У Довженко-центрі подали до суду на Держкіно та вимагають скасувати реорганізацію

Національний центр Олександра Довженка звернувся до суду через реорганізацію, яку запланували у Державному агентстві України з питань кіно.

Перше засідання має відбутись уже 29 листопада, повідомили на Facebook-сторінці Довженко-центру.

"Довженко-Центр подав у суд на Державне агентство України з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ №100 про "реорганізацію".

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Підготовче засідання Господарського суду міста Києва відбудеться 29 листопада о 10:30 за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №20", – йдеться в повідомленні.

Довженко-центр

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У судову справу по реорганізації, як третю особу, долучили і Міністерство культури та інформаційної політики.

Раніше у Мінкульті відхрестились від реорганізації заявивши, що Держкіно наразі не підпорядковується міністерству.

Нагадаємо, у Довженко-центрі реорганізацію від Держкіно називають ліквідацією, а також попередили про небезпеку для національного кіноархіву, який збираються передати нефункціонуючій установі.

У Держкіно зі свого боку зазначили, що не збираються ліквідовувати Довженко-центр, натомість хочуть на його базі запустити три установи, одна з них окремо займатиметься архівуванням і зберіганням українських фільмів.

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Після ініціативи Держкіно за Довженко-центр вступились у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, де вимагають скасувати реорганізацію.

Підтримала Держкіно і громадськість, зокрема українці створили петицію на сайті президента, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Утім в Кабміні після розгляду петиції стали на бік Держкіно, чим фактично підтримали запропоновану реорганізацію.