Трибуни Євробачення будує компанія, наближена до продюсера конкурсу Грицака

Компанія "Артмакс Інжинірінг", яка отримала право бюджетним коштом встановити глядацькі трибуни у приміщенні МВЦ, де у травні відбудеться Євробачення-2017, пов’язана із виконавчим продюсером конкурсу Павлом Грицаком.

Компанія "Артмакс Інжинірінг", яка отримала право бюджетним коштом встановити глядацькі трибуни до Євробачення, пов’язана із виконавчим продюсером конкурсу Павлом Грицаком. Фото 1tv.com.ua

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший.

Спершу тендер на побудову трибун, яких не було у МВЦ, оскільки раніше там не проводилося аналогічних до Євробачення подій, виграла німецька компанія Nussli Ltd.

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Однак після призначення Павла Грицака виконавчим продюсером конкурсу НТКУ відмовилась підписувати з нею контракт.

Як пояснив директор з управління Nussli Ltd Бернд Гельмштадт, компанії було відмовлено через невідповідність "українським нормам".

"Ми запропонували зведення трибун за європейськими нормами, які не відповідають українським, і в цьому була причина. Потім був оголошений другий тендер, в якому ми вже вирішили не брати участь", – зазначив Бернд Гельмштадт.

Був проведений повторний тендер, на якому компанія "Артмакс Інжинірінг" здобула перемогу.

Фірма "Артмакс Інжиніринг" отримає 23,1 мільйона гривень з бюджету за монтаж 6856 сидінь. Німецька компанія Nussli Ltd, яка отримала відмову, пропонувала збудувати 9200 сидінь та ще 50 коментаторських кабін за приблизно 29,6 мільйонів гривень.

Компанія "Артмакс Інжинірінг" (стара назва "Альтернатива") тісно співпрацювала із "Євромедіа Компані" (власник – Павло Грицак) та пов’язаними із ним компаніям під час проведення дитячого Євробачення у 2013 році.

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За інформацією із акту ревізії Державної інспекції України, ТОВ "Альтернатива" ("Артмакс Інжинірінг"), отримала 13 мільйонів гривень на тендерах дитячого Євробачення, але частину коштів перерахувала фірмі Павла Грицака ТОВ "Євромедіа Компані" за субпідрядні роботи.

Низка інших компаній, що отримали тоді субпідряди від ТОВ "Альтернатива" також мали стосунок до Грицака через пов’язаних менеджерів.

У своїх поясненнях відмови німецькій компанії Nussli Ltd Павло Грицак наголосив, що компанія брала участь у творчому конкурсі, а не в тендері, її пропозиція не враховувала сценічне і світлове обладнання, глибини ряду між кріслами, що могло вплинути на пожежну безпеку, а пропозиція "Артмакс" повністю відповідала законодавству України.

Зауваження щодо проекту, який мав реалізувати "Артмакс" після перемоги на тендері, висловив виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд.

Він надіслав листа до НСТУ, у якому йшлося про те, що Європейська мовна спілка не погоджує контракт з "Артмаксом" і просить залучити іншого підрядника.

Однак згодом контракт було погоджено за умови проведення незалежної експертизи, якої досі не було.

Нагадаємо, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Усі шоу відбуватимуться на головній арені цьогорічного Євробачення – Міжнародний виставковий центр.

Україну, яка цього річ приймає конкурс, а отже автоматично потрапляє до фіналу пісенного змагання, представлятиме гурт O.Torvald.

Уперше в історії конкурсу його вестимуть троє чоловіків.

Німецькій компанії було відмовлено через невідповідність "українським нормам". Фото 1tv.com.ua

Усю першу партію квитків на фінал Євробачення, яка вийшла у продаж 14 лютого, було розпродано протягом 15 хвилин. 52% квитків на Євробачення-2017 придбали з України.

Стало відомо, на яких локаціях у Києві проводитимуться різні події конкурсу.

Крім того, квитки на шоу Євробачення-2017 ще можна купити.

Напередодні проведення конкурсу МВС підготувало для іноземних гостей Євробачення-2017 інформаційні листівки, в яких пояснили, чого не можна робити та як краще поводитися у Києві.