МОЗ оприлюднило перелік протипоказань та застережень щодо COVID-вакцинації

У Міністерстві охорони здоров’я визначили перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.

Відповідні рекомендації оприлюднили на сайті МОЗ.

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар.

Реклама:

За потреби він може направити пацієнта до профільного спеціаліста.

Протипоказання до вакцинації можуть бути абсолютними, тобто, коли людині не можна робити щеплень взагалі або тимчасово.

Фото AlexLipa/Depositphotos

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція (алергія) на першу дозу якоїсь вакцини.

У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності.

Також є таке поняття як "застереження" або "вакцинація з пересторогою". Тут мова йде про випадки, коли рішення щодо вакцинації приймає лікар з урахуванням переваг над ризиками від щеплення та захворювання на COVID-19.

Тимчасовими протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19 є:

Гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C

Реклама:

Вакцинація може бути проведена після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби.

Довідка видається на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою

Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії. Термін дії довідки – 3 місяці.

Введення вакцин проти інших інфекційних хвороб

Щеплення проти COVID-19 має бути проведене через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки).

В проміжку між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу.

Термін дії довідки – 14 днів.

Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA)

У разі необхідності провести пробу з туберкуліном або IGRA, її слід провести та інтерпретувати перед проведенням вакцинації або відкласти щонайменше на 4 тижні після проведення вакцинації проти COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 може бути здійснена в будь-який час після завершення всіх етапів проби з туберкуліном.

Термін дії довідки – до завершення оцінки проби/IGRA.

COVID-19

Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19.

Але щеплення можна зробити і раніше, проте щонайменше через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.

Якщо людина захворіла на COVID-19 після отримання першої дози COVID-вакцини, друга доза може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але знову ж таки не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або встановлення діагнозу.

Термін дії довідки – до 3-х місяців.

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:

Онкологія

Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною. Незалежно від того, чи перебуває людина в ремісії, чи отримує протипухлинну терапію.

Для щеплення людей з онкодіагнозами можна використовувати будь-яку вакцину з наявних.

Однак в деяких випадках вакцинацію можна відтермінувати на деякий час.

Мова йде про алогенну та аутогенну трансплантацію та клітиннну терапію. У цьому випадку щеплення рекомендують відкласти щонайменше на 3 місяця.

Щеплення переносять і у випадку проходження курсу інтенсивної цитотоксичної хіміотерапії.

Вакцинуватися проти COVID-19 можна лише після відновлення абсолютної кількості нейтрофілів.

Хірургічне втручання

Операція також може бути причиною відтермінування щеплення.

Перш за все через те, що якщо у пацієнта після вакцинації підвищиться температура, медики не зможуть зрозуміти, яка причина симптому: реакція на вакцину чи ускладнення після втручання.

Для більш складних оперативних втручань (наприклад, видалення селезінки, або які можуть призвести до імуносупресивного стану) може бути рекомендований більш широкий часовий проміжок (+/- 2 тижні).

Аутоімунне захворювання

Пацієнти, які проходять лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату.

Люди з імунодефіцитом

Наразі недостатньо наявних даних для оцінки ефективності та ризиків вакцинації для людей із важкими імунодефіцитними станами.

Враховуючи, що вакцина не є "живою", а пацієнти з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані, але за рекомендацією лікаря.

Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19 за можливості особа має вакцинуватися іншими типами.

Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин.

Наприклад, CoronaVac протипоказаний вагітним, але протипоказань щодо Pfizer немає.

Рутинне проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19 не рекомендоване.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Якщо у вас є питання щодо вибору вакцини, зверніться до свого сімейного лікаря.

Перевірка кількості антитіл або інші лабораторні дослідження перед вакцинацією від COVID-19 не потрібні.

Вакциновані люди, які перебувають у тісному контакті, повинні продовжувати носити маски, дотримуватись принципів соціального дистанціювання та інших рекомендацій щодо профілактики COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.