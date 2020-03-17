10 пісень, які допоможуть пережити коронавірус. ВІДЕО

Тема коронавірусу заполонила новинні стрічки.

У країнах по всьому світу вводять карантин, через що концерти та інші масові заходи доводиться переносити або й взагалі відміняти.

Єдине, що залишається музикантам – сидіти вдома і записувати пісні, які допомагають та підбадьорюють у боротьбі з хворобою.

Ми зібрали найцікавіші.

Почнемо з нетлінної класики. У 2014-му лікарі з американського міста Сомервіль зняли відеоролик, який вчить правильно мити руки під диско-хіт Bee Gees.

Але зі зрозумілих причин набирати популярність він почав лише останніми тижнями.

Gloria Gaynor – I Will Survive

Боротися з коронавірусом закликала ще одна диско-співачка. Гейнор навіть опублікувала у TikTok відео, де миє руки під свій хіт.

До речі, наприкінці березня Глорія Гейнор запланували концерт в Україні.

Організатори поки що не уточнюють, чи відбудеться він, але через карантин це малоймовірно.

R.E.M. - It's The End Of The World As We Know It

Цю пісню американський альтернативний гурт випустив ще у 87-му.

Вона так і залишалася б скніти на дні чартів iTunes, якби не паніка та апокаліптичні настрої.

Плейлист Ріти Вілсон

Заражений коронавірусом актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон не гаять часу в самоізоляції. Аби підбадьорити себе та прихильників, наприкінці минулого тижня жінка опублікувала в Spotify спеціальний карантинний плейлист – Quarantunes.

На жаль, в Україні стрімінг-сервіс поки не працює, але майже всі пісні з добірки можна знайти у відкритому доступі.

ZDoggMD – My Corona

Лікар Зубін Даман`я переспівав My Sharona – хіт американського гурту The Knack.

За 4 хвилини відео він пояснює, звідки взявся коронавірус, які його симптоми та як від нього захиститися.

На YouTube-каналі блогера можна знайти багато інших цікавих та інформативних роликів про хворобу.

Rusty Cage – The Coronavirus Song

Як найкраще пропіарити коронавірус?

Зробити йому музичну рекламу!

Для особливо допитливих у ролику є ще й караоке.

(Unnamed Artist) – Coronavirus Song

Цей коротенький ролик, вже вибачте за каламбур, добряче завірусився в інтернеті.

Не дивно, адже невідомий виконавець із Латинської Америки зібрав у ньому справді круту підтанцьовку: Донатело з "Черепашок-ніндзя", "Зеленого Ліхтаря" з коміксів DC, прибульця із Зони 51, Жабеня Керміта із "Маппет-шоу", Майка з "Корпорації Монстрів" і Шрека.

Yofrangel – Corona Virus

Трек домініканського репера настільки ж неприємний, як кашель чи висока температура.

Можете спробувати послухати, але опісля обов`язково помийте руки і нагадайте про це лікарю.

China`s New Coronavirus Anthem

Китайські зірки записали гімн боротьби із коронавірусом.

Без жартів і з надією на краще.

Delta Arthur – Коронавирус

Осторонь проблеми не стоять і українські музиканти.

Для нового кліпу репер Delta Arthur пройшовся Хрещатиком і перевірив, як люди реагуватимуть на звістку про те, що в нього нібито виявили коронавірус.

Розіграш вийшов жорстким, але правдивим.

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