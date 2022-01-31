Що (не) так із правничою освітою в Україні? Перемоги і провали у 2021 році

Програма діяльності Уряду містить положення про проведення комплексної реформи юридичної освіти. Проте уряд не має чіткого бачення, як все таки має проходити ця реформа.

У 2021 заходи з підвищення якості юридичної освіти були достатньо хаотичними. Після відмови Мін’юсту від координації цієї сфери Міністерство освіти мало стати рушієм змін.

Проте цього так і не сталося, а місце Мін’юсту в цьому процесі зайняло Міністерство внутрішніх справ.

Спеціально створена робоча група при Комісії з правової реформи самоусунулась від розробки Концепції розвитку юридичної освіти. А Комітет з освіти, науки та інновацій після схвалення проєкту Концепції перестав цікавитись ходом реформи взагалі.

Тож у 2021 році був ряд перемог та провалів реформи правничої освіти. Оцінюємо прогрес та розбираємося в тому, хто намагається гальмувати зміни і як.

Перемоги

Комітет з освіти, науки та інновацій підтримав проєкт Концепції розвитку юридичної освіти

Після декількох спроб та низки обговорень Комітет Верховної Ради з освіти, науки та інновацій 14 квітня 2021 року таки зміг затвердити Рекомендації комітетських слухань, які відбулись ще 11 листопада 2020 року та схвалити проєкт Концепції розвитку юридичної освіти.

Хоча за період від слухань до схвалення комітетом проєкт Концепції зазнав кардинальних змін. Зокрема, були доопрацьовані пункти щодо можливості підготовки юристів за заочною формою здобуття освіти та специфіки підготовки закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Схвалення проєкту Концепції розвитку юридичної освіти у формі рішення комітету хоч і не остаточний, але важливий і вагомий крок у просуванні реформи.

Вдалось затвердити програму Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)

Після майже дворічної підготовки до проведення ЄДКІ та активної роботи над змістом у жовтні 2021 року програма таки була затверджена, що потенційно уможливило проведення цього іспиту.

До програми увійшли теми як із правничих предметів, так і нових, зокрема трудового права, міжнародного приватного права та міжнародного кримінального права, включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності.

Також окремий блок присвячений питанням етичних стандартів в правничій професії.

Вдалось встановити достатньо обґрунтовані порогові бали на ЄФВВ

Обґрунтовані порогові бали дозволяють відсіяти при вступі на магістратуру тих, хто не спроможний навчатися.

З блоку "Право" на ЄФВВ 2021 року пороговий бал встановлений на рівні 35 балів, а з блоку ТЗНПК – 10 балів. Пороговий бал для іспиту з іноземних мов встановлений на рівні 12 балів.

Для порівняння у 2020 році: блок "Право" – 30 балів, ТЗНПК – 10 балів, Іноземна мова – 10 балів. Порогові бали ЄФВВ 2021 десь наближено відповідають пороговим балам ЄФВВ 2019 року (36, 8, 12), проте тоді було менше дискваліфікованих тестових питань.

Провали

Замороження затвердження Концепції розвитку юридичної освіти

Після схвалення проєкту Концепції комітетом її направили на розгляд в робочу групу з розвитку юридичної освіти Комісії з правової реформи для доопрацювання і подання на затвердження Президентові України.

Проте, починаючи з травня 2021 жодних активних дій стосовно обговорення та доопрацювання проєкту робоча група не зробила.

Доля проєкту Концепції зараз доволі туманна, а шанси бути затвердженою зменшуються. Проте, зважаючи, що в програмі Уряду задекларована необхідність проведення комплексної реформи юридичної освіти, в цій ситуації Уряд міг би перебрати на себе функцію лідера, і, як варіант, затвердити Концепцію окремим розпорядженням.

Це було б абсолютно логічним і правильним рішенням, зважаючи, що більшість положень концепції потрібно буде реалізовувати саме в системі виконавчої влади. Але, поки доля проєкту Концепції достеменно невідома і чи буде вона найближчим часом затверджена – питання залишається відкритим.

Міністерство внутрішніх справ стало відповідальним за проведення ЄДКІ для правників

19 травня 2021 року Уряд затвердив постанову №497, в якій замість Міністерства юстиції, відповідальним за проведення ЄДКІ для юристів стало Міністерство внутрішніх справ.

Тепер всі питання стосовно організації та проведення ЄДКІ мають спільно узгоджуватись між Міністерством освіти та Міністерством внутрішніх справ, і в цьому процесі буде складно знаходити узгоджені збалансовані рішення.

Відтермінування проведення ЄДКІ для вступників 2020 року

Підготовка до проведення ЄДКІ для правників тривала більше двох років. Передбачалось, що вступники 2020 року спочатку пройдуть пілотне тестування, а згодом буде проведений повноцінний іспит.

Проте пілот декілька разів переносили через різноманітні причини, і от в грудні 2021 року з’явився лист Міносвіти стосовно можливості проведення атестації магістрів 2020 року вступу не на основі ЄДКІ, як того вимагає стандарт, а у формі, визначеній закладом вищої освіти.

Офіційна причина перенесення – складна епідеміологічна ситуація, хоча це, наприклад, не завадило проводити ЄДКІ для випускників спеціальності "Публічне управління та адміністрування" 14 грудня 2021 року.

Швидше за все, ЄДКІ для права не був належним чином підготовлений, а отже його проведення могло мати більше негативних наслідків, ніж позитивних. Але, якщо відверто, часу для підготовки, розробки усієї документації та інструментарію було більш ніж достатньо.

Низька якість тестів з права в ЄФВВ 2021

У 2021 році фахова комісія дискваліфікувала 6! тестових завдань з блоку "Право" в основній сесії ЄФВВ та 5! в додатковій, що є найгіршим результатом за весь час проведення таких тестувань.

Дискваліфікували завдання через різні причини – завдання мало декілька правильних відповідей, завдання не відповідало таксономії, в завданні не можливо встановити правильну відповідь та інші.

Така історія повторюється з року в рік. У 2020 році, наприклад, в основній сесії ЄФВВ було дискваліфіковано 4 тестових завдання з права. Виглядає дивним, що держава не може організувати якісну розробку тестових завдань з права.

Очевидно, що є суттєві вади в організації підготовки, рецензування, апробації та фінального відбору таких тестових завдань, тому над цим необхідно суттєво попрацювати у 2022 році.

Вперше обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів права для МВС став більшим ніж для МОН

У 2021 році Уряд визначив для Міністерства внутрішніх справ державне замовлення на підготовку бакалаврів права в обсязі 1050 місць, в той час як для Міністерства освіти лише 980 місць.

Загалом для усіх інших державних замовників, окрім МОН, виділено 62% всього державного замовлення на підготовку бакалаврів з права. Тобто держава більше фінансує підготовку юристів для правоохоронних органів, що очевидно не є нормальним в демократичному суспільстві.

Крім того, бюджетні місця в підсумку отримали особи з суттєво нижчим освітнім потенціалом, ніж це відбулося в результаті широкого конкурсу Міністерства освіти.

Усі ці провали можуть свідчити про відсутність суттєвого прогресу в реформі правничої освіти. У 2021 році так і не були затверджені нові ліцензійні умови, які МОН оприлюднив на громадське обговорення ще у лютому, не були внесені зміни до Стандартів освіти, хоча для інших спеціальностей це було зроблено, не відбулось просування в напрямку посилення і встановлення обґрунтованих вступних вимог до абітурієнтів, які вступатимуть на право у 2022 році.

Це – незрозумілий, нелогічний і, вочевидь, некомплексний, проте прогнозований процес діяльності органів державної влади, відповідальних за освітню політику в Україні.

Сформована система як може опирається змінам, а серед органів державної влади сьогодні на жаль немає лідера, який би взяв на себе всю повноту відповідальності за проведення комплексної реформи юридичної освіти. Сподіваємось, що у 2022 році провалів стане менше, а ще краще, щоб їх не було взагалі.

Іван Шемелинець, експерт з питань правничої освіти, фундація DEJURE, спеціально для УП. Життя

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