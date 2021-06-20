"Диво-пігулки" не існує: 6 речей, які дратують лікарів

Чи не усі ми неодноразово чули нарікання на професійні навички лікарів чи відсутність поваги. Проте чи знають пацієнти, які помилки вони допускають на прийомі в лікаря і чим саме дратують їх?

Пропонуємо подивитися з боку, щоб зрозуміти, чого надалі робити не варто.

"Сусідка сказала", "я в інтернеті прочитав" – ці фрази медики чують дуже часто.

Пацієнти виконують поради всіх довкола, окрім лікарів, і це дійсно сердить, адже й результатів від такого лікування в кращому випадку немає, а в гіршому – стан хворого значно погіршується.

То чого не треба говорити лікарям і як зберегти хороші стосунки з ними?

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Існує такий тип пацієнтів, які очікують від спеціаліста "чарівну пігулку" і вважають, якщо він її не дав, то це – поганий медик!

Виникає цікава аналогія: коли ви хоче скинути вагу, починаєте займатися спортом, стежити за харчуванням і навіть водним балансом, бо саме ці фактори є ключовими і принесуть результат.

Тобто дива у цьому процесі не буває, тому не шукайте його в "чудодійних таблетках" і слухайте свого лікаря.

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Пацієнти ходять по лікарях, в пошуках "того самого", який і пропише пігулку від усіх хвороб. Чудово, якщо такого "спеца" вони не знаходять, проте тоді ці люди вважають лікарів некваліфікованими.

Чому ж? Адже їм пропонують системне лікування, зміну способу життя та підходів до щоденних звичок. НІТ! Дайте мені щось, щоб одразу подіяло.

Мабуть, єдине, що в цій ситуації можна порадити пацієнтам – змінити модель мислення та пояснити, що здоров’я потребує постійної уваги і часто це тривала робота, яку одна таблетка не може вирішити.

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Цей пункт, мабуть, найбільше дратує: "Мені ваше лікування не допомогло!"

Починаєш розбиратись і дізнаєшся, що пацієнт самостійно відмінив половину листка призначень, але вважає, що "це ваше лікування" виявилось неефективним… У таких випадках виникає зустрічне запитання: навіщо тоді звертатися до спеціаліста, якщо не виконуєте його вказівок?

Вирішенням цієї проблеми є довіра. Так, саме вона стане першим кроком до успішного лікування. Лікар не виписує вам препарати для галочки, адже кожен препарат має конкретний вплив на лікування, а відмінивши один чи кілька з них, ви зводите результат нанівець і наражаєте себе на небезпеку.

До речі, медпрацівник не несе відповідальності за здоров’я хворого, якщо він відмовиться від медичних приписів або порушить встановлений для нього режим.

Просто припиніть псувати власне здоров’я і слухайте медиків.

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Нівелювання власної відповідальності за лікування.

Лікування – двосторонній процес! Він є партнерським і не несе в собі перекладання відповідальності за одужання лише на лікаря. Тому запам’ятайте, що результат лікування – це робота обох сторін.

Припиніть засуджувати лікаря, якщо відмовляється виконувати його рекомендації.

Пам’ятайте, що ваше здоров'я – комплексна річ. Саме ви щодня вирішуєте з’їсти поживний на вітаміни обід чи перекусити стріт-фудом та коли варто звернутися до спеціаліста.

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Інша дратівлива історія дуже часто демонструється в кіно та серіалах на кшталт "Доктор Хаус".

Пацієнт дає великий стос висновків в папці, а ти маєш одним швидким переглядом вивчити анамнез та поставити діагноз. Це все тобі дають, додаючи фразу: "Ви просто гляньте!".

Шановні пацієнти, то все – час! Уявіть собі, що ви протягуєте юристу двохсот сторінковий договір з проханням "просто глянь" і скажи, які в подальшому можуть бути проблеми?!" Це дуже смішно.

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"Чому це так дорого? Адже ви мені приділили лише 10 хвилин часу!"

Тут влучно згадати анекдот:

"Чоловік приїхав до автомеханіка, попросив полагодити машину. Той відкрив капот, стукнув молотком кудись і каже:

– Готово! З вас 300 доларів.

Клієнт дивується:

– Чому так дорого, адже це зайняло хвилину?

На що механік йому говорить:

– Так, швидко, але я вчився цьому 10 років".

З лікарями те саме. Пацієнти часто недооцінюють працю лікарів та свого ж здоров’я. Кожен медик знає, що навчання у цій складній і надважливій сфері – ніколи не закінчується.

Упродовж усього життя вони інвестують гроші в додаткову освіту, жертвують часом на відпочинок, відпрацьовують майстерність, лікують тисячі пацієнтів.

Саме ці чинники впливають на те, що візит займе лише 10 хвилин і буде максимально точним, проте коштуватиме відповідно. Але це здоров’я і воно – безцінне.

Матвій Хренов, радник міністра охорони здоров'я (2018-2019 рр), спеціально для УП. Життя

Титульна світлина nd3000/Depositphotos

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