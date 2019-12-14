Книгу року ВВС отримала "Доця" Тамари Горіха Зерня

Під час 15-ї щорічної премії Книга року ВВС визначили переможців у трьох номінаціях: Художня література, Есеїстика та Дитяча книга року.
Про це оголосили 13 грудня 2019 року у Києві.
Три автори отримали нагороду £1000 у гривневому еквіваленті.
Найкращою дитячою книгою року стала "Сапієнси" Володимира Арєнєва.
Премію отримала його дружина та авторка ілюстрацій Ліна Квітка.
|"Сапієнси" Володимира Арєнєва
Найкращою есеїстикою року стає "Так, але..." Тараса Прохаська.
"Дуже дякую і бажаю, щоби кожен, хто хоче, читав думав і писав. Це те, до чого спонукають інші книжки (з нагородами чи без) – книжка тягне за собою інші книжки, тому запрошую до співтворчості", – сказав він, коли отримував премію.
Два світи "Так, але…": письменник Тарас Прохасько та художниця Олена Придувалова створили спільну книгу
|"Так, але..." Тараса Прохаська
А перед тим, презентуючи свою книгу, Прохасько сказав, що особисто для нього дуже важливо, що саме есеїстика представлена у конкурсі. "Я хотів би писати так, щоб прочитавши кілька речень чи абзаців, не конче люди щось зрозуміли, а щоб набрали настрою подумати про себе - адже есеїстика це лабораторія світу".
І, нарешті, головна премія за художню літературу – "Доця" Тамари Горіха Зерня.
|"Доця" Тамари Горіха Зерня
Одразу ж після церемонії, оточена журналістами і камерами, авторка книжки про війну на Донбасі, пояснила: "Я почала писати цю книгу, коли побачила, що наш ворог штампує книги про війну на Донбасі, виставляючи українців загарбниками, а себе – визволителями.
Я зрозуміла, що ми повинні щось робити, ми не можемо чекати вічність, доки народиться новий український Ремарк. Ми повинні написати самі тут і зараз.
Можливо, пізніше, через десятиліття ці події осмислять по-іншому, подадуть по-іншому. Але те, що є зараз і те, що ми повинні зробити, ми зробили".
Вас також може зацікавити:
Перекласти світ українською: як "Наш формат" шукає іноземні книги, щоб видати їх в Україні
Як українську книжку зробити sexy. Антон Мартинов про державну стратегію з розвитку книг та читання
Автори однієї із 10 найкрасивіших книг світу – "Аґрафка": "Акцент на естетиці найвищої проби"
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.