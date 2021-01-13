Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%

12 січня спеціалісти Anvisa – Національного агентства по нагляду за здоров'ям в Бразилії, які перевіряли вакцину китайського виробника Sinovac Biotech на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%.

В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

Про це очільник Міністерства охорони здоров'я розповів під час брифінгу 13 січня.

Наразі у відомстві очікують підтвердження від компанії-виробника.

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"Для початку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень безпосередньо, які публікуються компанією-виробником. Тому що наразі є тільки дані пресконференції виключно по Бразилії.

Ці клінічні дослідження були проведені по різних країнах світу і ми повинні побачити узагальнений звіт, який публікується – це міжнародна практика", – зазначив Cтепанов.

При цьому за його словами, ефективність вакцини більше ніж 50% – достатня для підтвердження її дієвості та затвердження медичними регуляторами, зокрема Всесвітньою організацією охорони здоров'я та FDA.

"Але ми заклали вимоги до ефективності вище.

Тому в договорі з цим виробником вакцин у нас зазначено наступне: "Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнуто ефективність на рівні не менше 70%, зниження захворюваності у досліджуваних груп в порівнянні з контрольною групою.

Відповідний аналіз в тому числі на основі проміжних результатів клінічних випробувань має бути підтверджений публікаціями від компанії-виробника", – пояснив Степанов.

Очільник МОЗ зазначив, що у разі недотримання цих умов та розірвання договору компанія повинна повернути країні всю суму.

"Що стосується коштів, які держава заплатила за цю вакцину, то у разі якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то компанія відшкодовує кошти державі в повному обсязі.

Тобто фінансово ми повністю захищені і в нас є відповідна банківська гарантія" – додав Степанов.

Нагадаємо, в Україну китайську вакцину від Sinovac будуть закуповувати через компанію "Лекхім".

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Крім того, українська фармакологічна компанія планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.

30 грудня з Sinovac Biotech також підписало договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19 державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Раніше у самій компанії Sinovac заявляли про ефективність вакцини CoronaVac на рівні 97%.

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