Електронна система розподілу до інтернатури. Що змінюється для випускників медичних вишів

У 2025 році розподіл в інтернатуру вперше відбувався в електронній системі рейтингового розподілу. Це інструмент, що автоматизує процес і забезпечує його прозорість і справедливість.

Як працює електронна система розподілу

Система автоматизує процес розподілу магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями в інтернатуру і робить його абсолютно прозорим.

Завдяки їй також здійснюється електронний супровід усього процесу підготовки в інтернатурі: від вступу і до завершення та формування сертифіката лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста.

Враховується чотири ключові показники для формування рейтингу:

результат КРОК-1 або КРОК-Б – 20% ;

; результат КРОК-2 – 40%;

оцінка практичного іспиту ОСКІ – 20% ;

; середній бал за весь період навчання – 20%.

Розрахунок рейтингового балу відбувається автоматично (з точністю до 0,00001). Після формування рейтингу кожен випускник має змогу подати до п’яти заявок на обрані місця проходження інтернатури. Це відкриває доступ до реального вибору, незалежно від місця навчання чи проживання.

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Розподіл відбувається через цифрову платформу, інтегровану з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (для перевірки академічних даних) та порталом вакансій у закладах охорони здоров’я (для обрання місця практики).

Учасники, етапи та результати першого розподілу

У 2025 році електронний розподіл охоплював випускників магістратури зі спеціальностей: "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Фармація", "Технології медичної діагностики та лікування".

У березні система вже пройшла перше тестування на окремих спеціальностях. Основний етап рейтингового розподілу відбувся 3 липня. У ньому взяли участь 2 738 випускників, які подали 13 550 заявок. Електронна система автоматично опрацювала ці дані, і 96,4% учасників уже отримали бюджетні місця для проходження інтернатури відповідно до своїх пріоритетів. Решта 3,6% (98 осіб) візьмуть участь у другому етапі.

Найбільше випускників проходитимуть інтернатуру за такими спеціальностями: внутрішні хвороби – 439 осіб, хірургія – 340, анестезіологія та інтенсивна терапія – 275, загальна практика – сімейна медицина – 227, неврологія – 174.

Рівні можливості

Електронна система забезпечує рівний доступ до інтернатури для всіх учасників, незалежно від закладу освіти, регіону чи соціального статусу.

Крім того, вона передбачає міждисциплінарний підхід (можливість обирати інтернатуру не лише за базовою спеціальністю, а й за суміжними напрямами).

Наприклад, випускники спеціальності "Педіатрія" можуть проходити інтернатуру не лише за своєю базовою спеціалізацією, а й за такими напрямами, як "Офтальмологія", "Отоларингологія", "Лабораторна діагностика", "Ортопедія", "Судово-медична експертиза" тощо.

Водночас випускники зі спеціальності "Медицина" можуть обирати також педіатричні спеціальності – зокрема "Дитяча хірургія".

Окремі пільгові категорії випускників бюджетної форми навчання мають право самостійно обирати місце інтернатури без участі в рейтингу. До таких категорій належать, зокрема, особи з інвалідністю, одинокі батьки малолітніх дітей, вагітні жінки, ветерани війни, а також ті, чиї родичі мають інвалідність І-ІІ групи або проходять військову службу.

Прозорість та підзвітність

Електронна система побудована за принципом максимальної прозорості та підзвітності. Вона створена на платформі Дія.Engine.

Усі операції (від подання заявки до формування сертифіката) фіксуються в електронному форматі. Це дозволяє відстежити кожен етап проходження інтернатури й забезпечити повний облік фахівців, які вступають у систему охорони здоров’я.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації, спеціально для УП. Життя

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