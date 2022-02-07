10 причин, чому варто здобувати другу вищу в 30+. Особистий досвід

Оксана Шамонова проєктна менеджерка неформальної освіти, комунікаторка 
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7 лютого 2022

Коли ви бачите, що люди з дітьми та робОтами пішли вдруге, а то й втретє навчатися, знайте – у них є на це чудові причини.

Якби ще рік тому мені хтось сказав про те, що незабаром я вступлю "на другу вищу", а, краще сказати, візьмуся за отримання другого диплому магістра та ще й в іншій країні, та ще й за спеціальністю, яка майже не має нічого спільного з першою – мене б це як мінімум розсмішило. Адже я завжди вважала, що можливість навчатися у мене була, а зараз вже запізно.

"Зараз треба думати про родину, подальшу кар‘єру, придбання та облаштування будинку", – думала я.

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Про навчання мені час від часу говорили рідні та друзі. Власне, одна моя хороша подруга та одногрупниця з Інституту журналістики зараз отримує вже третій диплом. Часом, керуючись власними переконаннями та стереотипним мисленням, я думала, що це занадто. Але, як-то кажуть: ніколи не говорили ніколи.

Тож у цьому тексті я хочу поділитися власними інсайтами щодо традиційної освіти в епоху глобалізації, у якій інформація поглинається людським мозком зі швидкістю світла.

Влітку 2021 року я таки вступила до іноземного вишу на магістра (Master’s) за спеціальністю Стійкий менеджмент (якщо коротко, то це управління та організація проєктів із залученням екологічних практик. Так, найбільш вживаними словами у нашій студентській команді є глобальне потепління, екологія, ресайклінг та навколишнє середовище).

Пізніше я детально розповім про те, як вступати до іноземного вишу задля здобуття другої вищої освіти.

Фото: nd3000/Depositphotos

Розпочну з того, що вперше прийшовши до лекторію, я… закохалася. В атмосферу, людей, у дружність колективу, в таке цікаве різноманіття, адже наша команда налічує 10 національностей та культур. Люди в буквальному сенсі з’їхалися на навчання з різних куточків світу.

Одразу хочу сказати декілька слів про моїх одногрупників, аби картина не здалася вам занадто романтизованою. Дехто із нашої групи працює (я теж), а тому частенько доводиться пропускати заняття, дехто має дітей, які полюбляють захворіти у найнезручніший момент.

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Не всі розмовляють в ідеалі мовою викладання (іспанською), а тому щоразу так звані native speakers з терпінням пояснюють ті чи інші значення певних фраз, слів, проєктів, політичного та історичного контексту. Віковий спектр студентів сягає від 22 до 48 років. А екзамени у нас відбуваються ледь не щотижня.

Щоранку, прокидаючись затемна, адже сонце в наші краї доходить дуже пізно, та поспішаючи до університету, кампус якого розташований на горі й далеко від міста, я розумію, що в мене ще жодного разу не було бажання прогуляти.

"В університет – як на свято", – люблю говорити я.

Саме тому сьогодні я ділюся власним топ-10 причин, чому вища освіта у дорослому віці – це круто.

№1: розширює горизонти

Власне, як і будь-яка освіта. На практиці я полюбляю використовувати термін life-long learning. Адже світ змінюється, а разом з ним потрібно й еволюціонувати на індивідуальному рівні.

Розширені горизонти – це змога помічати й використовувати можливості життя, як професійного, так і культурного й побутового.

№2: повага і прийняття

Якщо визначити два слова, які описують мою студентську групу, то ними будуть повага та прийняття.

Оскільки у кожної людини за плечима вже є певний життєвий досвід та відчуття мудрості, то деяким дрібницям, які колись були чимось з роду образи на все життя, зараз ми не надаємо значення.

Також завжди в пріоритеті почуття інших. Здавалося б, що за дурниці, яке мені діло до того, хто там і що відчуває. Але, власне емоційний інтелект, про який я вже писала, відіграє велику роль у добробуті.

До слова, за часів мого першого студентства у 2006-му й мови не було про такі речі, які почуття однокурсників. Можливо, це пояснюється психологічними тенденціями того часу, адже подекуди 18-річні люди говорять мені про речі, які я зрозуміла ближче до 30 років.

№3: ти точно знаєш, для чого тобі ця освіта!

Коли нас відправляють до вишів після школи, то головне наше завдання (у більшості випадків) – вступити. Яка це спеціальність, чи будемо ми потім працювати за нею – такі запитання ставлять одиниці.

Принаймні моєму поколінню випала саме така доля. Я щиро радію за студентів та батьків, які провели ціле дослідження щодо майбутнього університету та спеціальності.

До речі, у багатьох країнах світу практикується gap year (вільний рік), протягом якого люди працюють, проходять різні волонтерські програми, обміни. Цей час допомагає їм визначитися з майбутньою професією.

№4: мотивація до навчання

Як я вже зазначила, зазвичай у людей є мотивація до навчання. А це запорука успіху.

№5: ви тренуєте пам'ять

Навчання тренує пам'ять, в ми все ж працюємо з великими обсягами інформації.

№6: покращуються аналітичні здібності людини, а також розвиваються, як зараз модно говорити, soft skills.

Звісно, цей та попередній пункти можна застосувати до будь-якого типу навчання. Ними я хотіла вам нагадати, що навчатися – це круто.

№7: дисципліна

У дорослому віці у нас є сім’я, робота і велика кількість інших факторів, що можуть вплинути на відвідуваність. Навчання допомагає з самодисципліною, що, відповідно, покращує тайм-менеджмент.

№8: розширення контактів

Навіть якщо отриманий диплом не буде застосовуватися безпосередньо у роботі, досвід точно не пройде безслідно. Адже довгострокове навчання – це завжди нові та надійні контакти й можливості.

Як на мене, якісна комунікація – це гармонійна складова нашого розвитку. Ви помічали, що є люди, які постійно в русі, у яких все добре? Звісно, ми не знаємо ціну цього "добре" та що за цим стоїть, але секрет цих людей полягає у постійному русі, у спробах та здатності засвоювати уроки.

№9: навчання у виші – це не курси

Якщо вам треба виключно диплом й немає можливості чи бажання витрачати від року до п’яти на отримання принципово нової спеціальності, тоді вам на курси. Але! Варто пам’ятати, що університет – це маленьке життя.

№10: це можливість отримати незабутні враження і задоволення від можливостей, які дає життя

А вони є повсюди. А ще це відповідальність, яка, до речі, також є складовою щастя.

На завершення скажу… Одного разу я пожартувала, що, коли мені буде 50+ років, а діти вирушать у самостійне життя, то я вступлю ще й втретє. Хто його знає. Адже в кожному жарті є лише частка жарту.

Оксана Шамоновапроєктна менеджерка неформальної освіти, комунікаторка, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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