Дурне поїхало в турне: заплануйте собі подорож

Олена Сінченко керівник Секретаріату Кропивницької коаліції громадських організацій "Рада Експертів"
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2 червня 2021

Не дуже люблю відпочинок all-inclusive.

Всі ці Єгипти, Емірати, пляжні Туреччини і тому подібне мене зовсім не приваблюють.

Спробую пояснити чому.

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По-перше, там безліміт на їжу. Ну і нічого, що їжа дуже рідко буває смачною, але ж вона є і її багато. А я не можу тримати себе в руках, коли поруч м’яско, рибка, картопелька, тістечка і фрукти.

Я перетворююсь на ненажерливого Робіна-Бобіна, мені соромно перед людьми, перед собою, перед своїм одягом, але як спинити руки і рот я ще не придумала.

Тож тиждень такого відпочинку перетворюється на кілька зайвих кілограмів, на моїй і без того не ідеальній фігурі.

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По-друге, тиждень на пляжі чи біля басейну для мене забагато.

Самі подумайте, в мене нема таких фантастичних форм, щоб цілий тиждень крутити голови відпочивальникам протилежної статі та знімати сексуальні сторіз для Instagram і TikTok.

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Всі оці супутники успіху: довгі ноги, шовковисте волосся нижче попи, надуті до непристойного губи і скули, дупа, як горіх, всьо мимо мене…

Ну, припустимо, дупа в мене не горіх лише тому, що я сама ще та лінива дупа і спортзал для мене швидше катівня часів священної інквізиції.

По-третє, оці стадні нудні екскурсії – це просто пекельне пекло.

Ти ніколи не знаєш, яка нечисть опиниться з тобою в одній групі (в основному, ця нечисть представляє одну дуже недружню нам державу) і чим то всьо завершиться.

І гіди, гіди це ще той біль. Інколи від їх розповідей мій мозок, який має історичну освіту, просто стогне і плаче. А потім починає посилати неоднозначні сигнали роту і рукам, а мені важко себе стримувать.

Ну і останнє, я занадто розумна для цього всього. І для демонстрації свого їдла в соцмережах, і для дібільних танців у TikTok, і для лежання цілий тиждень у шезлонгу.

Єдиний вихід – набрати собою книжок і читати їх там, але валіза книг це якось занадто, нє?

З усіх розваг, які мені перепадали на таких курортиках, зачепив лише дайвінг (і то, так зачепив, що прям "ух") і найбільш небезпечні гірочки в аквапарках.

Тому що?

Я більше люблю планувати свої подорожі сама. Це дешевше, цікавіше і інформативніше. Зізнаюсь вам відверто, що процес підготовки до подорожі не поступається самій подорожі.

Все починається з купівлі квитка на літак, який і визначає подальший розвиток подій. Квитки я обираю на лоукостах і все відбувається так: дешевий квиток – місто в якому я не була – оплачую.

От після цього починається все найцікавіше.

Першим ділом я бронюю житло на Букінгу, обов’язково шукаю таке, щоб або в центрі міста, або на береговій лінії (якщо раптом їду туди, де море) і зі сніданочками.

І вже, повірте мені, дуже просто знайти готельчик або апартаменти з оцінкою 8+ за дуже демократичною ціною.

Потім настає черга програми візиту. Я вивчаю куди можна сходити в місті, в яке лечу, які міста є поруч і на що там варто подивитись, що треба обов’язково з’їсти з національної кухні.

Ніколи не зрозумію людей, які летять в Німеччину і їдять там піццу чи пасту. Для цього ж наче є Італія, нє? А в Німеччині – ковбаски, капуста, капуста, капуста, штолєн, шніцель, рулька, марципани… Я вже казала про капусту?

Далі треба купити квитки на автобус чи потяг, щоб об’їздити ті міста, які я собі напланувала.

І головне, скласти детальний план відвідин кожного міста. Адже за короткий час я маю побачити все, тому ледь не покроково прописую маршрут.

Цей процес такий захопливий, що я наче вже відпочила.

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А далі… А далі власне сама подорож.

В кожній відвіданій мною країні я проходжу купу кілометрів, відвідую десятки музеїв, палаців, парків, зоопарків. З’їдаю купу традиційних смаколиків, які ніколи не відкладаються на моїй талії (і це не того, що талії в мене нема; вона є, просто її погано видно), бо всі калорії спалюються довгими прогулянками.

В таких поїздках я ні від кого не залежу. Все, що потрібно: трохи грошей, мінімальні знання англійської, парочка фраз мовою тієї країни, в яку їдеш, щира посмішка і виразна жестикуляція. Цього завжди вистачало.

Ну… Ок-ок, в моєму випадку ще глибоке декольте помагає.

Відкладайте свої ремонти і купівлю дорогих автівок. Подорожуйте!

І як казав Марк Твен: "Лише про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі – що мало любили і мало подорожували".

І, якщо з любов’ю все дуже і дуже складно, то давайте заповнювати ці порожнечі подорожами.

Всім цьом.

Олена Сінченко, керівник Секретаріату Кропивницької коаліції громадських організацій "Рада Експертів", керівник інформаційного відділу у КОО "Асоціація Політичних Наук", спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Vadmary/Depositphotos

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