Яким був 2021 рік для Вікіпедії: 20-річний ювілей, розвиток кримськотатарського розділу

Зараз нам складно уявити життя без можливості підглянути щось у Вікіпедії – вона видається таким же стовпом сучасного інтернету, як пошукові системи чи соцмережі.

Однак Вікіпедія – це не лише найпопулярніша онлайн-енциклопедія. Це також колективний волонтерський проєкт, який постійно розвивається, стикається з новими викликами – і продовжує винаходити нове.

У 2021 році спільнота Вікіпедії відсвяткувала 20-річчя, продовжувала боротися із цензурою та дезінформацією – а ще відбувся поштовх для розвитку кримськотатарського мовного розділу.

Розповідаю про ці та інші ключові події минулого року для українського та міжнародного вікіруху.

Вікіпедія відсвяткувала 20-річчя

15 січня 2001 року вважається днем створенням англомовного розділу Вікіпедії – а отже й датою започаткування Вікіпедії загалом.

Сам по собі день народження не є настільки важливою подією, але цього разу він був символічним – на фоні усіх проблем і скандалів, з якими стикаються соцмережі та інші технокомпанії, репутація Вікіпедії як ніколи висока.

"Багато років ідея аматорської енциклопедії сприймалася як трохи жарт" – але у 2021 році видно, що модель Вікіпедії тріумфувала, пише The Economist. Наприклад, Вікіпедія не залежить від рекламодавців, тому не має мотивації монетизувати час, увагу і персональні дані читачів. У неї ефективніша система модерації, ніж у багатьох інших популярних платформ.

Святкування 20-річчя серед вікіспільноти проходили цілий рік – наприклад, українська спільнота зібралася на онлайн-вечірку у січні і на офлайн-форум у серпні. Загалом пройшло понад 100 подій у 62 країнах.

Онлайн-вечірка української вікіспільноти до 20-річчя Вікіпедії (фото: "Вікімедіа Україна", суспільне надбання)]

Вікіпедія українською мовою: 1,1 млн статей

Українськомовна Вікіпедія існує із початку 2004 року, але цьогоріч вона досягла чергової символічної позначки – кількість статей перевищила 1 мільйон 100 тисяч. Це сталося на початку липня, а "ювілейною" стала стаття про Білгород-Дністровський краєзнавчий музей.

Зараз розділ Вікіпедії українською мовою – у топ-20 серед понад 300 мовних розділів за кількістю статей, а також за відвідуваністю.

У листопаді 2021 року українська Вікіпедії отримала 98,8 мільйонів переглядів. Це один із найвищих показників за всю історію; вищі були лише у перші місяці глобального локдауну весною минулого року.

Промоція цьогорічного Вікімарафону – щорічної кампанії, метою якої є створити якомога більше статей до дня народження української Вікіпедії]

Вікіпедія мовами України: розвиток кримськотатарського розділу

Окрім розвитку україномовного розділу, 2021 рік запам’ятається також ростом кримськотатарської Вікіпедії. Цей мовний розділ існує вже майже 14 років, але цього року відбувся новий поштовх для його розвитку.

Влітку ГО "Вікімедіа Україна" та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України провели перший в історії онлайн-марафон "Serbest Entsiklopediya: Пишемо кримськотатарську Вікіпедію".

За результатами марафону було створено близько 300 статей кримськотатарською мовою на найбільш важливі теми. Червень 2021 став одним із найпродуктивніших місяців в історії кримськотатарського мовного розділу за кількістю редагувань.

Розвиток глобального вікімедійного руху: Універсальний кодекс поведінки, втілення стратегії-2030

Минулого року були ухвалені стратегічні рекомендації із розвитку всевітнього вікімедійного руху до 2030 року.

Учасники й учасниці однієї із зустрічей для розробки стратегії міжнародного вікіруху (фото: Sailesh Patnaik, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0]

Серед планів на це десятиліття – покращення користувацького досвіду, робота над безпекою спільноти волонтерів, децентралізація ресурсів, розвиток технологічних інновацій.

Цього року велася активна робота над впровадженням найбільш пріоритетних із цих рекомендацій.

Зокрема, на початку року було розроблено Універсальний кодекс поведінки – перший документ, який визначає обов'язковий мінімум стандартів поведінки у всіх проєктах і просторах Вікімедіа по всьому світу. Протягом року тривали консультації із місцевими спільнотами щодо того, як найкраще втілювати в життя цей Кодекс.

І ще п’ять значущих подій

Антон Процюк, адміністратор розділу Вікіпедії українською мовою, спеціально для УП.Життя

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