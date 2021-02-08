Якою має бути гідність людини в лікарні, або Коли пацієнти стануть людьми

"Мені сказали роздітися до поясу, щоб зробити ЕКГ. Кутовий кабінет знаходився на першому поверсі з величезними відкритими вікнами", – розповідає жінка, 45 років.

"Лікар запропонував скористатися вживаною пелюшкою, щоб оглянути мене на кріслі, оскільки я не взяла власну", – пригадує жінка, 32 роки.

"У моєму супі, крім вареної капусти і води, не було нічого", – скаржиться чоловік, 28 років.

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"По моєму ліжку лазили таргани", – додає чоловік, 42 роки.

"У моїй палаті літня жінка довго звала на допомогу медичну сестри. Не дочекавшись, вона сама встала і не змогла втриматися на ногах, сильно впала", – пригадує жінка, 61 рік.

"У приймальному відділенні накричали на літнього чоловіка, бо той довго не міг пояснити, що сталося", – зазначає жінка, 55 років.

Чи відчували ви колись дискомфорт, пов'язаний з відвідуванням лікарні? При вашому обстеженні були присутні люди, що не мали стосунку до вашого лікування? Питання вашого здоров’я обговорювалося при сторонніх людях? Реклама: У лікарні не було доступу до вбиральні? Вам не пропонували варіанти лікування, не було можливості обрати той, що вам підходить? Лікар займався паралельними справами, коли спілкувався з вами? Можливо з вами спілкувалися зверхньо чи грубо? Чи спостерігали ви прояви дискримінації за соціальним статусом, статтю, віком чи іншою ознакою? Чи чули фрази подібні "всі терплять, і ти потерпиш"?

Це все і багато інших аспектів стосується гідності людини та її порушення в лікарні.

На жаль, наші лікарні переповнені такими випадками. Таке ставлення склалося історично і ми всі погодилися з цим – управлінці, лікарі, медичні сестри, пацієнти. Абсолютній більшості людей це не подобається, але так "існувало завжди"

Що таке гідність пацієнтів?

Ніби всім зрозуміле поняття: гідність – це ставлення "як до людини", ставлення з повагою.

Однак не все так просто. У світі досі не прийшли до єдиного розуміння цього поняття. Навіть більше – немає єдиного визначення поняття "гідність людини", хоч і на ньому базується багато міжнародних конвенцій.

І це не дивно адже поняття гідності дуже тісно пов’язане з культурними та моральними традиціями тієї чи іншої країни та завжди відображає сучасні тренди – а тому й мінливе.

Наприклад, зовсім нещодавно лікар самостійно приймав рішення щодо лікування пацієнта (лікарська автономія), а вже сьогодні важливо чи пацієнт підписував інформовану згоду щодо надання медичної допомоги та чи обговорювали з ним процес його лікування (автономія пацієнта).

Тим не менше, різні країни спираються на власні культурні традиції та законодавство щодо врегулювання цього принципу.

У багатьох країнах питання гідності пацієнтів розглядається крізь призму прав пацієнтів, визначаючи дотримання принципів гідності як невід’ємне право пацієнтів під час догляду та лікування.

У деяких країнах, наприклад, Великій Британії, поняття гідності пацієнтів винесено окремо від інших прав та поставлено наріжним каменем всієї медичної та соціальної системи країни.

Найчастіше до поняття гідність пацієнтів відносять такі елементи: 🤔 СТАВЛЕННЯ "ЯК ДО ЛЮДИНИ" – тут мається на увазі доброзичливе спілкування, розуміння потреб різних людей, врахування особливостей кожного пацієнта, недопущення дискримінації. 🤔 АВТОНОМІЯ ПАЦІЄНТА – це збереження контролю пацієнта над тим, що з ним відбувається в лікарні, наскільки це можливо, достатня поінформованість про власний стан та можливі варіанти лікування, розуміння всіх альтернатив, можливість робити власний вибір, а також давати згоду на процедури, інтервенції тощо. 🤔 ПРИВАТНІСТЬ – приватність тіла, повага до персонального простору, врахування особливостей різних статей, а також конфіденційність медичної інформації. 🤔 НАЛЕЖНИЙ ДОГЛЯД – у лікарні мають бути забезпечені нормальні умови існування (чисті приміщення, достатнє харчування та питна вода, можливість здійснити гігієнічні процедури, допомога персоналу у здійсненні щоденних справ тим, кому потрібно, опалення, чиста білизна тощо).

Країни використовують різні інструменти для впровадження та дотримання принципів гідності, серед яких:

📝 Визначення принципу гідності пацієнтів на рівні законодавчих актів.

Поширеними є кодекси прав пацієнтів, до яких входить право отримати медичну допомогу з дотриманням принципів гідності та поваги.

На рівні уповноважених органів у сфері здоров’я та лікарень також розробляються відповідні політики, які диктують практику.

Національна служба здоров’я Англії визначила, що гідність і повага до користувачів медичних та соціальних послуг є одною з шести основних цінностей у своїй Конституції.

📝 Розроблення керівництв, рекомендації, практичних інструментів для впровадження у лікарнях.

Ці документи можуть бути як національного рівня, так і на рівні окремих адміністративних одиниць, як наприклад, у Іспанії чи Австралії.

📝 Впровадження обов’язкових навчальних програм щодо дотримання принципів гідності пацієнтів для розвитку персоналу лікарень, програми лідерства менеджерів у сфері охорони здоров’я, медичних сестер тощо.

📝 Щорічні опитування пацієнтів (Англія), результати таких опитувань можуть мати безпосередній вплив на лікарні (приписи, штрафи, втрата ліцензій).

До таких досліджень включають пацієнтів, що перебувають в лікарнях або вже з них виписалися.

Зазвичай, такі опитування є анонімними, а кількість опитаних є досить великою, для оцінки ситуації у кожній окремій лікарні.

У Австралії також більшість лікарень проводять моніторинг сприйняття пацієнтами перебування в лікарнях у частині поваги, дотримання принципів гідності та інших факторів шляхом проведення опитувань.

Наприклад, результати одного з досліджень, опубліковані Бюро з питань інформації у сфері охорони здоров’я Нового Південного Уельсу продемонструвало, що близько 83% пацієнтам "завжди" надаються медичні послуги з повагою та дотриманням принципів гідності в лікарнях.

Водночас багато надавачів медичної допомоги говорять, що зворотній зв'язок від пацієнтів залежить від сприйняття та розуміння пацієнтами та їх сім’ями поняття гідності.

📝 Оскільки такі опитування не завжди можуть бути об’єктивними шукають інші способи оцінити діяльність лікарень щодо дотримання принципів гідності пацієнтів.

Так, наприклад, у 2015 році у США був розроблений чек-лист для відділень реанімації, щоб виміряти рівень дотримання гідності пацієнтів.

Чек-лист включав питання щодо поведінки медичного персоналу, зокрема привітання пацієнтів, зорового контакту під час спілкування, захисту сором’язливості пацієнтів тощо.

У цьому випадку оцінку проводили не пацієнти, а зовнішні спостерігачі, що зменшувало суб’єктивний вплив.

📝 Здійснення моніторингових візитів контролюючими органами. У рамках таких візитів лікарні оцінюються відповідно до чітких індикаторів, отримують оцінку по кожному з них.

Моніторингові звіти є публічними, лікарні зобов’язані вивішувати свої оцінки в місцях, доступних для пацієнтів, для ознайомлення (Англія).

📝 Впровадження індикаторів оцінки якості догляду у закладах охорони здоров’я.

Наприклад, наявність пролежнів, зниження маси тіла, прийом 9+ різних медикаментів, падіння, депресія, інфекції сечовивідних шляхів, зневоднення (Ірландія).

📝 Створення організацій, які збирають досвід, коментарі та пропозиції від пацієнтів для подальшого впровадження, як наприклад, мережа HealthWatch у Англії.

📝 Інформування пацієнтів про їх права.

Часто це є обов’язком лікарень, які надають пацієнтам при їх госпіталізації інформацію з переліком їх прав та що вони означають на практиці.

📝 Механізми захисту прав пацієнтів (внутрішні процедури у лікарнях, наглядові комісії, механізми подання скарг, омбудсмени, суди) тощо. Такі механізми використовуються у більшості країн світу.

В Україні поки що існує лише останній з описаних механізмів захисту принципів гідності пацієнтів, та й той не завжди ефективно працює, тому дуже мала кількість користувачів послуг намагається ним скористатися.

Поточні реформи системи охорони здоров’я дають можливість для перезавантаження і в Україні: пацієнти можуть вибирати лікарів і лікарні, а для лікарень престижно і фінансово вигідно мати більше задоволених пацієнтів.

І в цьому випадку задоволеність пацієнта залежить, великою мірою, від ставлення до них в лікарні "як до людини". Лікарні, що зрозуміють і почнуть втілювати це першими, виграють.

До речі, вже маємо, принаймні 3 лікарні – Дрогобицька МЛ №1, Новомосковська ЦРЛІЛ та Бориспільська БЛІЛ, які працюють над впровадженням власних планів дотримання принципів гідності пацієнтів у своїх лікарнях.

Там, зокрема, проводять тренінги для своїх працівників, формують ключові рекомендації, поширюють інформацію про права пацієнтів, здійснюють опитування думки користувачів власних сервісів.

Наталія Кириченко, член правління ГО "PH Capital", спеціально для УП.Життя

Матеріал підготовлено в рамках проєкту "Сприяння впровадженню принципів гідності людини у закладах охорони здоров’я", що фінансується Канадським фондом місцевих ініціатив.

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Титульна світлина monkeybusiness/Depositphotos

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