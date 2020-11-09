За яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19. Пояснення МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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9 листопада 2020

Є три критерії, які визначають, коли можна припинити самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку оточуючих.

Про це розповів міністр охорони Максим Степанов під час брифінгу 9 листопада. 

Очільник МОЗ зазначив, що перелічені критерії є рівноцінними, а негативний тест методом полімеразної  ланцюгової реакції (ПЛР) – не обов'язковий. 

При наявності хоча б одного з них, рекомендовано припиняти самоізоляцію та лікування пацієнтів. 

 Фото IgorVetushko/Depositphotos

Покази щодо завершення самоізоляції:

✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з  10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. 

"Якщо 1 листопада  у вас з'явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, та перебуваєте вдома на самоізоляції, а потім через 10 днів у вас немає жодного прояву клінічних симптомів, то ще рахуючи від цього часу 3 дні ви можете припиняти самоізоляцію та лікарняний", –пояснив міністр. 

✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з  10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження. 

"1 числа  з'явилися симптоми, у вас взяли мазок , зробили тест – позитивний.

Потім аналогічно якщо на 10 день немає симптомів, ще рахуєте 3 три дні.

Не потрібно робити лабораторне обстеження, якщо вже немає проявів симптомів  протягом 3 днів,  рахуючи з 10 дня захворюваності від дати встановлення діагнозу", – додав Степанов. 

✅ Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

"Повторне тестування методом-ПЛР з метою визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі, може проводитися не раніше, ніж через 10 днів після появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19", – зазначив глава МОЗ,

А також додав, що повторне тестування не є обов'язковим, для припинення самоізоляції та підтвердження, що ви не можете інфікувати будь-яку іншу людину.\

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