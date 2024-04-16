Український лауреат Оскара "20 днів у Маріуполі" вийде на Netflix

Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, який приніс Україні Оскар, з 21 квітня з'явиться на стримінговій платформі Netflix.

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Повідомлення про це з'явилося в офіційному акаунті Netflix Ukraine в Instagram.

"Група українських журналістів документує жахливі реалії війни, опинившись у прибережному місті Маріуполь після вторгнення російських військ на початку 2022 року", — йдеться в описі фільму Чернова на сайті стримінга.

Стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які залишалися в обложеному росіянами Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тож їм вдалося зафіксувати початок знищення окупантами українського міста: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Пізніше на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті, змонтували документальну стрічку. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію та Шевченківську премію.

У лютому 2024-го стрічка здобула нагороду кінопремії BAFTA. А в березні фільм здобув премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Після історичної перемоги "20 днів у Маріуполі" на Оскарі документалку повернули до кінотеатрів.

Документальний фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Також фільм вийшов на українських стримінгових платформах: Takflix, Sweet.TV, Megogo, "Київстар ТБ" та Volia TV.