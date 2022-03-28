Де шукати роботу в Україні та за кордоном: добірка сервісів

Вікторія Андрєєва
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28 березня 2022

Через війну багато українців втратили роботу у своїх містах та шукають іншу. 

У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни. 

Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:

  • в Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;
  • у Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;
  • на сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;
  • українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.
  John Schnobrich / Unsplash

Нагадаємо, на Київщині нещодавно запустили Telegram-бот для пошуку зниклих людей.

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