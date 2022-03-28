Де шукати роботу в Україні та за кордоном: добірка сервісів

Через війну багато українців втратили роботу у своїх містах та шукають іншу.

У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни.

Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:

в Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;

у Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;

на сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;

українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.

John Schnobrich / Unsplash

Нагадаємо, на Київщині нещодавно запустили Telegram-бот для пошуку зниклих людей.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.