ранньовесняний період.

Про літню обрізку інформації вкрай мало, тому що люди впевнені, що коли ми ріжемо рослину, на якій є листя, то ми їй дуже шкодимо. Це не так. Навпаки.

Коли рослина перебуває в стані анабіозу – спить зимою, а ми прийшли її порізали, то ми відкриваємо входи до всіх патогенів напряму. Вона з цим не бореться, не виділяє сік.

Коли влітку вона вегетує, ми зрізаємо гілку і виділяється сік. Вона не стікає кров’ю, як думають люди. Рана швидко заростає, капсулюється і рослина бореться з патогенами, які можливо потрапляють через цей зріз до провідної системи", – пояснює Бут.

За його словами, для більшості рослин літнє формування або період вегетації можливе, а для деяких рослин, зокрема, для ранньоквітуючих, воно необхідне.

"Якщо ми говоримо про гарноквітуючі рослини, то їх треба обрізати після цвітіння. Відцвіла форзиція – обрізали, але ніяк до початку вегетації. Хто коли відцвів, тоді і ріжемо", – зазначає Бут.

Обрізка в період сну рослини призведе до активного зростання навесні. Обрізка влітку сповільнить зростання зрізаної гілки, тому це хороша стратегія, якщо ви намагаєтеся надати дереву форму або сповільнити зростання гілок, які вам не потрібні.

Також є кілька видів дерев, для яких характерний дуже ранній і сильний сокорух. Це береза, клен і волоський горіх.

"З ран на весні у цих дерев витікає так багато соку, що дерева знесилюються. Тому ці деревні породи весною різати не варто, я рекомендую формувати ці дерева восени, з початком опадання листя", – радить Бенгус.

Ознаки того, що пора обрізати дерево:

рослина стала несиметричною,

у рослини гострий кут розходження гілок,

гілки пошкоджені чи мертві,

дерево доростає до лінії електропередач або до будівель.

Як правильно обрізати дерева: алгоритм

Оцініть дерево

Подивіться на розмір і форму дерева та уявіть, як воно має виглядати, коли ви закінчите.

Виявіть основні гілки дерева, які є його "скелетом"

Уникайте обрізки цих гілок. Як вибрати гілку для обрізки:

діаметр менше 5 см – можете різати,

діаметр від 5 до 10 см – подумайте двічі,

діаметр понад 10 см – ріжте, якщо є дуже вагома причина.

Проведіть три етапи обрізки

Обрізати гілку потрібно в три етапи, щоб запобігти розтріскуванню та пошкодженюю стебла.

№1: Зробіть надріз на нижній стороні гілки

Щоб знайти потрібне місце для зрізання гілки, шукайте "комір", місце з’єднання гілки та стовбура.

Зробіть розріз якомога ближче до стовбура в пазусі гілки, але не біля самого стику зі стовбуром.

Цей початковий розріз не повинен проходити через всю гілку. Він потрібен, щоб запобігти розтріскуванню гілки занадто близько до стовбура дерева.

№1: Зробіть надріз на нижній стороні гілки. Фото: Fiskars

№2: Відріжте гілку в декількох сантиметрах від стовбура

Ваш другий надріз має бути із зовнішньої сторони гілки, далі від першого, який ви зробили. Після того, як зрізали гілку, у вас залишилася її невелика частина – це заглушка.

№2: Відріжте гілку в декількох сантиметрах від стовбура

№3: Зробіть точний надріз, щоб видалити заглушку

Тепер ви можете зробити ще один надріз майже впритул до коміра стебла. Переконайтеся, що ви не відтяли комір гілки – його не варто зачіпати.

Обрізаючи невеликі гілки ручним секатором, переконайтеся, що інструмент досить гострий, щоб акуратно обрізати гілки без розривів.

Гілки, для яких потрібна пилки, потрібно підтримувати однією рукою під час пиляння.

Зробити правильний зріз мертвих гілок зазвичай легко, тому що комір гілки можна відрізнити від її мертвої частини, тому що він продовжує рости.

№3: Зробіть точний надріз, щоб видалити заглушку

Помилки при обрізці:

рослина після формування залишається несиметричною,

у дерева немає чіткого сформованого скелету,

товсті зрізи на кроні, які будуть довго заростати або вже й ніколи не заростуть.

Як обробляти зрізи гілок і стовбурів

Сухі зрізи великого діаметра (понад 3 см) зі здоровою деревиною можна зафарбувати масляною фарбою, лак-бальзамом для дерев або садовим варом.

На вологу деревину садовий вар часто не лягає щільно. Якщо садовий вар і фарба відстають, і під них потрапляють спори грибів, то гриби під ними розвиваються ще краще, ніж на необроблених зрізах.

"Зрізи, на яких вже є гнила деревина, зафарбовувати і замазувати садовим варом не варто. Так само не варто замазувати цементом дупла", – попереджає Бенгус.

Експерт зазначає, що не варто замазувати зрізи фарбою синтетичного походження, тому що там можуть бути речовини, токсичні для рослини.

Найкраще, якщо назва фарби починається з "МА-1…", менш бажаний, але допустимий варіант "ПФ-1…". Непоганий варіант "Лак-бальзам" для дерев, який вже містить потрібні фунгіциди.

"Якщо вже стоїть вибір замастити токсичною фарбою чи не замазувати взагалі, то краще не замазувати", – розповідає Бут.

За його словами, найкраще для обробки зрізів використовувати розчин фунгіцидів – це засіб, що застосовують у боротьбі з хворобами рослин для знищення або пригнічення росту грибів та їхніх спор.

Він на якийсь час перешкоджатиме потраплянню патогенів до рослини. А потім, коли ці зрізи підсохнуть, дерево створить захисну пробку із сухої деревини.

Пам’ятка про обрізку дерев 🌳 Треба обрізати максимально тонкі гілки. Якщо видалити гілку великого діаметра, підвищується ризик потрапляння хвороби в рану. 🌳 Майте на увазі, що одного стовбура недостатньо, щоб дерево вижило. Зрізання всіх гілок – це великий стрес для рослини. 🌳 Хвойні рослини не переносять омолоджуючої чи глибокої обрізки. 🌳 Молоді рослини обрізати необхідно для того, щоб вони сформували механічну міцну крону. 🌳 Кут відхилення скелетної гілки повинен бути 45°. При куті відхилення скелетної гілки менше 30° вірогідність того, що гілка виламається від вітру, значно збільшується. 🌳 У гілок є два основних види з’єднання: U-подібне та V-подібне. Гілки з U-подібним кріпленням різати не варто. 🌳 Біля гілок з вузькими V-подібними кутами часто утворюються врослі тканини кори. Вони не дають міцно укріпитися гілкам, часто спричиняючи тріщину в місці їх з'єднання, тому їх варто обрізати. 🌳 Обрізку потрібно робити так, щоб була видалена тільки тканина гілок, а тканина стовбура не була пошкоджена. Якщо обрізати тільки гілки, стовбурові тканини дерева, ймовірно, не пошкодяться, і рана краще загоїться. 🌳 Пам’ятайте, що неправильна обрізка призводить до непотрібних травм і розриву кори. U-подібне та V-подібне з’єднання гілок

Цікавий факт

Деякі види дерев погано пристосовані до міських умов. Наприклад зараз, в містах часто гинуть великі дерева ялини. Особливо це стосується ялини звичайної (Picea abies).

"Це пов'язано з тим, що в наших умовах ці дерева влітку потерпають від нестачі вологи. Раніше це не призводило до їх загибелі, але зараз в Україні поширився шкідник короїд-типограф (Ips typographus), який дає друге покоління як раз влітку, і нападає на знесилені в цей період рослини.

Це спричиняє масову загибель великих дерев ялини і інших хвойних порід", – розповідає Бенгус.

Допомогти може вчасне фахове зменшення крони дерева. Правильно сформована крона ялини має менші розміри, потребує менше вологи, має більш щільну будову.

Приклад правильно обрізаної ялини. Фото Юрія Бенгуса

Так само потрібна обрізка і формування туям і ялівцям.

"Наприклад пірамідальну тую треба змолоду формувати одним стовбуром. Більшість туй в міському озелененні не сформовані і мають по 2-3 стовбури, які розвалюються взимку від снігу, їх доводиться регулярно зв'язувати, що не дуже допомагає.

Правильно сформовані пірамідальні туї і ялівці не потребують зв'язування, не страждають від таких проблем і виглядають більш декоративно", – пояснює експерт.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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