Де шукати роботу в Україні та за кордоном: добірка сервісів

Через війну багато українців втратили роботу у своїх містах та шукають іншу.
У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни.
Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:
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- в Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;
- у Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;
- на сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;
- українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.
|John Schnobrich / Unsplash
Нагадаємо, на Київщині нещодавно запустили Telegram-бот для пошуку зниклих людей.
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