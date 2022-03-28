Де шукати роботу в Україні та за кордоном: добірка сервісів

Вікторія Андрєєва
22146
28 березня 2022

Через війну багато українців втратили роботу у своїх містах та шукають іншу. 

У Комітеті з питань цифрової трансформації зробили добірку сервісів, які допоможуть працевлаштуватися навіть в умовах війни. 

Спеціалісти пропонують моніторити вакансії на 4 ресурсах:

Реклама:
  • в Україні, Європі та дистанційно можна знайти роботу у каналі Допомога в працевлаштуванні під час війни;
  • у Telegram-каналі Job for ukrainians можна знайти вакансії по всьому світу. Для швидкого та ефективного пошуку використовуйте хештеги;
  • на сервісі для українських ІТ-спеціалістів в іноземних компаніях;
  • українські переселенці можуть знайти роботу в ЄС. Для цього треба зареєструватися та створити резюме на сайті.
  John Schnobrich / Unsplash

Нагадаємо, на Київщині нещодавно запустили Telegram-бот для пошуку зниклих людей.

Вас також може зацікавити:

Що не варто писати у месенджерах в умовах війни? Поради

Безпека в Telegram: як налаштувати додаток для використання під час війни

Допомога українцям у ЄС: перелік Telegram-чатів і порталів для біженців у різних країнах

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 857
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2379
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3125
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат