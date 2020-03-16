Медитация – один из эффективных инструментов справиться с неопределенностью и не слететь с катушек

Современный человек живет в состоянии постоянного напряжения. Ему ежедневно приходится принимать решения в условиях, далеких от определенных.

И все же, несмотря на вечные сюрпризы в ленте новостей, эти решения должны быть взвешенными и эффективными.

Современных топ-менеджеров можно сравнить с серферами, которые ловят гигантские волны и пытаются удержать равновесие.

Попробовав в этом году встать на доску, я на собственном опыте прочувствовала, что серфинг, как и бизнес, требуют от человека колоссальной концентрации внимания и усилий.

По данным международных исследований, 90% руководителей страдают от хронического перенапряжения. Это снижает как личную эффективность их работы, так и уменьшает прибыльность их компаний.

В состоянии стресса топ-менеджеры и специалисты принимают не самые лучшие решения, которые, в свою очередь, становятся причиной стресса у всех сотрудников компании.

Эффект такой цепной реакции оказывает значительное влияние на бизнес и экономику в целом.

Депрессия и беспокойство, связанные с перенапряжением, ежегодно обходятся мировой экономике примерно в $1 триллион.

Согласно международному исследованию Lancet Commission, проведенное по заказу одного из самых авторитетных на сегодня медицинских изданий Lancet, во всех странах мира наблюдается рост психических расстройств, что может обойтись мировой экономике до $16 триллионов до 2030 года.

Надо отметить, что некоторые эти затраты будут прямыми расходами на здравоохранение и медикаменты или другие виды лечения. Но большая часть этой суммы – это косвенные расходы в качестве потери производительности и расходов на социальное обеспечение и образование.

Loading...

Один из авторов исследования, доктор Викрам Патель, профессор Harvard Medical School (Бостон, США) отмечает, что сегодня самоубийство стоит во главе списка причин смерти среди молодых людей во всех странах мира, включая самые бедные страны.

Снижение уровня производительности и креативности на рабочем месте, рост количества психических расстройств у людей во всем мире имеют четко выраженные финансовые последствия.

Поэтому не удивительно, что Mental health (психическое здоровье) стало одной из топ-тем, обсуждаемых вот уже несколько лет подряд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Именно проблемам психического здоровья были посвящены доклады многих ученых и лидеров различных стран мира.

В частности принц Уильям, герцог Кембриджский в своем выступлении призвал снять клеймо позора с тем, связанных с психическим здоровьем людей.

Все мы сегодня должны научиться жить в мире неопределенности. Научиться самим и научить наших детей справляться со стрессом и оставаться счастливыми и здоровыми.

Одним из эффективных инструментов, помогающих людям на всех уровнях справляться с перенапряжением в своей жизни считается медитация.

Исследования доказывают, что медитация очень эффективна для глубокого отдыха психики и тела.

А также, согласно исследованиям, медитация может оказывать положительное влияние на 80-90% физических и психических заболеваний и расстройств, вызванных либо усугубленных стрессом, включая высокое артериальное давление, депрессию и бессонницу.

Наряду с этим у тех, кто регулярно практикует медитацию, улучшается концентрация внимания, креативность, решение проблем и общее физическое и психическое состояние здоровья.

Боб Рот – один из всемирно известных учителей трансцендентальной медитации и главный исполнительный директор фонда Дэвида Линча говорит о том, что медитация не только дает внутреннюю гармонию, помогает расслабиться и успокоиться после напряженного дня.

Медитация позволяет восстановить здоровье и вернуть состояние счастья, о котором мы часто забываем в суматохе рабочих будней.

Поэтому не зря медитацию сейчас широко практикуют во всем мире известные актеры и музыканты, бизнесмены и топ-менеджеры, среди которых Кэти Перри, Хью Джекман, Лив Тайлер, Опра Уинфри, Руперт Мердок.

Программы медитации активно развивают в школах более чем 35 стран мира.

Возможности медитировать создаются в корпорациях и компаниях по всему миру.

"Я практикую трансцендентальную медитацию, – делится своим опытом Реймонд Далио, американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, – и верю, что она улучшила мою восприимчивость, открытость ума, невозмутимость и креативность.

Это помогает мне замедлиться. И тогда я могу действовать спокойно среди хаоса, словно ниндзя в уличной драке.

Я не говорю, что вы должны медитировать, чтобы достичь того же. Просто я говорю, что это помогло мне и многим другим людям, и я рекомендую вам серьезно подумать об этом".

Ольга Дьякова, со-основатель Фонда Дэвида Линча в Восточной Европе, специально для УП.Жизнь

Титульное фото merl.mudalige/flickr.com

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.