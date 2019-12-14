Книгу року ВВС отримала "Доця" Тамари Горіха Зерня

Під час 15-ї щорічної премії Книга року ВВС визначили переможців у трьох номінаціях: Художня література, Есеїстика та Дитяча книга року.

Про це оголосили 13 грудня 2019 року у Києві.

Три автори отримали нагороду £1000 у гривневому еквіваленті.

Найкращою дитячою книгою року стала "Сапієнси" Володимира Арєнєва.

Премію отримала його дружина та авторка ілюстрацій Ліна Квітка.

"Сапієнси" Володимира Арєнєва

Найкращою есеїстикою року стає "Так, але..." Тараса Прохаська.

"Дуже дякую і бажаю, щоби кожен, хто хоче, читав думав і писав. Це те, до чого спонукають інші книжки (з нагородами чи без) – книжка тягне за собою інші книжки, тому запрошую до співтворчості", – сказав він, коли отримував премію.

"Так, але..." Тараса Прохаська

А перед тим, презентуючи свою книгу, Прохасько сказав, що особисто для нього дуже важливо, що саме есеїстика представлена у конкурсі. "Я хотів би писати так, щоб прочитавши кілька речень чи абзаців, не конче люди щось зрозуміли, а щоб набрали настрою подумати про себе - адже есеїстика це лабораторія світу".

І, нарешті, головна премія за художню літературу – "Доця" Тамари Горіха Зерня.

"Доця" Тамари Горіха Зерня

Одразу ж після церемонії, оточена журналістами і камерами, авторка книжки про війну на Донбасі, пояснила: "Я почала писати цю книгу, коли побачила, що наш ворог штампує книги про війну на Донбасі, виставляючи українців загарбниками, а себе – визволителями.

Я зрозуміла, що ми повинні щось робити, ми не можемо чекати вічність, доки народиться новий український Ремарк. Ми повинні написати самі тут і зараз.

Можливо, пізніше, через десятиліття ці події осмислять по-іншому, подадуть по-іншому. Але те, що є зараз і те, що ми повинні зробити, ми зробили".

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