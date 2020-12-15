Ректори виступають "за", освітяни та науковці "проти" призначення Шкарлета міністром МОН. Що відбувається?

Нещодавно деякі освітні організаціі та профспілки попросили президента Зеленського "посприяти щонайшвидшому призначенню Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України".

"Будучи представником молодої генерації керівників, що поєднує риси інноваційності з професіоналізмом і патріотизмом, за час роботи у міністерстві він знайшов порозуміння з освітянами та науковцями, здобув їх підтримку, почав здійснювати заходи з подальшого реформування галузі на конструктивних засадах", – йдеться в листі цих організацій.

Проте згодом з’явилося два листи від науковців та освітян вже проти призначення Шкарлета та посаду міністра МОН.

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Ці звернення почали так активно писати через те, що з'явилася інформація про ймовірне призначення Шкарлета саме на посаду міністра МОН. Зараз він тільки тимчасово виконує обов'язки.

Перший лист "проти" – це звернення наукової спільноти до Верховної ради України.

Другий лист "проти" – це відкрите звернення освітніх громадських організацій до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів.

Звернення наукової спільноти вже підписало близько 300 українських науковців.

Звернення освітніх ГО вже підписали ГО "Смарт освіта", "БАТЬКИ SOS", "Батьківський контроль", "Центр Інноваційної освіти "Про.Світ", "Ре:Освіта", Благодійна організація "Благодійний фонд "ГОФ", ГС "Міжнародний інститут інтегрального розвитку" та ще приблизно 30 членів різних освітніх організацій, а також небайдужі батьки на вчителі.

"Ми звертаємося до вас із проханням об’єктивно оцінити діяльність та бездіяльність МОН протягом останніх 5 місяців та подати на розгляд до ВРУ кандидатуру на пост міністра освіти і науки України фахової та ціннісної людини, яка би вболівала за освіту і робила все, аби допомогти сфері не просто вижити в ці складні часи, а й повернутися на шлях необхідних якісних змін", – наголошують у заяві освітян.

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Сергій Шкарлет

Чому почали писати листи "за" і "проти"?

17 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав кандидатуру Шкарлета у ВР для призначення міністром освіти.

Але профільний комітет розкритикував таке призначення.

Міністром призначити його так і не змогли – у Верховній Раді не вистачило голосів.

Тому в обхід парламенту 25 червня його призначили т.в.о. міністра.

Та 17 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт, який передбачає, що тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів.

За цим законом вже звільнили Ольгу Богуславець з посади т.в.о міністра енергетики, але залишили Першою заступницею Міністра енергетики.

Невдовзі так мають вирішити і долю Шкарлета.

Зокрема, 15 грудня його питання мають розглядати на засіданні фракції "Слуга народу".

Що не так із підписантами листа "за" призначення Шкарлета міністром?

Серед підписантів листа "за" призначення Шкарлета міністром – колишній ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський, ексочільник МОН Станіслав Ніколаєнко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський та інші.

Колишній ректор КНУ імені Шевченка Губерський є послідовним противником боротьби з плагіатом в українській науці. У 2017 році Губерський отримав звання "Токсичний ректор-2017" у громадській антипремії "Академічна негідність"

За каденції колишнього очільника МОН Станіслава Ніколаєнка очолювана ним спецрада свого часу присудила, а згодом підтвердила ступінь доктора педагогічних наук дружині віцепрем’єр-міністра Катерині Кириленко, дисертація якої містила майже 30% плагіату, а також псевдонауку про лептони.

У докторській дисертації самого Ніколаєнка також знайшли плагіат. Більш як половина його роботи – це чужі тексти.

У 2016 році Ніколаєнко також був одним із претендентів на номінацію "Плагіатор року" антипремії "Академічна негідність".

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський двічі висувався у номінації "Токсичний ректор" антипремії "Академічна негідність" – у 2018 та 2019 роках.

Він не задекларував доходи у США, а також використовував гроші вишу на власні потреби.

"У всіх, хто активно лобіював нового т.в.о на посаду, свої окремі мотиви. Для когось - це пошук лояльного керівника міністерства.

Для когось - можливість повернути преференції для своїх університетів. А для когось - це філософія: "Давайте брати всіх у вищу освіту", - розповідав ексзаступник міністра освіти та науки Єгор Стадний в інтерв'ю Українські правді. Життя.

Чому науковці та освітні організації проти призначення Шкарлета міністром?

Підписанти звернення від освітніх ГО перелічують невдалі кроки Шкарлета:

Провалена підготовка до початку нового навчального року 2020-2021.

Лише кілька днів тому МОН запустило дистанційну онлайн-платформу для навчання.

Нагадаємо, у липні Шкарлет сподівався, що батьки скинуться на техніку для шкіл.

Педагоги не отримали допомоги для закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту для безпечного проведення занять у школах до початку навчального року.

Лише у листопаді виділили гроші з інших освітніх програм, проте не з антиковідного фонду.

Сфера освіти постраждала найбільше під час підготовки Державного бюджету 2021 після першого читання.

Бюджет освіти скоротили на 4 млрд грн.

А Шкарлет навіть не прийшов на засідання бюджетного комітету ВР, де розглядали правки до бюджету освіти, повідомляє співзасновниця ГО "Smart освіта" Іванна Коберник.

Також, на думку освітян, підходи до фінансування освітньої сфери, що запропоновані проєктом Державного бюджету 2021, зменшують фінансування освіти і нівелюють ініціативи Президента України.

Шкарлет має підтверджений академічний плагіат в наукових роботах.

Таrкож, на думку підписантів, українське суспільство не розуміє, у чому полягає освітня політика держави.

Наукова спільнота додає, що постійні збурення вносять у суспільство озвучувані з боку міністерства суперечливі плани щодо реформ шкільної освіти, де йдеться:

Також в освітян є питання щодо "фінансової політики Шкарлета".

У Державному бюджеті України на 2020 рік у окремій статті "Фонд розвитку вищої освіти" було передбачено 500 млн гривень на капітальні видатки закладів вищої освіти (що включає в себе – ремонти, будівництво, протипожежну безпеку тощо).

Розподіл цих коштів мала здійснювати спеціально створена конкурсна комісія, куди мали б увійти народні депутати з бюджетного комітету ВР і представники МОН, за прозорою і офіційно оприлюдненою процедурою, пояснює колишня державна експертка директорату вищої освіти у МОН України Олена Панич.

За її словами розподіл мав бути здійснений за критеріями, затвердженими Кабміном відповідно до статті 26 Закону України "Про державний бюджет України".

Та навесні, у зв’язку зі секвестром бюджету, ці кошти були вилучені з бюджету МОН. Проте восени частину коштів таки вирішили повернути. Йдеться про 170 млн грн.

"Але вони були зараховані до іншої бюджетної статті, а саме тієї, з якої фінансуються захищені видатки. Це створило можливість практично безкарно і начебто без формальних порушень закону "обійти" вимогу прозорого розподілу коштів.

Гроші були розподілені в ручному режимі керівництвом МОН.

Як можна побачити з документа, розподіл, м’яко кажучи, нерівномірний", - розповідає Олена Панич.

Окремі виші отримали непропорційно великі суми у порівнянні з іншими.

Як вказується в листі МОН від 11.12.2020 № 1/10-4484, який є в розпоряджені Української правди. Життя, "основним критерієм розподілу була спроможність закладів вищої освіти в дуже стислі терміни, що залишилися до кінця року, провести тендери і в повному обсязі використати виділені кошти".

Найбільше отримали:

Київський національний університет будівництва і архітектури - 18,5 млн,

Національний університет біоресурсів і природокористування України - 14 млн,

Львiвський національний університет імені Івана Франка - 14 млн,

Поліський національний університет 10,5 млн.

Претензії до Шкарлета почалися ще до його призначення в.о. міністра освіти і науки.

Джерела "Української правди.Життя" повідомляли, що його на посаду міністра рекомендували частина ректорів університетів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Сергій Шкарлет був відомий тим, що балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.

Також зізнавався в інтерв'ю , що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича:

У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

У наукових роботах Шкарлета було виявлено великі обсяги плагіату

Згодом історія Шкарлета з плагіатом набрала більших масштабів.

Вчені проаналізували статтю в.о. міністра Сергія Шкарлета для докторської дисертації і виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Це вже був восьмий аналіз академічного плагіату Шкарлета.

Потім плагіат офіційно підтвердило Національне агентство з питань забезпечення якості освіти.

"Комітет встановив порушення у вигляді текстових запозичень без посилання на джерело у 4 публікаціях пана Шкарлета, відповідно, за результатами цієї роботи Комітет з етики рекомендує Національному агентству підтвердити встановлення цих порушень.

Крім того, звернутися до Національного університету "Чернігівська політехніка" з інформуванням про недоліки у роботі їхньої внутрішньої системи із забезпечення якості освіти", – повідомили у відомстві.

Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.

Опісля Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення НАЗЯВО щодо плагіату і подав до суду на НАЗЯВО.

Він вважає, що його плагіат уже давно спростували.

"Що до мого плагіату, то є два заключення професійних органів та представників, які опубліковані на сайті. Вони абсолютно спростовують ті речі.

Абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання вже давно закрите", – зауважив очільник МОН.

А свій позов до НАЗЯВО він пояснив тим, що рішення агентства не відповідає дійсності і може дискредитувати освітнє відомство.

Також Шкарлет почав роботу в МОН зі зміни на сайті новини про своє призначення.

Європейський Союз двічі попереджав Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти.

"Представництвом отримано критичний сигнал сторони ЄС, зокрема Групи підтримки України в ЄК, щодо очікуваних змін штатної структури центрального апарату Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається, SGUA відомо, що проєкт змін було погоджено Міністерством фінансів України та буде затверджено наказом МОН незабаром, попри чисельні офіційні сигнали ЄС", – йдеться у листі, який опублікувала колишня державна експертка директорату вищої освіти у МОН України Олена Панич..

На думку ЄК, запропоновані зміни загрожують зривом реформ професійно-технічної освіти, вищої освіти, призведуть до зменшення спроможності міністерства розробляти та реалізовувати освітню політику та міжнародні проєкти, в тому числі спільні з ЄС.

"Наслідками штатних змін можуть стати зниження якості прийняття управлінських рішень, брак прозорих процедур в освіті і науці, відновлення можливостей для недоброчесності та падіння якості освіти в цілому.

ЄК також зазначає, що такий розвиток загрожує зривом програми підтримки реформи державної служби, оскільки після реорганізації міністерство ймовірно не відповідатиме її критеріям", – йдеться у листі.

Шкарлет відреагував на інформацію про перше попередження від ЄС через небезпеку змін у міністерстві, заявивши, що процитовані уривки із листа представництва Євросоюзу були вирвані з контексту.

Ці зміни Шкарлет потім намагався впровадити.

Наприклад, хотів призначити собі дев’ятого заступника та скоротити держекспертів.

Нагадаємо, освітяни та науковці неодноразово обурювалися щодо кандидатури Шкарлета через плагіат у наукових роботах, "дружбу" з міністром освіти і науки часів Януковича Дмитром Табачником та корупційні хвости.

Вони виходили на акції протесту під Верховну раду та МОН.

До одного з активістів після цього навіть прийшли з СБУ.

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