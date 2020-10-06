Очільник МОН Шкарлет позивається до НАЗЯВО через виявлений плагіат в своїх роботах

Очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет позивається до Національного агентства із забезпечення якості освіти, яке знайшло плагіат у його наукових роботах.

Про це повідомляють в Окружному адміністративному суді Києва.

Він просить суд визнати "протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах".

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Також ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Сергій Шкарлет

Нагадаємо, що Етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Комітет виявив, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.

Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.

Пізніше Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення комітету.

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Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя".

"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано).

А також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.

І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок.

Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.

Раніше українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.

Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства.

Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.

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