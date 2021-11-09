Випусники вишів без дипломів? Що буде з НАЗЯВО та акредитацією освітніх програм

2 листопада Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №6197 про розблокування роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), який був розроблений членами профільного комітету з освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо, що 13 жовтня 2021 року Верховний Суд у справі №640/21854/18 визнав протиправним і скасував:

1) рішення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) від 05 грудня 2018 року №5

2) розпорядження Кабміну від 27 грудня 2018 року №1063-р "Про затвердження складу Національного агентства з питань якості вищої освіти".

Якщо коротко, то Верховний Суд дійшов висновку, що було допущено істотне порушення процедури обрання складу НАЗЯВО.

ВС вирішив, шо цей склад не відповідає основоположному принципу його формування – представництво членами різних галузей знань, закріпленому у законі "Про вищу освіту". Як вважає суд, за умови дотримання передбаченої процедури, склад НАЗЯВО був би іншим.

Водночас постанова суду не є підставою для автоматичної переоцінки рішень НАЗЯВО, які орган приймав з моменту затвердження його складу. Отже, рішення, що приймались НАЗЯВО до цього автоматично не скасовуються.

Водночас постанова Верховного Суду спровокувала зупинку процедур акредитації освітніх програм, що створювало ризик неотримання дипломів студентами, які найближчим часом завершують навчання. Оскільки за законом документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише за акредитованою освітньою програмою.

Для вирішення проблеми, яка виникла фахівцями пропонувались кардинально різні рішення, деякі з яких мали доволі сумнівний характер.

Зокрема пропонувалось:

1) внести зміни у прикінцеві положення закону "Про вищу освіту" щодо можливості тимчасово, до обрання нового складу НАЗЯВО, приймати рішення про акредитацію освітніх програм МОНом;

2) внести зміни у прикінцеві положення закону щодо можливості видавати документ про вищу освіту за неакредитованими програмами, здобувачам, які завершують навчання у 2021 році;

3) внести зміни у прикінцеві положення щодо продовження дії акредитаційних сертифікатів на період до формування складу НАЗЯВО;

4) прискорити, наскільки це можливо обрання нового складу НАЗЯВО;

5) запровадити експеримент стосовно надання всім закладам освіти інституційної акредитації.

Проте, члени профільного комітету вирішили, що найбільш правильним та обгрунтованим рішенням буде внести зміни в закон "Про вищу освіту" зокрема:

усунути колізію стосовно процедури обрання складу НАЗЯВО, через яку стало можливим рішення Верховного Суду.

Мова йде про дотримання при формуванні складу НАЗЯВО принципу не більше однієї особи від галузі знань не для всіх категорій осіб, а лише для тих, які працюють за основним місцем роботи у:

Національній академії наук України;

Національній галузевій академії наук (по одному представнику від кожної академії);

закладі вищої освіти державної форми власності

закладі вищої освіти комунальної форми власності;

закладі вищої освіти приватної форми власності.

Такий принцип тепер не буде розповсюджуватись на осіб, які обираються з числа представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та з числа здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

надати Кабінету Міністрів України повноваження призначити тимчасовий склад НАЗЯВО без проведення конкурсу до затвердження нового складу.

Тимчасовий склад, який поки незрозуміло яким чином призначатиметься, має завершити процес акредитації освітніх програм і буде діяти до затвердження нового складу НАЗЯВО.

Водночас комітет має доопрацювати цей законопроєкт з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління та пропозицій народних депутатів.

Правки стосуватимуться, найімовірніше, визначення конкретного органу, який подаватиме кандидатури до тимчасового складу НАЗЯВО, та встановлення граничного строку повноважень тимчасового складу НАЗЯВО.

припинити конкурс щодо обрання членів НАЗЯВО, який був розпочатий до набрання чинності законом.

Конкурс щодо формування складу НАЗЯВО був розпочатий у червні 2021, і в якому виявили бажання взяти участь 293 особи. Автори вважають, що цей конкурс повинен бути припинений, оскільки він розпочався до внесення змін у закон.

Таким чином, тепер все залежатиме від Кабінету Міністрів, який має призначити тимчасовий склад НАЗЯВО та розпочати процедуру проведення конкурсу щодо обрання членів НАЗЯВО протягом 1 місяця з моменту набрання чинності законом.

Очевидно, що до тимчасового складу НАЗЯВО мають увійти високопрофесійні та доброчесні фахівці, щодо яких є довіра з боку освітянської спільноти. Не менш важливим в цьому процесі буде ефективна, законна та якісна організація нового конкурсу.

Сподіваємось, що в процесі обрання нового складу не буде допущено порушень законодавства і це не створить ризики для системи забезпечення якості вищої освіти.

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти, фундація DEJURE, спеціально для УП. Життя

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