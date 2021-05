Які підручники з англійської та німецької мов обирати для школи

Дуже часто батьки цікавляться тим, які мови є в школі, або який рівень ЗНО мають випускники цієї школи.

Але мало хто дивиться на підручники, які використовує школа для навчання.

І ще менше батьків розуміються на тому, які підручники можуть бути кращими для дитини.

Діти в школі та на домашню роботу витрачають доволі багато годин, а якісний підручник може їх мотивувати вчитися із задоволенням і отримати кращі знання, а не шукати потім репетиторів.

Низка шкіл пропонує вивчати мову за українськими аналогами підручників, які є в бібліотеці. І цьому є кілька пояснень.

Перше, це школа може плисти по течії і давати те, що дала держава, яка не може дозволити кращі підручники.

Друга причина, це осмислене рішенні дирекції школи, яка при спробі обрати інший підручник, який, звісно, треба купити за кошти батьків, вже могла мати негативний досвід спілкування з батьками, які наголошували на тому, що вони не збираються нічого купувати – "все має дати держава".

З одного боку так, держава має дати забезпечення, але воно може бути не найкращим. І це прямий вплив на мотивацію і знання дитини, яка все одно витрачає час на роботу в класі і вдома.

Ціновий діапазон хорошого підручника та робочого зошита може бути десь близько тисячі гривень. Якщо поділити на 9 місяців навчання – це інвестиція десь у 100 гривень на місяць, що значно дешевше, ніж один урок в репетитора.

Звісно, кожен педагогічний колектив, якщо батьки згодні інвестувати в підручники, обирає ті підручники, які подобаються вчителям. Тому тут єдиної відповіді на питання, який підручник кращий – не буде. Це залежить і від віку дітей, і від того, що вони вже засвоїли.

Ми вирішили просто дослідити, якими підручниками користуються ті школи, де діти демонструють високий рівень ЗНО і що самі діти кажуть про ці підручники.

Англійська мова

На відміну від інших мов, англійські підручники використовують у школах дуже

різноманітні і тут є чимало видавництв, які постійно змінюють та оновлюють свої видання.

Одне і теж видавництво може мати різні підручники навіть для одних і тих самих вікових категорій.

За результатами ЗНО з англійської мови, торік столичний ліцей "Інтелект" посідає перше місце в усій країні.

Початкова школа обирає для навчання Fly High.Ukraine (видавництво Pearson).

Такі ж підручники використовує столична гімназія "Академія", яка за рівнем ЗНО в Україні посідає 66 місце (38 в Києві). Цих підручників вистачає для початкової школи (1-4 клас).

"Там дуже цікаво все розповідають і є цікаві герої", – каже третьокласник Андрій.

Початкова школа обирає для навчання англійської Fly High.Ukraine.

Рекомендує третьокласник Андрій

У Новій українській школі є суттєвий плюс. У бібліотеку для молодшої школи вже закупили Quick Minds (Cambridge).

"Я свого часу працювала і з Fly High. Тепер у школі ми використовуємо Super Minds. Мені подобається тим, що через всю книгу йде сюжет пошуку скарбів. Головні герої діти-дослідники. Лексичні та граматичні завдання вдало переплітаються з піснями та історіями.

Плюс і в тому, що в кожній темі є інтегровані уроки. Для НУШ цей підручник адаптували в Quick Minds. Держава виділяє їх, якщо школа робить запит", – зазначає Марія Коляда, яка викладає в НВК "Кияночка".

У 200 школі ще кілька років тому такі підручники закуповували батьки. Тепер їх видають в бібліотеці у твердій палітурці. Батьки купують лише зошит.

Для вивчення англійської мови у молодшій школі підходить Quick Minds (Cambridge).

Рекомендує Марія Коляда з НВК "Кияночка"

У п’ятому класі "Інтелект" обирав My Space 2. Це трирівнева серія, яка розрахована від beginners до pre-intermediate. Після початкової школи і 4 рівнів Fly high діти одразу переходять на 2 рівень підручників.

"Вчитися по цьому підручнику приємно, тому що завдання дуже цікаві і їх зрозуміло пояснюють. Особливо люблю вправи, де треба написати про свою думку.

Іноді виникають моменти, коли завдання незрозуміло, але рідко. Думаю це залежить більше від вчителя аніж від підручника", – каже 11-річний Іван, у якого за півріччя з предмету 10 балів.

Для вивчення англійської мови у п’ятому класі підходить My Space 2.

Рекомендує 11-річний Іван

Столичний ліцей "Лідер" входить до топ-5 найкращих в Україні. Тут з 5 класу обирають Wider world 1 (Pearson розробив у співпраці з BBC). Цей підручник розрахований саме на підлітків.

Вчителі називають цей підручник "старшим братом" версії Go getter і наголошують, що у WW кращий лексичний запас і відповідно результати у навчанні будуть кращі.

Але потрібно, щоб діти мали відповідний рівень знань. Wider world має версію Starter – тобто підготовчий рівень і дає можливість навчатися

"У мене за півріччя з англійської 10. Мені подобається, що у підручнику легкі завдання переходять у більш важкі.

Подобаються тексти, я їх розумію. Їх треба прочитати і робити по ним вправи. Теми в підручнику мені цікаві. Найбільше сподобалася тема про винаходи.

Є мінус, що у словнику немає перекладу, а є лише транскрипція. Але переклад можна самому дописати. Сам словник вчити не важко.

У книжці є код і на сайті можна пройти завдання з аудіо та відео. За рік нам вдалося пройти книжку до кінця", – розповідає 5-класник Артем, якому 10 років.

Всього рівнів тут 4 і їх можуть проходити учні до 8-9 класу.

Гімназія "Академія" у старших класах обирає Focus (Pearson розробив у співпраці з BBC).

10-класниця Валерія, яка навчається за Focus 4 каже, що лексика для неї тут доволі легка. Такі ж підручники використовують у Гімназії біотехнологій столиці (№115 у рейтингу ЗНО з англійської мови) і для середньої школи.

"З усіх підручників, по яких я вчилася, мені більш за все сподобався Focus 1. Але, враховуючи мій рівень завдяки тому, що я навчаюсь у British Council на рівні В2, я би вибрала підручник цієї серії тільки вищого рівня, наприклад Focus 4.

Ті підручники, які використовують у British Council – їхні внутрішні видання, мені подобаються, починаючи з першого року навчання. Там цікаві і корисні теми в поєднанні з граматичними вправами.

А от підручник Eyes Open 3 (Cambridge), який був основним торік на курсі В1, мені взагалі не сподобався. Було складно зрозуміти граматичні правила, бо матеріал був важко поданим", – розповідає Софія, 7 клас.

Для вивчення англійської мови у старших класах підходить Focus.

Рекомендує 10-класниця Валерія

Деякі видавництва вже зробили спеціальні підручники, щоб допомогти готуватися до ЗНО.

"Focus – серія чудових підручників цього видавництва, яке навіть встигло швиденько підлаштуватися під потреби освітніх закладів України і у них з'явилися серії посібників Ready for ZNO, спеціально для наших випускників.

Але чомусь наше Міністерство освіти цього не бачить, а може не хоче бачити…", - зазначає Тетяна Пашук, яка викладала тривалий час в першій школі Чернігова і отримала нагороду US-Ukrainian Awards for Excellence in Teaching English and American Studies.

Освітянка наголошує, що підручники українських видавництв не здатні дати те, що дають іноземні аналоги від Pearson та Cambridge University.

"Вважаю незамінними у вивченні граматики англійської мови посібники: Essential Grammar in Use та English Grammar in Use (автор Raymond Murphy), а також Advanced Grammar in Use (автор Martin Hewings).

Саме ці підручники допомогають мені готувати учнів до ЗНО, екзаменів TOFEL, IELTS, де вони отримують найвищі бали, а також до вільного володіння англійською мовою.

Мої учні навчаються, працюють в США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Європі", – додає Пашук, яка зараз займається репетиторством.

Для вивчення англійської мови у старших класах варто обрати Get 200! For Ukraine.

Рекомендує 10-класниця Оленка

10-класниця Оленка, яка відвідує одну з Чернігівських шкіл, розповідає:

"Ми готуємося до ЗНО за Focus 4. Доволі непоганий, але іноді бракує цікавішої та складнішої лексики, граматичних вправ із "хитромурими" випадками, а їх ой як люблять в ЗНО.

Коли почали займатися з репетитором Get 200! For Ukraine (PanMacmillan), то всі забаганки мої він задовольнив. Наприклад, у Focus 4 нам давали конкретні слова і треба заповнити пропуски. У Get 200 такого не буде.

Нас до цього взагалі не готували і тут треба сильний словниковий запас. Після цього будь-які вправи – це забавка. Тут також є фрази та ідіоми. Це і корисно, і цікаво".

Це один з підручників, які створені суто для того, щоб готуватися для ЗНО. Є книжка для 10 класу і для 11 класу.

У підручнику є завдання, націлені на те, щоб учень склав ЗНО від 180 до 200 балів. Є додаткові вправи, які можна завантажити учням, а для вчителів – додаткові тести, щоб контролювати рівень знань.

Що стосується приватних шкіл, то одна з них Atlantic School Kyiv використовує для початкової школи підручник National Geographic Our world, який має 6 рівнів.

Звісно, оскільки це National Geographic, то ухил йде на знання про природу, що для початкової школи цілком прийнятно.

British Council пропонує визначити рівень англійської за допомогою тесту в них на сайті.

У режимі онлайн British Council пропонує батькам на карантині для дітей доволі цікаві безкоштовні завдання та пісні.

Аналогічно є окремий розділ на сайті і для підлітків. Зокрема, тут є відеоролики після перегляду яких підібрані завдання.

Щодо граматики, то також є відеоролики для різних рівнів, як і окремі завдання, спрямовані на розширення лексики.

Щодо ігр, то тут вони дуже прості. Пропонуються букви, щоб на час складати слова. В інтернеті можна знайти значно цікавіші і кращі аналоги.

Німецька мова

Німецька мова в школах викладається рідше, ніж англійська. І найбільша проблема, на якій наголошують учні, це застосування українських підручників.

"Ситуація з німецькою взагалі жахлива. Ще більше лякає, що таке відбувається у всьому Чернігові, – розповідає учениця Олена.

На початку року нам видали підручники Сотникової. Їх видають з 5 класу, але надія не зникала в 10 класі побачити щось пристойне. Котрий рік поспіль товчемося на одному і тому самому місці. Теми ті самі і нічого нового. Якщо хтось з однокласників може представитися німецькою – це неабиякий результат.

Німецька мова для мене дуже перспективна, тому я вчусь з репетитором. З репетитором взяли підручник Hueber. Це колосальний розрив у рівні з Сотніковою, після чого на наш підручник просто не можу дивитися".

Старшокласниця стверджує, що треба надзусилля, щоб батьки це питання зрушили з місця.

"Нам це поки не вдалося. Репетиторка – партизанить і дає своїм учням у школі роздруківки з іноземних підручників.

У цій проблемі я бачу дві складові – школа і деякі батьки. Іноді через кількох людей у класі, які не згодні купити підручники, дирекція може прийняти рішення – займайтеся за Сотніковою чи Басай. Кому треба проблеми?

Ну, а в результаті мінус для всіх – мову вчити так якісно, як за іноземними підручниками, нереально. Діти сотні годин провели над підручником, який не дає бажаного результату і ми замість того, щоб витратити раз гроші на книжку – йдемо до репетиторів", – додає Олена.

Учениця старших класів наголошує, що деякі батьки намагаються заощадити і беруть дітям піратську версію підручника.

Це дійсно здешевшує підручники в кілька разів, але вчить дитину хибним цінностям – нівелює авторське право та інтелектуальну працю.

У порівнянні з підручниками англійської мови, відеооглядів німецьких книжок чи відгуків про підручники значно менше. Тут є два найбільших видавництва підручників – це Hueber та Klett.

У Києві з 1 класу як основну мову німецьку вивчають в 40 школі, а англійську додають з 5 класу. Тому тут до вибору підручників підходять так, як інші школи, бо вибору книжок з англійської мови й беруть німецькі видання.

Перші два класи вчаться за Fabuli (Klett), а третій та четвертий клас навчаються за Das neue Deutschemobile 1 (Klett). Аналогічні підручники застосовують у НВК "Кияночка".

"Моя улюблена тема – майже останній розділ про їжу, але ми до неї ще в класі не дійшли. Я люблю готувати. Тема цікава для мене. Дуже цікаво розгадувати кросворди у цій темі - я забігла наперед і почала вже розгадувати. Правда, іноді слова підібрати важко.

Книжка ще цікава тим, що різні тваринки говорять про те, чим вони займатися. Наприклад, Бело любить футбол. Це буде так: Bello spielt gerne Fußball.

Якщо говорити про недоліки, то у робочому зошиті мені б хотілося, щоб він був кольоровий, а не чорнобілий", – розповідає учениця НВК "Кияночки" Ярина.

Після Das Deutschemobile 1, який учні можуть завершити до кінця 4 класу, викладачі радять або продовжити цю ж серію підручників (рівні А1-В1).

Для вивчення німецької мови у початкових класах підходить Das neue Deutschemobile.

Рекомендує Ярина

"Мені подобається, що наприкінці кожної теми є комікс.

У кожному розділі є цікаві завдання і малюнки, а в самому підручнику словник. Теми цікаві про сім’ю, школу, їжу", – розповідає учениця 4 класу Мар’яна.

У 40-й школі саме за цією лінійкою продовжують навчання в середній школі.

"Учні старших класів навчаються за Aspekte Junior B1-B2 (Klett).

Для підготовки ДСД – додаткові посібники з граматики і за структурою іспиту – отримуємо віл Центрального бюро з питань освіти за кордоном Міністерства закордонних справ ФРН; щокварталу отримаємо журнали Vitamine.de та Lingvo; для підготовки до ЗНО – посібники видавництва "Ранок", – розповідає директор 40-ї школи столиці Олександр Едуардович.

Варто зауважити, що вищеперелічені підручники ліцензовані Міністерством освіти і їх можна знайти на сайті видавництва "Методика".

Ті школи, які починають вивчати німецьку з 5 класу, а не з молодшої школи, можуть обирати і серію для підлітків Beste Freunde (Hueber), якої по суті вистачить для того, щоб навчатися і у старшій школі. Цей підручник Goethe-Institut пропонує школам України.

"Пропонуємо безкоштовно державним школам цифрові підручники Beste Freunde (підручник і робочий зошит). Вчитель може проводити заняття для учнів з дому або у школі.

Обов'язковою умовою отримання ліцензії, яка дійсна три роки, є участь у вебінарі, в ході якого вчителі дізнаються, як працювати із цифровим підручником.

Beste Freunde – розроблений для шкільної освіти, за допомогою якого німецьку як іноземну можна навчати мотиваційно та успішно навіть протягом кількох годин на тиждень.

Тут враховані визнані у світі методики й дидактики сучасних методів викладання, тому він є надійним супутником для ефективної та швидкої підготовки до занять", – розповідає Тетяна Павлова, співробітниця Goethe-Institut в Україні.

Діти про цей підручник відгукуються схвально.

"Німецьку мову я вивчаю у школі з першого класу як другу іноземну мову.

З усіх підручників можу виділити Beste Freunde А1.2., по яких ми вчилися в 6-7 класах. Легке сприйняття навчального матеріалу і головне, вдало підібрані теми кожного з уроків – цікаво кожен раз вивчати щось нове, окрім граматичних вправ.

Ще багато різних діалогів, які можна використовувати в подальшому при спілкуванні", - каже 7-класниця Софія.

Для вивчення німецької мови у 6-7 класах підходить Beste Freunde А1.2.

Рекомендує 7-класниця Софія

Сашко, який тільки перший рік, як вивчає німецьку у 5 класі Межигірської гімназія 19, м. Київ теж задоволений:

"Німецькою розмовляє хоч і менше країн, але можна поїхати туди на навчання. Та й багато хто знає німецьку в інших країнах.

Цей підручник подобається тим, що там є картинки. Той, хто починає вчити, то зрозуміє, що салат – це салат. Показується все малюнками. Моя улюблена тема про їжу.

Та й вправи там легкі. У мене з німецької 10".

Більше того, на сайті Goethe-Institut є можливість зареєструватися у Німецькому цифровому університеті, де є відеолекції українською та завдання для дітей з німецької.

Наприкінці навчання є можливість роздрукувати сертифікат. Це безкоштовно.

На сайті Goethe-Institut є можливість зареєструватися у

Німецькому цифровому університеті

"Мені подобаються тут відеоуроки. Вони йдуть українською мовою і випадають німецькі слова.

Дуже сподобалася тема про загоювання ран, а також тема про американські гірки, де пояснили, чому у нас стрес, коли ми їздимо. Окрім того, я дізналася, чого тріскає вогонь. Ну, і звісно тема кулінарія зайшла добре, бо я люблю готувати.

Після відео треба розв’язати кросворди, з’єднувати слова німецькою і українською", – розповідає Ярина, яка відвідує 4 клас НВК "Кияночка".

Окрім цього діти можуть пограти в онлайн гру, яка має українську версію.

Гете-інститут пропонує завдяки цій грі проводити оцінювання учнів у невимушеному та цікавому форматі. Але для цього вчитель має зареєструватися і дати доступ учням, аби протестувати знання класу. Він обирає відповідний рівень складності.

На проходження гри дається 30 хвилин і після цього всі результати видимі в кабінеті вчителя. Для кожної дитини генерується відповідний сертифікат.

Для середньої школи є аналог Цифрового університету, який розрахований на підлітків з 12 до 14 років.

Окрім того, в Україні Гете-Інститут знімає короткі кілька хвилинні ролики німецькою про експерименти, які можуть бути цікаві дітям.

Ірина Федорів, журналіст та викладач, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

