За яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19. Пояснення МОЗ

Є три критерії, які визначають, коли можна припинити самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку оточуючих.
Про це розповів міністр охорони Максим Степанов під час брифінгу 9 листопада.
Очільник МОЗ зазначив, що перелічені критерії є рівноцінними, а негативний тест методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – не обов'язковий.
При наявності хоча б одного з них, рекомендовано припиняти самоізоляцію та лікування пацієнтів.
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Покази щодо завершення самоізоляції:
✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.
"Якщо 1 листопада у вас з'явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, та перебуваєте вдома на самоізоляції, а потім через 10 днів у вас немає жодного прояву клінічних симптомів, то ще рахуючи від цього часу 3 дні ви можете припиняти самоізоляцію та лікарняний", –пояснив міністр.
✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження.
"1 числа з'явилися симптоми, у вас взяли мазок , зробили тест – позитивний.
Потім аналогічно якщо на 10 день немає симптомів, ще рахуєте 3 три дні.
Не потрібно робити лабораторне обстеження, якщо вже немає проявів симптомів протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня захворюваності від дати встановлення діагнозу", – додав Степанов.
✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.
"Повторне тестування методом-ПЛР з метою визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі, може проводитися не раніше, ніж через 10 днів після появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19", – зазначив глава МОЗ,
А також додав, що повторне тестування не є обов'язковим, для припинення самоізоляції та підтвердження, що ви не можете інфікувати будь-яку іншу людину.\
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