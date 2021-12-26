Як зустрінеш, так і проведеш: 4 поради, як відсвяткувати Новий рік по-доброму

Зовсім скоро Новий рік – і саме час підсумовувати те, як ми змінилися та які рішення на нас вплинули. А також це можливість подумати про те, що можна змінити, аби зробити трошечки кращим як своє життя, так і світ довкола!

Чимало людей обіцяють собі почати регулярно тренуватися, займатися своїм хобі, більше спати, сортувати сміття, кинути шкідливі звички чи цілком змінити своє харчування.

То чому б не почати вже?

Реклама:

Активістки проєкту UA Plant-Based наводять кілька причин зробити новорічне святкування добрішим та діляться рецептами смачних святкових страв:

2022 – час попіклуватися про екологію

Відзначання великих свят має помітний вплив на навколишнє середовище, адже мільйони людей в один день викидають безліч продуктів, напоїв, зсохлих ялинок, одноразових пакувань і прикрас.

Харчові відходи при розкладанні викидують в атмосферу метан, що є потужним парниковим газом та сприяє зміні клімату.

Викинута двометрова ялинка залишає вуглецевий слід на 16 кілограмів парникових газів СО₂, до того ж проконтролювати легальність її вирубування досить складно.

Одноразові пакування та новорічні прикраси переважно зроблені зі штучних матеріалів, тож залишаються в природі на довгі роки та зрештою потрапляють в океан у вигляді мікропластику.

Водночас зробити свято екологічнішим – надзвичайно просто!

Реклама:

Ялинкові прикраси з дерева, цукерок та сушених фруктів виглядають не гірше за пластикові "дощики", а інсталяції з ліхтариків у вигляді ялинок можуть стати чудовим доповненням інтер’єру навіть після нового року.

Якщо святкування відбувається поза межами дому, оберіть біорозкладне одноразове пакування для новорічних страв – на щастя, їх вже існує чимало.

Також спробуйте мінімізувати викидання продуктів після святкування: не тримайте страви на столі протягом всього вечора та не дозволяйте гостям брати їжу прямісінько зі спільних тарілок, аби ними можна було посмакувати й наступного дня.

Станьте добрішими до живих істот у новому році

Яскраві феєрверки та голосні петарди багато років були важливою частиною новорічних святкувань та символом зміни одного року на наступний. Водночас далеко не всі традиції є хорошими практиками, і видається, що запускання феєрверків є однією з тих, від яких час відмовитися у новому році.

У новорічну ніч тисячі тварин у світі переживають величезний стрес під час голосних і несподіваних феєрверків, через що часто отримують травми чи навіть гинуть.

Птахи панічно літають у темряві та зрештою врізаються в будівлі та дерева, а бездомні коти й собаки потрапляють під колеса автомобілів чи помирають від шоку.

Навіть домашні тварини не готові до подібних активностей: чимало котів та собак губляться, адже стають дезорієнтованими чи вириваються з повідців через стрес.

Ба більше, феєрверки є небезпечними іграшками, котрі забруднюють довкілля та шкодять здоров’ю людей, а також можуть викликати жахливі спогади у ветеранів і людей з посттравматичним стресовим розладом.

То чому б не зробити святкування Нового року святом добра: до власного здоров’я, добробуту людей та безпеки тварин?

Ваше тіло буде вам вдячне за рослинний новорічний стіл

Мало хто любить прокидатися зранку першого січня. Святкові напої та жирна солона їжа – не найкраща комбінація для хорошого самопочуття. То чому б не запобігти цьому та не почати новий рік приємно?

Надмірне споживання червоного та переробленого м’яса пов’язане з багатьма ризиками для здоров’я, зокрема розвитком серцево-судинних захворювань, інсульту та деяких видів раку.

Традиційно новорічні страви сповнені різними видами м’яса, майонезними соусами та великою кількістю доданого цукру та солі, які дають суттєве навантаження на організм та сприяють поганому самопочуттю наступного дня.

Звісно, не слід обмежувати себе в смачненькому у святковий вечір, але можна внести маленькі зміни у приготування новорічних страв, аби вони стали кориснішими, залишившись такими ж смачними.

Наприклад, замінити м’ясо на у стравах на рослинні альтернативи або на різні види бобових.

З останніх можна зробити смачні печені, паштети та намазки, а рослинне м’ясо зготувати так само як і традиційне: з соєвого фаршу створити соковиті бургери чи лазанью, а сейтанові ковбаси покришити в олів’є.

Не забудьте додавати більше свіжих овочів до новорічних страв: покласти листя салату на кожну тарілку, розкласти овочеву нарізку для хумусу та придбати екзотичні фрукти на десерт.

Таким чином, окрім святкового настрою, ви отримаєте необхідні вітаміни, поживні речовини та клітковину, аби виглядати та відчували себе краще наступного ранку.

Фото: Unsplash

Вечеря смакуватиме як ніколи!

Якщо ж аргумент "для здоров’я" вас не сильно переконує, то погодьмося в одному: рослинна їжа – це чудовий шанс відкрити палітру ароматів, нових текстур і чуттєвих задоволень.

У світі рослинних страв є безліч смаків: від пікантного овочевого карі та хрумких спрінг-ролів до незвичних кокосових десертів і цукерок.

Новий рік – можливість продовжити кулінарні традиції та приготувати щось особливе, і багато продуктів, які традиційно використовують для святкових подій, підходять для створення чудових рослинних страв.

І мова не про додавання моркви та заміну м’яса на сочевицю: святковий вечір – чудовий привід спробувати нові рецепти та інноваційні продукти, що з’явилися на українському ринку за останній рік (а їх було дуже багато!).

Ось кілька прикладів святкових рослинних страв, які зроблять ваш новорічний стіл незвичним і запам’ятаються гостям:

Кольорові салати

Можна приготувати безліч святкових салатів без використання продуктів тваринного походження.

Чудовий приклад – американський Cobb Salad, який готують, виклавши рівненькими лініями нарізані овочі: моркву, огірок, томати, авокадо, червону цибулю, квасолю та консервовану кукурудзу.

Різноманітність кольорів зробить страву яскравою та апетитною, а для білкових інгредієнтів можна використати рослинні альтернативи м’яса та сиру.

Для заправки чудово підійде кеш'ю соус із додаванням бальзамічного оцту та спецій. А якщо хочеться чогось більш традиційного, приготуйте всіма улюблені салат олів’є чи шубу. Для олів’є знадобиться вегетаріанська ковбаса та тофу, який можна присипати чорною сіллю, аби надати яєчного присмаку.

А замість оселедця в шубі використайте смажені гливи на водорості норі – ця комбінація не тільки корисна, а й імітує бажаний солонуватий присмак морепродуктів. Заправте салати легким рослинним майонезом і готуйтеся накладати добавки!

Насичена лазанья

Ця дивовижна страва стане прикрасою вашого новорічного столу та нікого не залишить байдужим.

Замініть м’ясо на рослинний фарш, використайте соєві чи кокосові вершки замість коров’ячих та додайте якомога більше кольорових овочів: шпинат, моркву, червону цибулю тощо. Аби створити насичену золотисту скоринку, посипте лазанью рослинним сиром за кілька хвилин до готовності.

Ну й не забудьте про десерт!

На десерт можна приготувати будь-яку солодку страву, просто замінивши традиційні молочні продукти на кокосові, вівсяні чи соєві альтернативи.

Замість яєць для випічки чудово підійде пюре банана чи яблука, які містять багато пектину та зв’язують тісто. А для пошановувачів вишуканих десертів на кшталт меренги та безе існує аквафаба – водичка, що залишається з приготування квасолі, яку можна збивати з цукром у солодкі хмарки.

Нарешті, спеціалізовані магазини та кондитерські напередодні свят продають веганські штолени та кекси, кокосове згущене молоко та імбирне печиво, а деякі класичні цукерки не містять інгредієнтів тваринного походження. Тож є з чого обрати як для себе, так і дітлахів на вашому святі!

Після таких страв ви точно не відчуватимете неприємну важкість у шлунку після новорічного застілля, і ваше тіло вам подякує! То чому б не зустріти Новий рік по-новому та не зустріти його так, як хочеться провести?

Алевтина Козачок та Ольга Тройнікова, представниці UA Plant-Based спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.