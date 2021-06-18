Стала гастрономія і з чим її їдять. 5 порад як захистити планету в своїй тарілці

18 червня — міжнародний День сталої гастрономії (Sustainable Gastronomy Day), який відзначається в світі з 2016 року.

В цей день зазвичай згадують, що гастрономія — це не тільки приготування їжі та спосіб самовираження, а й важлива частина сталого розвитку, тісно пов’язана з усіма його складовими: соціальною, економічною та екологічною.

Розберемося ж, що таке "стала гастрономія" та як це поняття стосується всіх нас.

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"Стала гастрономія" означає раціональне приготування їжі, котре враховує, звідки беруться інгредієнти, яким чином їх вирощують і як вони потрапляють на наші ринки та, зрештою, тарілки.

Це вибір їжі, котра не шкодить навколишньому середовищу та нашому здоров’ю, і це прагнення водночас зберегти дику природу та наші культурні традиції.

До 2050 року населення планети зросте до 9 мільярдів людей, яких треба буде прогодувати.

Наразі ми інтенсивно використовуємо для виробництва їжі обмежені та важковідновлювані ресурси: океани, ліси та ґрунти.

Харчові системи відповідальні за 34% викидів парникових газів в атмосферу, а промислове тваринництво створює відмінні умови для поширення зоонозних захворювань, наслідки яких ми спостерігали останній рік.

Водночас третина всієї виробленої у світі їжі псується, або опиняється в смітнику через низку проблем на рівні виробництва, транспортування та споживання.

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Виробництво їжі є однією з найбільш впливових індустрій, тож якщо ми хочемо зберегти планету для майбутніх поколінь, дбати про це потрібно вже сьогодні. Виробникам слід бути обережнішими у використанні природних ресурсів, а споживачам — у виборі та приготуванні своєї їжі.

Але як бізнеси та кожен із нас можуть долучитися до концепції сталої гастрономії?

Обирайте сезонні та місцеві продукти для приготування страв

Це зменшує викиди парникових газів та кількість ресурсів, що витрачають для транспортування харчових продуктів здалеку.

Такі продукти зберігають більше поживної цінності, а також не потребують забагато пакування.

Окрім того, підтримка маленьких виробників і сімейних ферм економічно зміцнює місцеві громади та підтримує кулінарні традиції.

Цьому також сприяє використання забутих і менш популярних місцевих інгредієнтів: наприклад, ріпи чи зелені буряка.

Зменшуйте кількість харчових відходів на своїй кухні

Чимало продуктів викидають на рівні споживання: наприклад, через зависокі стандарти до їхнього зовнішнього вигляду чи невміння правильно зберігати.

Відірвані від грона "одинокі" банани, морква незвичної форми чи злегка потемнілі яблука часто залишаються на полицях магазинів, хоча нічим не поступаються більш естетично привабливій продукції.

Обирайте "неідеальні" овочі та фрукти для приготування страв, навчіться правильно зберігати свіжу продукцію і спробуйте кілька zero-waste рецептів.

Наприклад, не викидайте шкірки та бадилля овочів, а заморожуйте, адже пізніше з них можна приготувати смачний овочевий бульйон.

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Подавайте страви на менших тарілках

Жителі багатших країн споживають значно більше їжі, ніж потрібно для оптимального здоров’я, і чимало харчових відходів є наслідком завеликих порцій у ресторанах та купівлі надмірної кількості продуктів.

Зменшення порцій вдома та у закладах харчування допоможе скоротити кількість викидуваних продуктів.



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Скорочуйте використання одноразового пластику

Щороку у всьому світі виробляють 300 мільйонів тонн пластику, половина з яких призначена для одноразового використання, зокрема споживання їжі та напоїв.

Цей матеріал суперечить принципам стійкого розвитку, адже після використання нікуди не зникає, а поступово розпадається та залишається в навколишньому середовищі у формі мікропластику.

Ці мікроскопічні фрагменти знаходять всюди: на дні найглибшої у світі Маріанської западини, в шлунках диких тварин і навіть у плаценті вагітних жінок.

Пластикові відходи подорожують океанами на величезні території, забруднюють навколишнє середовище та шкодять здоров’ю людей і тварин.

Тож намагайтеся уникати одноразового пластику на своїй кухні та використовуйте екологічніші альтернативи, коли це необхідно: наприклад, паперові трубочки чи тарілки з кукурудзяного крохмалю.

Додайте більше рослинних страв у своє меню чи раціон

Вирощування тварин для їжі є неефективною практикою, адже потребує величезних територій для вирощування корму та випасання худоби, а також витрачає забагато води та інших обмежених ресурсів.

Тваринництво є одним із найбільших забруднювачів навколишнього середовища та викликає сотні тисяч смертей на рік через викиди мікрочастинок у повітря.

Ба більше, промислові ферми створюють відмінні умови для поширення зоонозних захворювань, адже є місцем скупчення великої кількості тварин у стресі та з ослабленим імунітетом.

Чимало експертів вважають появу наступної пандемії неминучою, якщо тільки промислове тваринництво не зазнає значних реформ.

Високобілкові рослинні продукти, такі як квасоля, арахіс, нут чи соя, є кориснішими альтернативами м’яса, з яких можна приготувати смачні, поживні та екологічні страви.

Окрім того, з’являється все більше рослинних альтернатив, котрі ідентичні на смак, текстуру та поживну цінність до м’яса та молочних продуктів.

Заміна принаймні кількох порцій м’яса щотижня на подібні альтернативи є чудовим внеском у власне здоров’я, навколишнє середовище та добробут тварин, а також допомагає розвиватися інноваційним харчовим технологіям.

Про те, як додати більше рослинних продуктів у своє харчування, можна дізнатися у безплатній освітній програмі Plant-Based Challenge.

Зрештою, світ переживає стрімкі зміни у відповідь на екологічну кризу та довготривалу пандемію.

Ми побачили, наскільки сильним є вплив людини на навколишній світ та як легко зрушити світовий баланс і наш добробут.

Однак це працює в обидва напрямки, тож навіть маленькі позитивні зміни в харчовій сфері матимуть велике значення для світу, особливо якщо вони відбуваються на рівні бізнесів і суспільств.

Та й коли як не у 2021 році долучатися до подібного руху? Дізнавайтеся більше про сталу гастрономію та світовий plant-based рух на сайті проєкту UA Plant-Based.

Алевтина Козачок, координаторка проєкту UA Plant-Based, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина: VadimVasenin/Depositphotos

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