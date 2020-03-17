10 пісень, які допоможуть пережити коронавірус. ВІДЕО

Тема коронавірусу заполонила новинні стрічки.
У країнах по всьому світу вводять карантин, через що концерти та інші масові заходи доводиться переносити або й взагалі відміняти.
Єдине, що залишається музикантам – сидіти вдома і записувати пісні, які допомагають та підбадьорюють у боротьбі з хворобою.
Ми зібрали найцікавіші.
Bee Gees – Stayin` Alive
Почнемо з нетлінної класики. У 2014-му лікарі з американського міста Сомервіль зняли відеоролик, який вчить правильно мити руки під диско-хіт Bee Gees.
Але зі зрозумілих причин набирати популярність він почав лише останніми тижнями.
Gloria Gaynor – I Will Survive
Боротися з коронавірусом закликала ще одна диско-співачка. Гейнор навіть опублікувала у TikTok відео, де миє руки під свій хіт.
До речі, наприкінці березня Глорія Гейнор запланували концерт в Україні.
Організатори поки що не уточнюють, чи відбудеться він, але через карантин це малоймовірно.
R.E.M. - It's The End Of The World As We Know It
Цю пісню американський альтернативний гурт випустив ще у 87-му.
Вона так і залишалася б скніти на дні чартів iTunes, якби не паніка та апокаліптичні настрої.
Плейлист Ріти Вілсон
Заражений коронавірусом актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон не гаять часу в самоізоляції. Аби підбадьорити себе та прихильників, наприкінці минулого тижня жінка опублікувала в Spotify спеціальний карантинний плейлист – Quarantunes.
На жаль, в Україні стрімінг-сервіс поки не працює, але майже всі пісні з добірки можна знайти у відкритому доступі.
ZDoggMD – My Corona
Лікар Зубін Даман`я переспівав My Sharona – хіт американського гурту The Knack.
За 4 хвилини відео він пояснює, звідки взявся коронавірус, які його симптоми та як від нього захиститися.
На YouTube-каналі блогера можна знайти багато інших цікавих та інформативних роликів про хворобу.
Rusty Cage – The Coronavirus Song
Як найкраще пропіарити коронавірус?
Зробити йому музичну рекламу!
Для особливо допитливих у ролику є ще й караоке.
(Unnamed Artist) – Coronavirus Song
Цей коротенький ролик, вже вибачте за каламбур, добряче завірусився в інтернеті.
Не дивно, адже невідомий виконавець із Латинської Америки зібрав у ньому справді круту підтанцьовку: Донатело з "Черепашок-ніндзя", "Зеленого Ліхтаря" з коміксів DC, прибульця із Зони 51, Жабеня Керміта із "Маппет-шоу", Майка з "Корпорації Монстрів" і Шрека.
Yofrangel – Corona Virus
Трек домініканського репера настільки ж неприємний, як кашель чи висока температура.
Можете спробувати послухати, але опісля обов`язково помийте руки і нагадайте про це лікарю.
China`s New Coronavirus Anthem
Китайські зірки записали гімн боротьби із коронавірусом.
Без жартів і з надією на краще.
Delta Arthur – Коронавирус
Осторонь проблеми не стоять і українські музиканти.
Для нового кліпу репер Delta Arthur пройшовся Хрещатиком і перевірив, як люди реагуватимуть на звістку про те, що в нього нібито виявили коронавірус.
Розіграш вийшов жорстким, але правдивим.
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