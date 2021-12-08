Обов'язковість вакцинації проти COVID-19: чому до переліку включили працівників окремих організацій

Вакцинація від коронавірусної хвороби в Україні є добровільною.

Утім, слід пам’ятати, що зараз ми живемо в умовах пандемії. Кожен день ця хвороба забирає сотні життів українців, а тисячі людей госпіталізують із COVID-19.

Для того, щоб зберегти людські життя та забезпечити повноцінну безперебійну роботу державних структур, Міністерство охорони здоров’я затвердило список організацій, підприємств та установ, представники яких мають обов’язково щепитися від COVID-19 для того, щоб мати можливість продовжувати виконувати свою роботу.

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Для кого вакцинація є обов’язковою?

Наразі обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних та місцевих органів виконавчої влади,

освітяни,

соцпрацівники,

співробітники державних підприємств, установ та організацій,

співробітники стратегічно важливих підприємств.

Фото: beton_studio/Depositphotos

Чому обов’язковій вакцинації підлягають саме ці спеціальності?

Коли справа стосується лише власного здоров’я, кожна людини може сама вирішувати, яких саме заходів профілактики якоїсь хвороби вживати та чи вживати їх взагалі.

Утім, у випадку зі щепленнями від COVID-19 йдеться вже не тільки про безпеку та здоров’я кожної окремої людини, а й про безпеку її оточення. Це та ситуація, коли суспільний інтерес превалює над особистим.

Останні дані Центрів контролю та профілактики захворювань у США свідчать про те, що вакциновані люди заражаються на COVID-19 значно рідше, і якщо вони таки захворіють, то рідше інфікують інших.

Одне з британських досліджень показало, що щеплення вакцинами AstraZeneca та Comirnaty від Pfizer на 40-50% зменшує ризик інфікувати невакцинованих близьких і рідних, якщо щеплена людина все ж таки захворіє.

Люди, яким за специфікою своєї роботи доводиться активно взаємодіяти з іншими, особливо з вразливими групами, мають соціальну відповідальність перед ними.

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Так, вихователі дитсадків, викладачі шкіл та університетів кожен день тривалий час перебувають в одному приміщенні з учнями та студентами.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, вже можна щепити дітей віком від 12 років. Дослідження використання антиковідних вакцин для дітей молодшого віку тривають.

Такі діти поки не можуть отримати щеплення. І хоча діти зазвичай легше хворіють на коронавірусну хворобу, серед них є ті, хто має серйозні супутні захворювання, тож для них COVID-19 може стати смертельним. Тому вакцинуватися та створити безпечне середовище для дітей – це обов’язок дорослих.

Соціальним працівникам, працівникам центральних та місцевих органів влади та іншим держслужбовцям так само доводиться постійно і безпосередньо спілкуватися з іншими людьми, наражаючись та наражаючи їх на небезпеку захворіти на COVID-19.

Водночас від представників стратегічних підприємств залежить те, чи буде вода, тепло та електроенергія в житлових будинках, школах та лікарнях, чи вчасно загасять пожежу, чи нададуть допомогу потерпілим внаслідок надзвичайної ситуації.

Якщо ці люди масово хворітимуть та не виходитимуть на роботу, це загрожуватиме життєдіяльності країни та життю окремих громадян.

Чи є обов’язкова вакцинація окремих категорій працівників законною?

​​Стаття 10 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" визначає, що громадяни України зобов'язані: піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян; у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та статтею 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в Україні обов'язковими є профілактичні щеплення проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших інфекційних хвороб. Перелік цих професій встановлює МОЗ.

Чи є практика обов’язкової вакцинації виключно українською?

Обов’язкова вакцинація для окремих категорій працівників та відсторонення від роботи без збереження оплати праці наразі вже запроваджена в інших демократичних державах, як-от у Канаді, США, Італії, Греції тощо.

Наприклад, США затвердили вимогу до роботодавців, які мають понад 100 працівників, що кожен зі співробітників має бути повністю вакцинованим або здавати тести на COVID-19 принаймні раз на тиждень.

У квітні цього року федеральний суд США відмовив у задоволенні позову медиків однієї із лікарень в Техасі щодо визнання їх звільнення незаконним на підставі відмови від щеплення проти COVID-19.

Також Європейський суд із прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства Чехії, що обов'язкова вакцинація дітей від дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту, гепатиту В, корі та краснухи є законною та не протирічить Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Чи можуть вас змусити вакцинуватися?

Ні, будь-яка медична процедура є добровільною. Ніхто не може силоміць затягнути вас до пункту щеплення та вколоти вам вакцину.

Утім, якщо ви займаєте одну із зазначених вище посад, ви маєте усвідомлювати свою відповідальність перед іншими. Якщо ви не маєте щеплення, то вас не допустять до роботи.

Що робити тим, хто має протипоказання або нещодавно перехворів на COVID-19?

Безпечність доступних українцям усіх вакцин проти COVID-19 для різних вікових груп, а також для людей із супутніми патологіями довели численні міжнародні дослідження.

Хронічні хвороби не є протипоказанням до щеплення ними. Навпаки, людям із супутніми захворюваннями вони життєво необхідні.

Справжні протипоказання до щеплення антиковідними вакцинами має дуже мало людей. Найчастіше вони є тимчасовими. Так, наприклад, якщо вам нещодавно діагностували COVID-19, ви можете відтермінувати щеплення на три місяці.

МОЗ розробило рекомендації та перелік протипоказань до щеплень проти COVID-19. Якщо вам дійсно протипоказане щеплення, то ваш сімейний чи профільний лікар випише вам довідку затвердженої форми.

З цією довідкою ви зможете працювати без щеплення постійно, якщо протипоказання є постійним, або на час її дії, якщо воно є тимчасовим.

Як громадяни, члени суспільства та просто люди, ми маємо не лише права, але й обов’язки.

Коли ми обираємо, вакцинуватися чи ні, від цього вибору залежить також життя та здоров’я інших людей, а також те, як довго триватиме пандемія COVID-19. Будьмо свідомими, бо подолати цю пандемію ми зможемо тільки разом.

Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Frederiksen/Depositphotos

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