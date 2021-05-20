Мільйон – це поняття відносне.

У кріслі перед камерами й софітами, як це було в популярній програмі, мільйон гривень драйвить, мотивує, але будь-який проміжний результат насправді влаштував би.

З мільйоном вакцинацій усе складніше.

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З початку вакцинальної кампанії від COVID-19 хоча б одне щеплення отримали 964 747 українців. Повністю вакциновані – 48 070 осіб.

Всього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 012 815 щеплень. Це не знакова віха, а швидше нагадування про те, що потрібно працювати ще більш наполегливо, бо таких мільйонів залишилося ще, як мінімум, 23.

Але що стоїть за першим мільйоном спожитих вакцин від COVID-19?

Чому не спрацював калькулятор "Коли вас вакцинують?"

Перед стартом вакцинації Міністерство охорони здоров’я з партнерами розробило відповідні алгоритми.

І хоч усі медики в Україні знали, що процес має бути організований бездоганно, на його налаштування пішов певний час.

Розробляючи плани для перших етапів, ми зіштовхнулися з кількома викликами, які прямо впливали на ефективність вакцинальної кампанії.

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🦠 Темпи роботи залежать від наявності вакцини в Україні. На жаль, у всьому світі спостерігається дефіцит вакцин від COVID-19.

Два місяці тому ми мали 500 тисяч доз AstraZeneca/Covishield і вакцинувалися зі швидкістю в середньому 2 тисячі щеплень у день.

Зараз вакцини більше, за добу ми встигаємо щепити близько 20 тисяч громадян, у рекордні дні – близько 75 тисяч.

І можу впевнено сказати, що для зростання простір є: ми готові запускати додаткові мобільні бригади та відкривати пункти щеплення, як тільки вакцини ставатиме ще більше.

Саме через те, що каскадність розгортання вакцинації не була врахована розробниками, популярний калькулятор, який показував розрахунковий час вакцинації тієї чи іншої людини, був некоректним.

Темпи роботи залежать від наявності вакцини в Україні.

Фото inkoly/Depositphotos

🦠 Перші два тижні процес відбувався повільно. Ми мали переконатися, що все працює, і працює без збоїв.

Річ у тім, що кожна вакцина має свої особливості застосування та зберігання, і ми мали відпрацювати все на відмінно відразу з початку.

Для AstraZeneca умови зберігання не є для нас новими, у холодильнику має бути +2 – +8℃. Саме за таких температурних умов зберігаються всі вакцини, які використовуються для імунопрофілактики дітей.

Pfizer має значно жорсткіші вимоги: зберігати тривалий час її можна лише за ультранизьких температур -60-80℃.

У розмороженому стані вакцину необхідно встигнути використати за 120 годин.

Потрібно врахувати всі такі особливості, щоби побудувати найбільш ефективні маршрути доставки вакцини та запросити людей на щеплення.

Це вдалося, холодові ланцюги, яких вимагають вакцини, не були порушені жодного разу. Проте для цього докладаються неймовірні організаторські зусилля, які зовні залишаються непоміченими.

Відпрацювавши перші вакцинації, ми впевнені, що потужностей мережі та логістичних можливостей вистачить для приймання мільйонних партій вакцини.

Усе залишатиметься під контролем і працюватиме так, щоб якомога більше українців отримали свій захист від коронавірусу. Потрібне лише постійне безперебійне постачання вакцин та бажання самих українців.

Вакцинація – для тих, хто втомився

Ковідні карантини й локдауни принесли складнощі так чи інакше кожному – бюджетникам, батькам школярів, власникам великих бізнесів, ФОПам.

Комусь маски натирають вуха й ніс, а комусь довелося йти в неоплачувану відпустку.

Усім набрид ковід.

Проте досі не у всіх (за рік відсоток охочих вакцинуватися зріс із 43 до 53) є розуміння, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби та повернутися до нормального темпу життя.

Є кілька причин, чому:

💉 Менше смертей

Літні люди важче переносять ковід, часто наслідком цієї хвороби для них є смерть.

Проте десятки молодих людей так само не змогли вберегтися від впливу цієї хвороби. І я впевнений, що їхні смерті були несподіваними для близьких і саме таким чином, на жаль, це заставило переглянути скептицизм щодо серйозності проблеми ковіду.

Уся країна бореться з цим тягарем і вакцинація – найефективніший інструмент боротьби.

Вакцини від ковіду здатні знизити ризик заразитися, полегшують перебіг хвороби. Також вони зменшують кількість випадків госпіталізації та смертей. Це відбувається завдяки тому, що організм вчиться швидко реагувати на певні фрагменти вірусу та виробляти антитіла до них.

💉 Імунітет

Відомо, що антитіла в організмах людей, які вже перехворіли на ковід, не завжди захищають від повторного зараження.

Вакцини ж сприяють виробленню швидшої реакції організму на вірус, і завдяки ним виробляється більше антитіл.

А ще вакцинація – це спосіб швидше досягти колективного імунітету.

Переваги вакцинації вже відчувають Ізраїль, Велика Британія, Бахрейн. Ці країни вже поступово повертаються до звичних темпів життя, рівні смертності від ковіду там одні з найнижчих.

У США буквально нещодавно вакцинованим дозволили не носити маски.

Безперечно, ми на шляху до таких же позитивних результатів.

Найближчим часом ми плануємо підготувати та відкривати центри вакцинації. Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо.

Крім того, є резерв рутинних пунктів імунізації. Вони забезпечать доступ великої кількості населення до вакцинації водночас. Очікуємо значної партії вакцин і будемо готові їх використати якнайбільш ефективно.

Перший мільйон введених вакцин для нас – це насправді початкова точка, і він переконає решту в необхідності імунізації від ковіду.

Тому що лише так ми можемо повернутися в нормальний стан, відновити спілкування з близькими.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина roncivil/Depositphotos

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