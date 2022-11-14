Ми не дамо відволікти нас від збереження цілісності Довженко-Центру

Перефразовуючи Президента Володимира Зеленського, Довженко-Центр не починав цю "війну". Доки Держкіно зненацька, без озвученої стратегії, всебічного справедливого аналізу діяльності Національного центру Олександра Довженка, навіть попередження, не оголосило "реорганізацію", що по суті приховує ліквідацію, – між інституціями відбувався діалог, і Довженко-Центр сумлінно виконував свою місію.

До 5 серпня до нас не було жодних озвучених претензій. Зараз же всі закиди, що звучать в публічних комунікаціях Держкіно та їхньої нечисленної групи підтримки, – не важливі. Їхня мета – відволікти від головного. А головне зараз – це захистити й уберегти Національний центр Олександра Довженка в його цілісності: колекція-діяльність-люди-будівлі.

Акція на підтримку Довженко-Центру 12 листопада 2022 року. Фото зі сторінки Довженко-Центру у Facebook

Вочевидь, Держкіно несамостійне у своїх діях. Хто за цим стоїть, які паралельні прями врешті пересіклись на Довженко-Центрі? Великі бізнеси, гравці кіноіндустрії, вище керівництво, якому агентство підпорядковано, силовики?

Хай це оприявниться нарешті, адже така внутрішня "війна" завдає шкоди не лише культурній спадщині, діяльності інституцій та кіногалузі. Вона діє на руку ворогу, з яким Україна не один рік веде війну, і агентів якого достатньо на різних рівнях державної системи.

Олена Гончарук звертається до прихильників Довженко-Центру 12 листопада 2022 року. Фото Дожвенко-Центру

Зараз Держкіно органи, які йому сприяють, стрімголов і в будь-який спосіб намагаються втілити свій задум в життя до 31 грудня, не зважаючи ані на думку громаськості, ані на рішення парламенту. Проте реакція усіх нас, професійної спільноти, ЗМІ, міжнародних партнерів не дають цій активності піти в тінь.

Так, ми чинитимемо спротив, бо ми послуговуємось Кодексом етики Міжнародної федерації кіноархівів. Довженко-Центр є членом FIAF з 2006 року. Говорячи про спротив, ми посилаємось на 2-й пункт Кодексу: "2. Права майбутніх поколінь: Пам’ятаючи про свою відповідальність за безстрокове збереження матеріалів, архіви протистоятимуть тиску у разі спроби вилучити чи знищити матеріали, які вже є у їхніх колекціях".

Тож, наш опір не безпідставний. До нього нас зобов'язує професійна честь і відповідальність.

Олена Гончарук, в.о. директорки Довженко-Центру, спеціально для УП. Життя

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