Як рослинний тип харчування може запобігти раку

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку – щорічна дата, яку світ відзначає з 2000 року, покликана привернути увагу до одного з найстрашніших захворювань у світі.

У цей день людей спонукають дізнатися більше про запобігання, виявлення та лікування онкологічних хвороб.

За статистикою 2020 року, в Україні цей недуг посідає друге місце серед причин смерті населення: ризик захворіти на рак має кожен третій чоловік і кожна п’ята жінка.

Пропоную долучитися до руху боротьби проти раку та дізнатися більше про те, як індивідуальні дії, а саме вибір харчування, можуть стати важливим фактором у профілактиці онкологічної хвороби.

Дискусії щодо переваг і недоліків споживання м'яса не вщухають, і найімовірніше завжди залишатимуться актуальними.

Людство вживає приблизно 350 млн тонн м’яса щорічно, і вчені прогнозують, що у 2050 році ця цифра може зрости до 570 млн тонн.

США, Австралія, Аргентина, Нова Зеландія та Іспанія посідають перші місця за кількістю вживання м’яса на людину (понад 100 кг на рік).

Окрім того, що наразі доведений руйнівний вплив продуктів тваринного походження на екологію, наукові відкриття також демонструють негативний ефект м'ясної їжі на хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні.

У березні 2017 року Американська колегія кардіології у своєму звіті акцентувала на наступному: "Усі джерела білка тваринного походження (від яєць, риби, птиці й червоного м’яса) підвищують загальний ризик смертності у порівнянні з рослинним білком…"

Доктор медицини, лікар-терапевт медичного фонду Sutter Pacific Тоні Брайєр наголошує на канцерогенності переробленого м’яса: "Інформація щодо того, що перероблене м’ясо підвищує частоту ракових захворювань, особливо раку підшлункової та передміхурової залози, шлунку та прямої кишки, є настільки вірогідною, наскільки це взагалі можливо".

Надмір м’яса не корисний, корисніше збільшити кількість рослинної їжі. Фото AdobeStock

Нині перероблені продукти тваринного походження зараховані до тої самої канцерогенної категорії, що й алкогольні напої, азбест, миш’як, вихлопні гази дизельного двигуна та сигарети.

Всесвітня організація охорони здоров'я після десятилітніх вивчень зробила висновок, що перероблене м’ясо насправді може викликати рак.

Наприклад, жінки, які вживали велику кількість м’ясних продуктів, мали на 9% вищий ризик мати онкохворобу, аніж ті, хто уникали подібних продуктів у своєму раціоні.

Ба більше, доповідь ВООЗ підкреслила факт, що вживання 50 грамів такого м’яса підвищує ймовірність захворювання на рак прямої кишки на 18%.

The International Agency for Research on Cancer, the #cancer agency of WHO, classified processed meat as carcinogenic to humans (Group 1) — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 26, 2015

Американський інститут досліджень раку також підтвердив свідчення щодо шкідливого ефекту м’яса на організм людини, наголосивши, що цей харчовий продукт дійсно підвищує шанс захворіти на колоректальний рак (злоякісна пухлина товстого кишківника та прямої кишки).

Дослідження від Австралійської ради з онкологічних захворювань зазначило, що у 2010 році кожна шоста людина з діагностованим раком кишківника мала в раціоні надто велику кількість переробленого та червоного м’яса.

Сполуки в переробленому чи червоному м’ясі, які сприяють розвиток онкохвороби, пошкоджуючи клітини нашого організму:

🍗 Гем

Небілковий фрагмент гемоглобіну, який входить до складу м’яса, руйнує клітки та змушує бактерії у тілі виробляти шкідливі для здоров’я хімічні сполуки.

🍗 Нітрати та нітрити

Ці речовини використовують для того, щоб м’ясо довше залишалося свіжим.

Вони також здатні конвертуватися в хімічні сполуки в організмі, що підвищують ризик розвитку онкології.

🍗 Гетероциклічні та поліциклічні аміни

Ці сполуки виробляються під час приготування м’яса за високих температур (на грилі чи барбекю) і мають змогу пошкоджувати клітини кишківника.

Відмовитись від м’яса, до якого більшість із нас звикла змалечку, може бути досить важко.

Проте спроба зменшити кількість вживання цього продукту у своєму типі харчування стане чудовою підтримкою Всесвітнього дня боротьби з раком і способом долучитися до руху профілактики онкохвороби.

Якщо ви не впевнені, з чого почати змінювати свою дієту, радимо долучитися до 10-денного безкоштовного Plant-Based Challenge, аби дізнатись більше про рослинний раціон.

Валерія Лукьянова, представниця кампанії UA Plant Based, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AdobeStock

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