Книгу року ВВС отримала "Доця" Тамари Горіха Зерня

Під час 15-ї щорічної премії Книга року ВВС визначили переможців у трьох номінаціях: Художня література, Есеїстика та Дитяча книга року.

Про це оголосили 13 грудня 2019 року у Києві.

Три автори отримали нагороду £1000 у гривневому еквіваленті.

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Найкращою дитячою книгою року стала "Сапієнси" Володимира Арєнєва.

Премію отримала його дружина та авторка ілюстрацій Ліна Квітка.

"Сапієнси" Володимира Арєнєва

Найкращою есеїстикою року стає "Так, але..." Тараса Прохаська.

"Дуже дякую і бажаю, щоби кожен, хто хоче, читав думав і писав. Це те, до чого спонукають інші книжки (з нагородами чи без) – книжка тягне за собою інші книжки, тому запрошую до співтворчості", – сказав він, коли отримував премію.

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"Так, але..." Тараса Прохаська

А перед тим, презентуючи свою книгу, Прохасько сказав, що особисто для нього дуже важливо, що саме есеїстика представлена у конкурсі. "Я хотів би писати так, щоб прочитавши кілька речень чи абзаців, не конче люди щось зрозуміли, а щоб набрали настрою подумати про себе - адже есеїстика це лабораторія світу".

І, нарешті, головна премія за художню літературу – "Доця" Тамари Горіха Зерня.

"Доця" Тамари Горіха Зерня

Одразу ж після церемонії, оточена журналістами і камерами, авторка книжки про війну на Донбасі, пояснила: "Я почала писати цю книгу, коли побачила, що наш ворог штампує книги про війну на Донбасі, виставляючи українців загарбниками, а себе – визволителями.

Я зрозуміла, що ми повинні щось робити, ми не можемо чекати вічність, доки народиться новий український Ремарк. Ми повинні написати самі тут і зараз.

Можливо, пізніше, через десятиліття ці події осмислять по-іншому, подадуть по-іншому. Але те, що є зараз і те, що ми повинні зробити, ми зробили".

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