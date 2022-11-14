Ми не дамо відволікти нас від збереження цілісності Довженко-Центру

Олена Гончарук директорка Довженко-Центру
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14 листопада 2022

Перефразовуючи Президента Володимира Зеленського, Довженко-Центр не починав цю "війну". Доки Держкіно зненацька, без озвученої стратегії, всебічного справедливого аналізу діяльності Національного центру Олександра Довженка, навіть попередження, не оголосило "реорганізацію", що по суті приховує ліквідацію, – між інституціями відбувався діалог, і Довженко-Центр сумлінно виконував свою місію.

До 5 серпня до нас не було жодних озвучених претензій. Зараз же всі закиди, що звучать в публічних комунікаціях Держкіно та їхньої нечисленної групи підтримки, – не важливі. Їхня мета – відволікти від головного. А головне зараз – це захистити й уберегти Національний центр Олександра Довженка в його цілісності: колекція-діяльність-люди-будівлі.

Акція на підтримку Довженко-Центру 12 листопада 2022 року. Фото зі сторінки Довженко-Центру у Facebook

Вочевидь, Держкіно несамостійне у своїх діях. Хто за цим стоїть, які паралельні прями врешті пересіклись на Довженко-Центрі? Великі бізнеси, гравці кіноіндустрії, вище керівництво, якому агентство підпорядковано, силовики?

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Хай це оприявниться нарешті, адже така внутрішня "війна" завдає шкоди не лише культурній спадщині, діяльності інституцій та кіногалузі. Вона діє на руку ворогу, з яким Україна не один рік веде війну, і агентів якого достатньо на різних рівнях державної системи.

Олена Гончарук звертається до прихильників Довженко-Центру 12 листопада 2022 року. Фото Дожвенко-Центру

Зараз Держкіно органи, які йому сприяють, стрімголов і в будь-який спосіб намагаються втілити свій задум в життя до 31 грудня, не зважаючи ані на думку громаськості, ані на рішення парламенту. Проте реакція усіх нас, професійної спільноти, ЗМІ, міжнародних партнерів не дають цій активності піти в тінь.

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Так, ми чинитимемо спротив, бо ми послуговуємось Кодексом етики Міжнародної федерації кіноархівів. Довженко-Центр є членом FIAF з 2006 року. Говорячи про спротив, ми посилаємось на 2-й пункт Кодексу: "2. Права майбутніх поколінь: Пам’ятаючи про свою відповідальність за безстрокове збереження матеріалів, архіви протистоятимуть тиску у разі спроби вилучити чи знищити матеріали, які вже є у їхніх колекціях".

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Тож, наш опір не безпідставний. До нього нас зобов'язує професійна честь і відповідальність.

Олена Гончарук, в.о. директорки Довженко-Центру, спеціально для УП. Життя

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Олена Гончарук

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