Очільник МОН Шкарлет позивається до НАЗЯВО через виявлений плагіат в своїх роботах

Очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет позивається до Національного агентства із забезпечення якості освіти, яке знайшло плагіат у його наукових роботах.
Про це повідомляють в Окружному адміністративному суді Києва.
Він просить суд визнати "протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах".
Також ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
|Сергій Шкарлет
Нагадаємо, що Етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Комітет виявив, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.
Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.
Пізніше Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення комітету.
Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя".
"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано).
А також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.
І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок.
Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.
Раніше українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.
Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства.
Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.
Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.
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