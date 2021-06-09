Чи може якісна гігієна рота знизити ризики пов’язані з COVID-19? Пояснення стоматолога

Більшість з вас, прочитавши заголовок, мабуть подумають: "Як взагалі може гігієна роту впливати на наслідки COVID-19?".

Ви здивуєтесь, але на думку лікарів, цей зв’язок існує.

Більше того, вже не одне десятиліття стоматологи знають про прямий зв’язок між станом ротової порожнини та здоров’ям усього тіла. І цей зв’язок взаємний.

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При слабкому здоров’ї у роті часто розвиваються запалення, ксеростомія (сухість), пародонтит та руйнуються зуби.

Коли пацієнти приймають певні ліки або переживають гормональні зміни, це також відображається на ротовій порожнині.

Оглянувши рот, можна діагностувати наслідки неякісного харчування та шлунково-кишкові захворювання та багато іншого.

Саме тому, як професійний лікар-стоматолог, я завжди стверджую, що будь-яка хвороба має розглядатися міждисциплінарно.

При лікуванні захворювань ротової порожнини необхідно перевірити чи не спричинені вони системними проблемами зі здоров’ям і навпаки.

Під час пандемії COVID-19 зменшення кількості бактерій у роті та цілісний підхід до лікування особливо важливі, і далі я спробую пояснити чому.

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Як взагалі може гігієна роту впливати на наслідки COVID-19?

Фото chanwity.nu.ac.th/Depositphotos

Бактерії призводять до тяжких ускладнень від COVID-19

Ще на початку пандемії лікарі виявили, що люди з цукровим діабетом, високим кров'яним тиском, зайвою вагою та серцевими захворюваннями найбільше страждають від наслідків вірусу SARS-CoV-2.

У цих хворих частіше діагностували синдром гострого респіраторного розладу, пневмонію, сепсис, септичний шок та тромбоз.

Часто такі пацієнти помирали саме від цих супутніх ускладнень, а не від самого COVID-19.

В Італії 84% ковідних пацієнтів в реанімації потребували лікування антибіотиками, що підтверджує вагомий вплив бактерій на тяжкість протікання хвороби.

А тепер пригадаємо, що виникнення та прогресування хвороб, про які ми згадували вище, а саме: діабет, високий кров’яний тиск, ожиріння та серцеві захворювання, часто взаємопов’язані з захворюваннями парадонту.

Крім того, пародонтопатичні бактерії в , (патологічної наявності бактерій в крові) та пневмонії.

Важливим відкриттям лікарів є і те, що у пацієнтів з важкими ускладненнями від COVID-19, часто виявляють високий рівень тих самих маркерів запалення, що і в пацієнтів, які страждають на пародонтоз.

Також в організмі важко хворих на ковід виявляють підвищений рівень бактерій, які є повсякденними мешканцями нашої ротової порожнини.

Усі ці фактори говорять лиш про те, що бактерії нашої ротової порожнини можуть значно впливати на протікання коронавірусної хвороби у пацієнтів.

Якісна гігієна роту може зберегти життя

Аналізуючи отриману інформацію, виникає логічне запитання: "Чому ж хворі на ковід не слідкують за гігієною ротової порожнини?".

Але тут потрібно враховувати, що пацієнти з важким протіканням хвороби здебільшого перебувають у відділенні інтенсивної терапії або інтубуються на апараті штучної вентиляції легенів.

В такому стані навряд чи вони в змозі самостійно, систематично чистити зуби. Тому бактерії з ротової порожнини накопичуються і потрапляють в дихальні шляхи, що може спричини або ускладнити пневмонію чи сепсис.

Саме тому зараз, під час пандемії надважливо наголошувати на необхідності щоденного належного догляду за станом рота.

Пам’ятайте про його зв’язок із системним здоров’ям. За даними, які наводить AEGIS Dental Network, це дозволило б уникнути, як мінімум кожної десятої смерті від пневмонії серед літніх людей.

Ярема Міклош, засновник стоматологічної клініки Yarema Dental, спеціально для УП.Життя

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