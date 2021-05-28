Креативність, вміння переконувати і працювати в команді: які soft skills є найважливішими

експерт з діджитал-маркетингу, засновник і директор з розвитку бізнесу онлайн-університету Аtom

Сьогодні роботодавці все частіше звертають увагу не тільки на технічні навички кандидатів, а й на високі soft skills.

Це гнучкі навички – персональні якості кожного з нас, пов'язані з характером. Комунікабельність, вміння працювати в команді, тайм-менеджмент і креативність – все це допомагає в процесі навчання і на шляху до успішної кар'єри в будь-якій сфері.

Які ж з цих гнучких навичок найважливіші?

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За результатами нашого дослідження, яке було проведено серед викладачів, головні soft skills такі:

креативність,

вміння переконувати,

вміння працювати в команді,

адаптивність,

гнучкість,

тайм менеджмент,

вміння вирішувати конфлікти,

відповідальність.

Якщо хард скілам можна навчитися за кілька місяців, то гнучкі навички доводиться випрацьовувати і вдосконалювати роками. Все залежить від особистих прагнень кожного.

На думку 56,5% викладачів, soft skills важливіші, ніж hard skills.

Фото Elada/Depositphotos

Успішне застосування soft skills є відмінною рисою злагодженої роботи сучасних команд.

Викладачі – досвідчені експерти в діджитал-професіях – втілюють унікальну модель навчання на основі гейміфікації. Вони використовують ігрові методи, пояснюючи теорію і відпрацьовуючи її на практиці. Таким чином досягається максимальна залученість.

Спілкування з педагогами проходить вільно і продуктивно, адже кожен експерт – ментор для студента. Учні одночасно розвивають як професійні, так і комунікативні навички і стають впевненими фахівцями в обраному напрямку (трафіколог, тільдолог, інвестор, підприємець).

Особистісні якості допомагають їм посилювати технічні вміння, вигідно виділятися на тлі інших студентів і в майбутньому – серед співробітників в команді.

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Лише на hard skills якісний і швидкий кар'єрний ріст є малоймовірним. Розвивати ці вміння потрібно в зв'язці, адже будь-яка професія – це комплекс навичок і підходів до вирішення тих чи інших завдань.

Будь-якому фахівцеві важливо бути розвиненим як у професійному плані, так і в особистісному. Переважання одних якостей може призвести до складнощів в ефективному навчанні. Але разом вони утворюють потужну синергію, завдяки якій студенти в рази швидше досягають поставлених цілей.

На думку 56,5% викладачів, soft skills важливіші, ніж hard skills.

У той же час 43,5% респондентів відповіли, що м'які навички і професійні обов'язки однаково необхідні студентам в навчанні. Причому, як для кращого засвоєння інформації, так і для продуктивного спілкування з педагогами.

За яким принципом викладачі будують комунікацію зі студентами

65,2% опитаних спираються на темперамент студентів, їхні креативні і комунікативні навички і, виходячи з цього, дають завдання.

Розділяти студентів на групи за певними навичками – прерогатива 30,4% викладачів.

Лише 4,3% не звертають увагу на комунікативні здібності і будують роботу з учнями за принципом якісного донесення теоретичних і практичних знань.

З якими студентами комфортніше працювати

Ініціативність, внутрішня мотивація і прагнення відразу ж застосовувати отримані знання на практиці – на думку фахівців, це ідеальний набір soft skills.

За результатами опитування, експерти склали портрет ідеального студента. Сильні софт скіли допомагають таким особистостям ефективно засвоювати інформацію і легко знаходити спільну мову з викладачами та одногрупниками.

З особистого досвіду педагоги кажуть, що коли студент розуміє сенс свого навчання, він на диво швидко починає рости професійно.

З тими, хто робить ставку на м'які навички, взаємодіяти набагато приємніше. Це чуйні, відкриті новим знанням люди. Вони розуміють, що результат навчання – це їхня особиста відповідальність. Завдяки чітким цілям вони розуміють, як вигідно піднести свої сильні сторони, і швидше досягають бажаних результатів.

Також викладачам важливо, щоб студенти поділяли їх цінності. Наприклад, були готові розвиватися самостійно, крім заданого в рамках програми плану навчання. Особливо цінним експерти називають бажання студента розібратися в темі або в проблемі самостійно, а не відразу просити всіх про допомогу.

Що допомагає розвивати індивідуальні здібності студентів

Найпоширеніша відповідь серед респондентів – розуміння самого себе. Коли студенти знають свої сильні сторони, вони якісніше розвивають гнучкі навички.

Особиста зацікавленість в навчанні дає їм чіткі орієнтири того, куди рухатися і навіщо, і допомагає визначити свої подальші кроки після завершення навчання.

Ось кілька думок викладачів, якими хочеться поділитися:

🗣 "У наш час за рахунок гнучких навичок можна домогтися значно більших успіхів, ніж намагатися "виїжджати" за рахунок хард скілз.

Напевно, ви помічали, як в команді люди з приблизно однаковим рівнем технічних знань можуть показувати кардинально різний результат роботи.

Так відбувається тому, що одні зосереджені виключно на своїх обов'язках і цілком занурені в виконання завдань. При цьому людина може бути хорошим фахівцем, але абсолютно закритою в собі, соромитися на людях і від цього бути нерішучою у багатьох серйозних кар'єрних питаннях.

Інші ж активно заявляють про себе, цікавляться роботою колег, намагаються зрозуміти, чим вони можуть бути їм корисні та в будь-який відповідний момент намагаються вивчити щось нове.

Тим самим вони показують свою гнучкість в роботі – тобто готовність взятися за незнайомі, іноді складні завдання, але із задоволенням і живим інтересом поринуть в їх рішення".

🗣 "Моя думка така: я краще візьму до себе у відділ по роботі з клієнтами не того, хто досконально вивчив CRM перед співбесідою, а того, хто поки йшов на співбесіду, кілька разів допоміг людям на шляху.

Вміння піклуватися про інших людей в даному випадку для мене є важливішим, ніж уміння клікати на потрібну іконку.

Можна бути дуже крутим фахівцем у своїй сфері, але якщо ти не вмієш розпоряджатися своїм часом і правильно вибудовувати комунікацію з людьми, то ти залишишся незатребуваним.

Для мене софт скілз – це вміння подавати свої хард скілз, тому і вважаю їх важливіше".

🗣 "Міцні софт скілз важливі ще й тому, що з їхньою допомогою досягається трансформація особистості. Вони дають емоційну зрілість при опануванні тієї чи іншої професії.

Без них складніше йти до поставленої цілі, просуватися кар'єрними сходами. Адже в оточенні амбітних кандидатів навіть самому "хардовому" фахівцю не дадуть оффер, якщо він не відчуває в собі сили йти напролом і за всяку ціну показувати високі результати".

🗣 "Є талановиті художники, які пишуть картини, майстерно володіють різними техніками. Але при цьому вони не вміють комунікувати і правильно позиціонувати себе. У підсумку вони просто складають свої картини "в стіл" і заробляють мінімальні гроші.

А є люди, які не так добре володіють навичками малювання, але класно спілкуються, домовляються з усіма, вміють себе подати і "продати". У таких людей більше шансів домогтися успіху і визнання, ніж у перших.

Брак специфічних для професії знань завжди можна компенсувати розвиненими софт скілз, серед яких одним з ключових навичок є вміння самостійно вчитися і не боятися питати поради у експертів.

Хард дає суто навичку, те, що допоможе виконати конкретне завдання, а софт – масштабує результат роботи, робить її показовою, якісною, філігранною.

Без софт скілз не вийде зробити високоякісну роботу, інакше людина просто вигорить в гонитві за ідеалом. Софт скіли дозволяють підтримувати працездатність".

Звичайно, під чуйним керівництвом менторів, з підтримкою та порадами професіоналів позитивний результат досягається ще швидше.

Регулярний зворотній зв'язок налаштовує учнів на потрібний лад і допомагає дотримуватися поставленого плану в навчанні.

Сергій Хорунжий, експерт з діджитал-маркетингу, засновник і директор з розвитку бізнесу онлайн-університету Аtom, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина від Jirsak/Depositphotos

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