Встановили рекорд: завдяки Україні в 110 країнах за добу висадили понад 5 млн дерев

За одну добу в 110 країнах висадили 5,5 млн дерев. Це відбулося у рамках екологічної акції Greening of the Planet 10 квітня, яку започаткувала Україна.

Участь в ініціативі взяло більше 2 млн людей. З них майже 560 тис. – з України.

Результати зафіксували в Книзі рекордів України як наймасовіше висадження дерев за одну добу у 110 країнах світу. Категорія: "Масові заходи. Вперше".

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Ініціював екологічну акцію благодійний фонд "Озеленення України" за підтримки Міндовкілля, Держлісагентства та Міністерства закордонних справ України.

Спершу в рамках акції планували висадити 1 млн дерев, але вийшло у 5 разів більше.

Фото: Greening of the Planet

"Той факт, що нам за період акції вдалося висадити понад 5 мільйонів дерев у 110 країнах світу, свідчить – тема екології назріла так сильно, що люди готові підтримувати такі ініціативи та популяризувати їх в усьому світі", – розповіла ініціаторка акції Greening of the Planet, президентка міжнародного жіночого бізнес-клубу Business Woman Club Ганна Крисюк.

Серед лідерів із висадження 5-річних дерев в Україні стали: Вінницька область – 80 193; Рівненська – 32 831; Чернігівська – 12 480; Сумська – 8 956; Житомирська – 8 674.

Країни, які об’єднали найбільшу кількість людей та організували найбільшу кількість висаджених дерев: Україна, Канада, Велика Британія, Білорусь, Туреччина, Молдова, Польща, Індонезія, Туніс, Чорногорія, Кувейт, Сінгапур.

Загалом протягом квітня до участі в проєкті Greening of the Planet долучились 138 країн. Висаджено понад 10 млн дерев.

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"Українська правда" теж долучились до акції. Зокрема, біля пам‘ятника журналісту Георгію Гонгадзе у сквері на вулиці Великій Васильківській редакція та друзі видання висадили Алею свободи слова.

Тепер там ростуть 16 сакур та кленів. Курувала ініціативу наша головна редакторка Севгіль Мусаєва.

"Чому саме клени та сакури? Клен – символ миру та любові, а сакури – швидкоплинності та миттєвості життя. Хочеться, щоб дерева частіше нагадували нам про найголовніше", – розповіла Севгіль Мусаєва.

Нагадаємо, метою Greening of the Planet є масштабне озеленення планети та привернення уваги до найбільшої проблеми століття – глобальної зміни клімату. Об’єднання людей Землі.

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