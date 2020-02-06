Кино в феврале: новые фильмы Клинта Иствуда и Романа Полански, "Черкассы" и другие

Ці фільми варто подивитися у кінотеатрах у лютому 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

В февральском кинорепертуаре отчётливо доминирует биографический жанр.

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Большая часть представленных фильмов повествует о людях, не смирившихся с участью, уготованной им ожиданиями окружающих, и ставших благодаря этому подлинными героями своего времени.

С 20 февраля

"Ричард Джуэлл"

Режиссёр Клинт Иствуд

Подчас чрезвычайное происшествие раскрывает с неожиданной стороны вроде бы хорошо знакомого нам человека, подчас мы и сами, оказавшись в экстремальной ситуации, ведём себя совсем не так, как могли бы от себя ожидать.

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Центральный персонаж новой режиссёрской работы Клинта Иствуда, поставленной по реальным событиям, собственно Ричард Джуэлл – скромный офисный клерк, страдающий от диабета, лишнего веса и одиночества.

Немногие приятели едва ли могли бы ожидать от него решительных действий в минуту опасности – подобных тем, которые он предпринял, устроившись в охранную службу проходивших в Атланте в 1996-м году Олимпийских игр.

Обнаружив подозрительную сумку, он поднимает тревогу и выводит из зоны поражения десятки людей, сведя к минимуму урон от вскоре сработавшего взрывного устройства.

СМИ, объявившие Джуэлла национальным героем, вслед за этим называют его, наряду со следователями, организовавшим теракт злодеем, точно вписывающимся в преступный психотип закомплексованного неудачника, жаждущего внимания.

Вместе со знакомым юристом, убеждённым в его невиновности, Джуэлл вступает в борьбу с правоохранительной системой, масс-медиа и общественным мнением.

"Зов предков"

Режиссёр Крис Сандерс

Одно из лучших произведений Джека Лондона, столь выразительно передающее хрупкость цивилизации и силу первобытных инстинктов, представляется не слишком подходящим для киноадаптации, будучи выстроенным на переживаниях главного героя, пса Бака.

Окажется ли далёким от первоисточника игровой дебют Криса Сандерса, известного по успешным анимационным картинам "Лило и Стич" и "Как приручить дракона", в настоящее время сложно судить, поскольку его сюжет не разглашается.

Известно, что фильм станет не только экранизацией романа Лондона, но и ремейком одноимённой картины Уильяма Уэллмана 1935-го года, схожей с литературным оригиналом весьма приблизительно.

Стоит сказать, что о фильме Уэллмана – как, весьма вероятно, и о его современной версии, – американский литературовед Роберт Э. Спиллер не смог бы повторить адресованные книге слова о блестящем замещении заурядной романтической линии рассказом о любви человека и собаки, ведь образ Бака в экранизации 1935-го года оттеснён красоткой, приглянувшейся его хозяину.

Главных персонажей-людей в новой ленте исполнили Харрисон Форд и Карен Гиллан (в фильме Уэллмана их воплотили Кларк Гейбл и Лоретта Янг).

"Работа без авторства"

Режиссёр Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

После удручающе вялого триллера "Турист" Хенкель фон Доннерсмарк вернулся к проблематике своей дебютной картины "Жизнь других", принесшей ему мировую известность – возможности творческой реализации и сохранения человеческого достоинства в тоталитарной стране.

Прототипом главного героя стал классик фотореализма Герхард Рихтер. Его переезд из Восточной Германии в Западную является едва ли не единственным значимым совпадением с сюжетной канвой "Работы без авторства", однако важное значение для идейного посыла фильма является интерес Рихтера к фотографии как к "объективному" искусству.

Как и Рихтер, центральный персонаж ленты Хенкеля фон Доннерсмарка пытается отыскать способ передать в своих полотнах шум и ярость эпохи без авторских искажений.

Однако и над его творчеством, и над его личной жизнью довлеют впечатления детства, проведённого в Третьем Рейхе, и юности, ознаменованной столкновением с идеологией просоветского режима, пришедшего на смену нацистскому.

"Работа без авторства", участвовавшая в конкурсе Венецианского МКФ, номинировалась в 2019-м году на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

С 27 февраля

"Черкассы"

Режиссёр Тимур Ященко

Фильм посвящён драматическим перипетиям на борту украинского тральщика, который, благодаря мужеству своего экипажа, в ходе российской оккупации Крыма оставался последним кораблём под украинским флагом – вплоть до его захвата.

Украинские фильмы, относящиеся к т.н. "патриотическому" кино, в большинстве своём не пользуются особенным зрительским признанием и подвергаются самому беспощадному разгрому со стороны кинокритиков.

Дебютную картину Тимура Ященко, похоже, ожидает более счастливая судьба. Во всяком случае, аудитория Одесского кинофестиваля, в рамках национального конкурса которого состоялась премьера фильма, отнеслась к "Черкассам" весьма благосклонно.

Хотя драматургия ленты изобилует нестыковками и лакунами, а доходящая до издевательств и избиений муштра не получает морального осуждения и даже может быть истолкована как приемлемый способ боевой подготовки, картину Ященко отличает выразительное актёрское исполнение, превосходные диалоги с очень естественным смешением языков, отсутствие сентиментальной патетики – достоинства, в украинском жанровом кино прежде не встречавшиеся.

Стоит отметить, что в широкий прокат выходит новая версия ленты, которая по заявлениям продюсеров будет на восемь минут короче фестивальной.

"Офицер и шпион"

Режиссёр Роман Полански

Процесс над капитаном французского генштаба, евреем по происхождению Альфредом Дрейфусом, обвинённым в шпионаже в пользу Германии, в середине 1890-х расколол не только французское общество, но и добрую половину Европы на дрейфусаров и антидрейфусаров.

Большинство людей, вступавших друг с другом в яростную полемику в печати, на политических трибунах, рабочем месте и за семейным столом, имели самое смутное представление о представленных в судебном зале доказательствах и аргументах защиты.

Причины расхождений имели скорее идеологический, мировоззренческий характер – спорили сторонники социальных преобразований и апологеты сословных барьеров, антисемиты и космополиты, республиканцы и монархисты, те, кого сегодня назвали бы охранителями духовных скреп и те, кто заложил основы правозащитного движения и гражданского активизма.

Нечто похожее вскоре произошло и в наших краях в связи с делом Бейлиса.

Картина Романа Полански, поставленная по одноимённому роману Роберта Харриса, посвящена детективной составляющей этой судебно-политической драмы.

Главный герой повествования – полковник разведки Жорж Пикар, начавший собственное расследование дела, всё больше убеждается в невиновности Дрейфуса, вопреки утверждениям представителей армейской и политической элиты.

В какой-то момент сам Пикар становится объектом преследований.

"Против всех врагов: История Джин Сиберг"

Режиссёр Бенедикт Эндрюс

Фильм, в оригинале называющийся куда более лаконично, "Сиберг", рассказывает об одной из наиболее трагичных фигур кинематографа 60-х, попавшей в жернова государственного молоха.

Актриса, прославившаяся блестящей игрой в главной картине Французской новой волны, "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара, проникаясь сочувствием к борьбе афроамериканцев за расовое равноправие, оказывает поддержку леворадикальным "Чёрным пантерам".

Это привлекает недружелюбное внимание ФБР, под руководством Эдгара Гувера запятнавшей себя исполнением функций политической полиции.

Молодой агент, присматривающий за неблагонадёжной звездой, начинает сомневаться в справедливости порученного ему дела.

Постановщик ленты больше известен по своим театральным работам, в том числе по представленным и на отечественных экранах в рамках проекта "Театр HD" версиям пьес Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание"" и "Кошка на раскалённой крыше".

Роль Джин Сиберг исполнила Кристен Стюарт.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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